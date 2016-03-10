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  • Гетце, Левандовски, Зидан и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Боруссии»

Гетце, Левандовски, Зидан и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Боруссии»

Марио Гетце

Период: 2008-2013

Статистика: 83 игры (22 гола в Бундеслиге)

Как создавался:

Футбольные таланты у Марио Гетце обнаружились во время первых походов пешком под стол. Скауты «Боруссии» приметили 9-летнего мальчишку, который родился в баварском Меммингене и носился за мячом в малоизвестных школах. Общественность узнала про Гетце, когда тот шустрил в молодежной команде Дортмунда. Переход во взрослый футбол дался юноше очень легко. В разбитной команде Юргена Клоппа к 20 годам полузащитник успел стать двукратным чемпионом Германии и выиграть приз лучшему молодому футболисту Европы.

Почему ушел:

Марио не смог устоять перед предложением «Баварии», увеличившей его годовой оклад с пяти до семи миллионов евро. Сумма трансфера составила рекордные для немецкого чемпионата 37 миллионов евро. Фанаты «Боруссии» жутко рассердились на Гетце, и зачеркнутые фамилии на майках были самой безобидной реакцией, ведь весь «Сигнал Идуна Парк» так отчаянно поддерживал молодого игрока, который должен был стать легендой клуба.

Как играет сейчас:

Хорошо отыграв два стартовых сезона в «Баварии», в этом году Марио редко появляется на поле из-за травмы, полученной осенью. Единственный гол в сезоне он забил в ворота бывшего клуба – дортмундской «Боруссии». Да и вообще в схеме Хосепа Гвардиолы у него не особо ладится. Гетце думал было сбежать в «Ювентус», но «Бавария» игрока не пустила. Теперь велика вероятность, что Клопп и Гетце снова будут работать вместе в «Ливерпуле».

Роберт Левандовски

Период: 2010 – 2014

Статистика: 131 матч (74 гола в Бундеслиге)

Как создавался:

«Боруссия» приобрела Левандовски у польского «Леха» всего за 4,75 млн евро. Парень был лучшим игроком чемпионата Польши, но в Германии долго раскачивался. Лучший сезон стал последним в желтой майке. Хотя за четыре года в составе «Боруссии» нападающий успел стать двукратным чемпионом Германии, дойти до финала Лиги чемпионов, оформив по пути к нему покер в ворота «Реала», а также выиграть Кубок и Суперкубок Германии.

Почему ушел:

Однако ушел он на пике. По истечении четырехлетнего контракта с «Боруссией» Левандовски решил «сделать шаг вперед». Контракты ему предлагали все ведущие клубы мира, был очень напорист «Реал», но качественнее прочих сработала «Бавария». Большие перспективы, большие деньги, возможность остаться в Германии – слишком хорошо, чтобы отказаться. Дортмунд, конечно, расстроился, но пробить потолок, в который уперся Левандовски, не было возможности. Тем более поляк сделал все максимально тактично, и болельщики устроили ему трогательные проводы.

Как играет сейчас:

Левандовски легко вписался в игру «Баварии», за два сезона оформив за нее в чемпионате уже 40 голов. В нынешнем сезоне именно он является лучшим бомбардиром, забив 23 гола в 24 матчах. На его счету уникальное достижение – пять голов за девять минут в матче с «Вольфсбургом», благодаря чему Левандовски оказался в Книге рекордов Гиннеса. Также Роберт имеет шанс превзойти «вечный рекорд» Герда Мюллера, забившего 40 голов за один сезон Бундеслиги.

Кевин Кампль

Период: 2015

Статистика: 15 игр (0 голов)

Как создавался:

Не сумев пробиться в основу «Байера» из академии, Кампль поиграл на более низком уровне за «Оснабрюк» и «Аален», после чего отправился в чемпионат Австрии, где здорово проявил себя в составе «Зальцбурга». Дортмундская «Боруссия» поспешила подписать 24-летнего словенца, поскольку на фланге как раз стал сдавать Куба Блащиковски.

Почему ушел:

Кампль стал одним из редких провалов Юргена Клоппа. 12 млн евро были явной переплатой. На фланге атаки дела у словенца не пошли, мощи и выносливости ему не хватало. Да и 2015 год вообще был не лучшим временем для «шмелей». Хорошо, что спустя полгода Кампля впарили «Байеру», почти ничего не потеряв – за 11 млн евро.

Как играет сейчас:

Роджер Шмидт нашел для словенца место в опорной зоне, где тот раскрылся. Оказалось, что Кампль способен и рубиться в обороне, и отдать точный пас вперед. «Киккер» считает его лучшим игроком команды этого сезона со средней оценкой 2,92.

Томаш Росицки

Период: 2001-2006

Статистика: 149 игр (20 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

«Боруссия» купила талантливого 21-летнего полузащитника у пражской «Спарты» в 2001 году за рекордные для чешского футбола 18 млн евро. Уже в первом сезоне Росицки выиграл Бундеслигу и дошел до финала кубка УЕФА. Томашу удалось стать игроком основной обоймы и влюбить в себя болельщиков благодаря элегантным передачам и умением вести игру в центре поля.

Почему ушел:

Нулевые – время, о котором в Дортмунде предпочитают не вспоминать. Из-за больших долгов «Боруссия» вынуждена была продавать лучшие активы, и трансфер Росицки за 7,5 миллионов фунтов в лондонский «Арсенал» с финансовой точки зрения руководство сочло чрезвычайным успехом. Спасать экономику клуба все равно пришлось с помощью кредита от «Баварии».

Как играет сейчас:

В мае Росицки отпразднует 10-летний юбилей пребывания в «Арсенале». Постоянные травмы помешали ему стать звездой мирового уровня, но живой-здоровый Росицки всегда был полезен. В нынешнем сезоне он появился на поле только раз – в кубковой игре с «Бернли», где снова травмировался. Теперь 35-летнему чеху потребуется еще 2-3 месяца на восстановление.

Стивен Пиенаар

Период: 2006-2008

Статистика: 25 игр (0 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Карьера Пиенаара началась с двух «Аяксов» – сначала он играл на родине в Кейптауне, а затем перебрался в Амстердам. В Голландии ему посчастливилось стать частью банды, состоящей из Златана Ибрагимовича, Рафаэля Ван дер Ваарта, Уэсли Снейдера, Найджела Де Йонга и Кристиана Киву. В такой компании южноафриканец не потерялся и в 2003 году получил звание лучшего молодого игрока команды. Всех воспитанников «Аякс», естественно, продал. В январе 2006-го Пиенаар ушел в «Боруссию», которая искала замену Росицки.

Почему ушел:

В Дортмунде Стивен не смог справиться с давлением и вписаться в коллектив. Игрок жаловался, что его слишком часто критиковали, причем как СМИ, так и партнеры. В Бундеслиге он отыграл лишь сезон и уехал в аренду в «Эвертон». Позднее «ириски» выкупили его контракт.

Как играет сейчас:

После неудачной отлучки в «Тоттенхэм» Пиенаар вернулся в «Эвертон», где прошли лучшие годы его карьеры. В последние сезоны он не является игроком основного состава, но в 33 года это простительно.

Кто должен был стать звездой, но разочаровал

Давид Одонкор

Период: 2002-2006

Статистика: 75 игр (2 гола в Бундеслиге)

Как создавался:

Одонкор попал в основной состав «Боруссии» из академии, удивив публику потрясающей скоростью и работоспособностью. Для преодоления стометровки ему хватало 11 секунд. Он идеально подходил для игры с акцентом на фланги, которой тогда придерживалась «Боруссия». Темнокожий вингер быстро получил вызов в сборную Германии и выиграл с ней бронзу ЧМ-2006 и серебро Евро-2008.

Почему ушел:

После домашнего чемпионата мира Одонкором заинтересовались многие европейские клубы, и «Боруссия», которую преследовали финансовые трудности, отпустила игрока в «Бетис» за 6,5 млн евро. За 5 лет в Испании он сыграл всего 51 матч из-за проблем с коленом. Пробовал вернуться, заиграв в «Алемании», а в итоге три года назад завершил карьеру в украинской «Говерле».

Чем занимается сейчас:

Футбол для него кончился в 29 лет, но Одонкор сразу же стал ассистентом тренера. Сейчас он работает на этой должности в «Дорнберге».

Нельсон Вальдес

Период: 2006-2010

Статистика: 113 игр (15 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Вальдеса в Европу привез «Вердер», но за 5 лет парагваец так и не смог пробиться в основу бременцев. Оно и понятно, в конкурентах были Мирослав Клозе и Иван Класнич – ту убойную парочку было не разбить. Вальдес пробовал себя на позиции атакующего полузащитника, но и там зажигали сначала Йоанн Мику, а затем Диего. Форвард решил перебраться в Дортмунд, но и здесь оказался на подхвате, ведь в основе играли Александр Фрай и Эби Смолярек. В первые два сезона он забил один и два гола, соответственно. С приходом Юргена Клоппа результативность Вальдеса возросла, и показалось, что форвард, наконец, найдет себя.

Почему ушел:

Но «Боруссия» приобрела Лукаса Барриоса, и Вальдес снова оказался на скамейке. Нельсон хотел играть и покинул Германию, перебравшись в испанский «Эркулес». Там пылил Давид Трезеге.

Как играет сейчас:

В «Эркулесе» Вальдес тоже не задержался, пробежавшись через «Рубин», «Валенсию», «Аль-Джазиру», «Олимпиакос», и «Айнтрахт». Сейчас нападающий выступает в МЛС за «Сиэтл». Правда, не блещет и там и не исключает возвращения в Южную Америку, где им регулярно интересуются. А вот предложение из Китая, которое было этой зимой, нападающий решительно отверг.

Мохаммед Зидан

Период: 2008-2012

Статистика: 64 игры (13 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Одним из первых трансферов «Боруссии» при Юргене Клоппе был египетский форвард Мохаммед Зидан. Клопп был знаком с ним по работе в «Майнце», где Зидан забил 22 гола в 41 матче. Вместо египтянина «Боруссия» отправила в «Гамбург» Младена Петрича с доплатой в пять миллионов евро. В первых двух сезонах он был основным нападающим, хотя и забивал не так много, как в «Майнце».

Почему ушел:

Зидан мучился с травмами колена еще со времен «Вердера», и в «Боруссии» они снова дали о себе знать. Дортмундцы, решившие сделать ставку на недавно купленного Левандовски, отвели Мохаммеду лишь место на скамейке, с чем он не захотел мириться и ушел в «Майнц».

Как играет сейчас:

Продлевать контракт с «Майнцем» Зидан не захотел, отправившись играть в ОАЭ.  Это решение он назвал фатальным для своей карьеры. В 2013 году Мохаммед был условно осужден на шесть лет за мошенничество с чеками арабской строительной компании. Взяв паузу в карьере, Зидан продолжил играть в футбол, подписав в ноябре 2015 года контракт с египетским «Эль-Харби».

Фелипе Сантана

Период: 2008-2013

Статистика: 95 игр (6 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Рослый бразильский центральный защитник должен был стать частью обновленной «Боруссии» Клоппа, и в первые два сезона у него было более-менее прочное место в составе. Сантану усадил на скамейку выскочка Матс Хуммельс. На родине бразильца считали восходящей звездой, но с каждым годом становилось очевидным, что потенциал Сантаны переоценен. Чтобы хоть как-то остаться в истории, Фелипе решился на переход в «Шальке».

Почему ушел:

Там он рассчитывал получить игровую практику, но предоставленными шансами воспользовался не лучшим образом. Регулярные ляпы становились результативными. Потому он проиграл конкуренцию Матипу, Пападопулосу и Хеведесу, а спустя два сезона перебрался в «Олимпиакос».

Как играет сейчас:

Этой зимой Сантана переехал в Россию, где ему предложила контракт «Кубань». Бразильцу 29 лет, для центрального защитника это не особенно серьезный возраст. Большие опасения могут возникать только по поводу мотивации Сантаны.

Чиро Иммобиле

Период: 2014 - 2016

Статистика: 24 игры (3 гола в Бундеслиге)

Как создавался:

Чиро Иммобиле позиционировался в качестве замены Левандовски, особенно после крутого сезона-2013/14 в «Торино». Однако итальянца придавили сначала 18,5 млн евро, затем ответственность. Потом он придумывал бесконечное число оправданий: от другого языка, до отношений с Клоппом. Кое-что у него получалось в Лиге чемпионов, но в Бундеслиге дела были совсем плохи.

Почему ушел:

В «Боруссии» набирало обороты трио Обамеянг-Мхитарян-Ройс, и Иммобиле отправился в аренду в «Севилью». Даже здесь, впрочем, у него не заладилось. Андалусийцы на всякий случай выкупили его контракт по сниженной цене в 11 млн евро, и сдали в аренду в «Торино».

Как играет сейчас:

Иммобиле отчаянно бьется за шанс поехать на чемпионат Европы. В Италии у него дела идут куда лучше. В 10 матчах он забил трижды и отдал четыре голевые передачи. «Торино» теперь играет в два форварда, и за голы отвечает молодой Андреа Белотти.

[cr]

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Вальдес Нельсон Зидан Мохаммед Одонкор Давид Росицки Томаш Пиенаар Стивен Сантана Фелипе Левандовски Роберт Иммобиле Чиро Кампль Кевин Гетце Марио
Комментарии (1)
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Igorello97
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Да нет, они стали звездами в Боруссии и только после этого их купили.
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