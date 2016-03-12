«Мы не мылись два дня». В чем секрет «Майнца» Мартина Шмидта

Биография Мартина Шмидта идеально подходит для экранизации. К своим 48 годам он успел поработать в автомастерской, помучиться с небольшим бизнесом по пошиву одежды и тренировать футбольные клубы на далеко не самом высоком уровне. В его послужном списке значится вторая лига Швейцарии – «Рарон», где он проводил тактические занятия голым, дубль «Туна» и молодежный состав «Майнца». Всего год назад ему доверили главную команду «карнавальщиков», и недавно он обыграл в Мюнхене «Баварию».

В 2016-м году «Майнц» совершает настоящий прорыв, уступая по набранным во втором круге очкам только Дортмунду и «Баварии», причем несущественно. Обыграны были Гладбах, «Шальке», «Бавария» и «Байер» – совсем неплохо для команды, которая в прошлом году набрала только на пять очков больше «Гамбурга», игравшего переходные матчи.

Природа успеха «Майнца» типична для Бундеслиги – здесь если не все, то очень многое определяют тренеры. Мартин Шмидт имеет отличные шансы вырасти в специалиста уровня Юргена Клоппа или Томаса Тухеля, которые тоже создали себя в «Майнце».

Шмидт признается, что именно Тухель является для него образцом тренера. Результат «карнавальщиков» прямо сейчас – следствие успешного внедрения идей нынешнего наставника Дортмунда и уникальных наработок Шмидта. Для него футбол неотделим от жизни. Внутри команды должны быть отношения не хуже, чем в семье. Каждый должен прикладывать усилия для общего дела. Если от Тухеля Шмидт взял многое в плане тактики, то в вопросе мотивации и лидерства он уже сейчас не уступает кумиру.

На зимних сборах Шмидт удивил команду, сообщив о предстоящем путешествии в Альпы, на свою родину. И не на комфортабельном транспорте, а в обычном поезде и автобусе. После этого предстояло подняться в горы на снегоступах и заночевать там в палаточном лагере при температуре -10 градусов. «Я сказал игрокам, что они могут взять с собой только термобелье, зубную щетку и дезодорант. Мы не мылись два дня», – говорит наставник «Майнца».

Целью таких радикальных мер было сплочение коллектива. По ходу сезона можно улучшать физическое состояние и тактическую подготовку, но практически нет времени на работу над формированием командного менталитета. «Когда ты взбираешься на горный пик в 2000 метров, то видишь следующую вершину на высоте 3000 метров. А когда оказываешься там, то видишь, что можно дойти и до 4000 метров. Нужно всегда видеть ориентир наверху», – объясняет Шмидт. Еще в конце прошлого сезона тренер «карнавальщиков» сообщил об одном из основных своих принципов: «Менталитет бьет мастерство».

Каждое утро команда начинает одинаково. У игроков должен быть совместный завтрак. Оплатить его должны три футболиста, выбранные заранее. Перед началом работы с командой тренер поговорил с каждым, после чего согласовал с ними правила поведения, нарушение которых приводит к наказаниям разной степени. Конкретнее о них Шмидт сообщил в интервью: «Если во время командных занятий зазвонит телефон, то штраф составит 100 евро. Если опоздал на тренировку – от 500 до 1000 евро. За повторное нарушение штраф удваивается. Можно наказать и нематериально. Например, заставить чистить всей команде обувь или отправить тренироваться с молодежным составом. Главное, что эти правила придумал не я, а команда».

При этом никто не назовет Шмидта диктатором и тираном. Он стремится к каждому найти индивидуальный подход и быть для игроков, в первую очередь, другом. Авторитет тренер зарабатывает не за счет жесткого поведения с подопечными, а при помощи постоянной демонстрации своего профессионализма, отражающегося на результатах команды. Главное для Шмидта – находить баланс между кнутом и пряником: «Я – тренер, который дружит с игроками, но могу быть и крутым парнем».

Конечно, на одном только характере и мотивации далеко не уедешь. «Майнц» блещет еще и потому, что Шмидт принимает верные тактические решения. Он не постеснялся выставить 5 защитников в игре с «Баварией» и при этом говорить, что приехал в Мюнхен за победой. А ведь изначально многие прогнозировали «карнавальщикам» борьбу за выживание, особенно на фоне ухода летом Гайса в «Шальке» и Окадзаки в «Лестер». На них суммарно удалось заработать 23 миллиона евро, инвестированные чрезвычайно удачно. За Муто, Фрая, Буссманна, Латца, Балогуна и аренду Кордобы суммарно было уплачено 8 миллионов евро, и все новички находятся в основной обойме. Зимой из «Байера» за миллион евро перешел итальянский защитник Донати, который сделал голевой пас на Хайро в матче с «Баварией». За все это стоит сказать спасибо не только Шмидту, но и спортивному директору Кристиану Хайделю, который с лета 2016-го года уйдет на повышение в «Шальке».

В ближайшее трансферное окно «Майнц», скорее всего, снова потеряет лидера. К Юнусу Малли предметный интерес у дортмундской «Боруссии». По своим функциям на поле он очень напоминает Мхитаряна и точно сможет органично вписаться в игру дортмундцев. Любопытно, что на момент прихода Шмидта в клуб трансферная стоимость Малли оценивалась в 3 миллиона евро. Сейчас, когда он записал на свой счет уже 10 голов в сезоне, цифра увеличилась в три раза.

После победы над «Баварией» капитан «Майнца» Юлиан Баумгартлингер в интервью заявил, что основой успеха его команды, суммарно пробежавшей 125 километров, была прекрасная физическая подготовка. Она позволила провести весь матч на одном уровне, без спадов. Ментальная стойкость помогла не посыпаться, когда мюнхенцы сравняли счет.

Шмидт-игрок действовал на позиции опорного полузащитника и особыми талантами не выделялся. Его козырем была выносливость и желание работать над собой. Неудивительно, что эти принципы он перенес и в тренерскую работу: «Физическая готовность игроков – это фундамент для меня. Она не обязательно гарантирует победу, но точно позволит оставаться в игре до финального свистка». Уместно будет напомнить, что победные голы в матчах с «Шальке» и «Баварией» были забиты после 75-й минуты.

На первой пресс-конференции в качестве тренера «Майнца» год назад Шмидт четко изложил основные требования к команде: «Я должен видеть эмоции, страсть и огонь в глазах». Именно футболистов он считает главными действующими лицами, тогда как заслуга тренеров в результате составляет всего 1%. В данном случае главный тренер «карнавальщиков» скромничает. Успех «Майнца» – его заслуга. Он не боится мнения окружающих, встречаясь с моделью младше него на 21 год, гордится типичными для швейцарца свободными взглядами на жизнь и демократичным мышлением, а также не устает верить в то, что упорная работа над собой всегда даст результат в виде новых возможностей. Он любит повторять: «У человека всегда должно быть больше мечтаний, чем может разрушить реальность». Запишите в собственные правила жизни.

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