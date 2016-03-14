Кроос, Хуммельс, Шакири и еще 7 игроков, которые не стали звездами «Баварии»

Матс Хуммельс

Период: 2007-2009

Статистика: 1 игра (0 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

В академию «Баварии» Матс Хуммельс попал в 6-летнем возрасте. В 2006 году он начал играть за вторую команду мюнхенцев. Сезон спустя состоялся его дебют в основе, в ничего не решавшей игре последнего тура с «Майнцем». Как оказалось, тот матч стал единственным для Хуммельса в основном составе «Баварии».

Почему ушел:

Пробиться в основу было крайне сложно, ведь для этого пришлось бы усадить на скамейку Даниэля ван Бюйтена или Лусио, под которыми был еще и Мартин Демичелис. К тому же, мюнхенцы приобрели 17-летнего бразильца Брено, и Хуммельсу стало ясно, что на него не рассчитывают.

Сезон-2008/09 он провел в аренде в дортмундской «Боруссии», ослушавшись отца, который склонялся к варианту с арендой в «Ганновер». Как оказалось, Хуммельс не прогадал – Юрген Клопп доверял Матсу в паре с только что купленным Суботичем. В феврале 2009 года «Боруссия» выкупила контракт Хуммельса, заплатив «Баварии» всего 3,15 миллиона евро.

Как играет сейчас:

В составе дортмундского клуба Хуммельс провел уже более 200 матчей, а с сезона-2014/15 получил капитанскую повязку. Тухель доверяет Матсу, как доверял ему и Клопп. Когда у «Баварии» в нынешнем сезоне возникли проблемы из-за травм центральных защитников, появились слухи о возможном трансфере Хуммельса, но тот категорически открестился от такой перспективы. Воспоминания о времени в Мюнхене остались не самые приятные.

Тони Кроос

Период: 2007-2014

Статистика: 130 игр (13 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Тони Кроос считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения в Германии, выиграв бронзу со сборной на чемпионате мира U-17 и вызвав интерес клубов со всей Европы. Попасть в основу «Баварии» ему удалось не сразу – сначала были выступления за дубль и аренда в «Байер». Раскрывшись в Леверкузене (10 голов в 43 матчах), Кроос наконец-то получил шанс в «Баварии», где был основным полузащитником команды, оформившей требл в сезоне-2012/13.

Почему ушел:

Точная причина ухода Крооса в мадридский «Реал» неизвестна. Сам игрок говорит, что всегда мечтал играть за «сливочных». Поговаривают, что Гвардиола собирался сделать ставку на своего протеже Алькантару, хотя сам Пеп это отрицает. Есть даже слухи, что продажа Крооса не была согласована с испанским тренером, и это стало одной из причин, по которым он отказался продлевать контракт с «Баварией». В любом случае, продажа Крооса сразу после ЧМ-2014, где он был признан самым полезным игроком, встретила бурю критики в Германии.

Где играет сейчас:

Кроос успешно выступает за «Реал», отыграв за два сезона в Мадриде более 60 матчей. Ему доверяли Анчелотти с Бенитесом, и с приходом на пост главного тренера Зидана место Тони в основной обойме «сливочных» также не подвергается сомнению.

Петр Троховски

Период: 2003-2005

Статистика: 13 игр (1 гол в Бундеслиге)

Как создавался:

Формально карьера Троховски началась еще в «Санкт-Паули», но, конечно, не на профессиональном уровне. На момент перехода из гамбургского клуба в «Баварию» Троховски было всего 15 лет. С 2002 года Петр привлекался к играм за дублирующий состав мюнхенцев, а в сезоне-2002/03 дебютировал за основу. Правда, без особого успеха – за главную команду «Баварии» Троховски сыграл всего 13 матчей за 3 года.

Почему ушел:

Конкуренцию с Баллаком, Харгривзом и молодым Швайнштайгером Троховски выдержать не сумел (частично из-за постоянных травм) и был очень недоволен минимальным количеством игровой практики. Потому полузащитник согласился забыть свое «пиратское» прошлое и перейти в «Гамбург», где получил место в стартовом составе команды Томаса Долля. В первом же полноценном сезоне с «красноштанниками» Троховски завоевал бронзовую медаль Бундеслиги, а заодно и поучаствовал в победе над бывшим клубом, прервав его 15-матчевую победную серию. В 2006 году Троховски дебютировал в сборной Германии, за которую в итоге провел 35 матчей.

Как играет сейчас:

Отыграв 6 сезонов в «Гамбурге», Троховски перешел в «Севилью», где дела у него пошли не особо хорошо. Расставание с испанским клубом полюбовным не получилось – разбирательства с «Севильей» из-за досрочного разрыва контракта в сентябре 2014 года еще продолжаются. Ну а пока Петр играет за «Аугсбург», где не блещет, но, по крайней мере, получает игровую практику.

Звездан Мисимович

Период: 2002-2004

Статистика: 3 игры (0 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

В «Баварию» Мисимович попал в 18-летнем возрасте и небезуспешно выступал в течение четырех лет за дублирующий состав команды. С его непосредственной помощью (21 гол в 31 матче) вторая команда мюнхенцев в 2003 году стала сильнейшей в Южной региональной лиге. О 21-летнем полузащитнике заговорили, как об одной из надежд «Баварии».

Почему ушел:

Несмотря на успехи в дубле, Оттмар Хитцфельд не подпускал Мисимовича к основе. Босниец понял, что нужно сменить обстановку и перебрался в «Бохум», где провел три успешных сезона. Ханс Майер позвал Звездана в «Нюрнберг», но там Мисимович провел всего один сезон, по итогам которого его команда покинула Бундеслигу. Он уже переживал понижение в классе с «Бохумом», и снова барахтаться во втором дивизионе не захотел, согласившись на предложение «Вольфсбурга» Феликса Магата. В статусе мозгового центра атак «волков» Мисимович в сезоне-2008/09 выиграл Бундеслигу, записав на свой счет семь голов и 20 результативных передач.

Где играет сейчас:

Приход в «Вольфсбург» Стива Макларена и покупка англичанином Диего поставила крест на перспективах Мисимовича в составе «волков». Он попытался последовать за Магатом в «Шальке», но директор «Вольфсбурга» Дитер Хенесс не желал отпускать талантливого игрока к конкуренту. В итоге Мисимович отправился в «Галатасарай», где поругался с тренером Георге Хаджи, после чего перебрался в московское «Динамо». В России футболист провел один полноценный сезон, после чего снова поссорился с румынским тренером – на этот раз с Даном Петреску. Сейчас 33-летний босниец зарабатывает на жизнь в Китае, выступая за «Гуйчжоу Жэньхэ».

Томас Хитцльшпергер

Период: 1989-2000

Статистика: 0 игр в Бундеслиге

Как создавался:

В академию «Баварии» Хитцльшпергер попал в 7-летнем возрасте и пробыл в ней 11 лет, но за основу клуба так и не сыграл, что удивило многих, ведь футболист регулярно вызывался в сборную Германии U-21 и даже носил капитанскую повязку.

Почему ушел:

Поняв, что в Мюнхене на него не рассчитывают, Хитцльшпергер отправился покорять АПЛ, подписав контракт с «Астон Виллой». Там тоже пришлось попотеть, чтобы добиться успеха – первый сезон Томас отыграл в аренде в «Честерфилде», причем провел всего пять игр. Тем удивительнее, что после возвращения из аренды Хитцльшпергера начали подпускать к основе бирмингемского клуба, за который он в итоге сыграл 99 матчей и получил от болельщиков прозвище «Молот» за пушечный выстрел с левой.

Стараясь быть на виду у Юргена Клинсманна и попасть в состав сборной Германии, Томас отказался от продления контракта с «вилланами» и вернулся в Бундеслигу, в «Штутгарт». Во втором сезоне Хитцльшпергер выиграл с командой титул чемпиона страны, а также взял бронзовые медали со сборной на домашнем ЧМ-2006.

Где играет сейчас:

После ухода из «Штутгарта» в 2010 году Хитцльшпергер безуспешно попробовал закрепиться в «Лацио», «Вест Хэме», «Вольфсбурге» и «Эвертоне». В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а годом позже вновь напомнил о себе уже совсем не по футбольной причине, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Себастьян Дайслер

Период: 2002-2007

Статистика: 62 матча (8 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Звезда Дайслера зажглась очень рано – уже в 17-летнем возрасте о нем заговорили, как о надежде немецкого футбола. Тогда он стал одним из трех лучших игроков ЧМ среди 17-летних, а главный приз достался Роналдиньо. В 1998 году полузащитник дебютировал в основе гладбахской «Боруссии», но после вылета команды во вторую Бундеслигу перебрался в «Герту». Еще выступая за «жеребцов», Дайслер получил травму правого колена, которая преследовала его всю карьеру. Перед ЧМ-2002 Себа, казалось, поправил здоровье, и его поспешила подписать «Бавария» за девять миллионов евро.

Почему ушел:

Первый матч за «Баварию» Дайслер сыграл лишь через восемь месяцев после подписания контракта – опять дала о себе знать старая травма. За пять лет пребывания в команде он лишь в одном сезоне сыграл больше 20 матчей. В 2006 году колено Дайслера воспалилось, вместе с этим рухнули его мечты сыграть за сборную на домашнем ЧМ. Он пережил тяжелейшее эмоциональное потрясение, с которым так и не сумел справиться. В январе 2007 года в 27-летнем возрасте Дайслер официально объявил о завершении карьеры.

Чем занимается сейчас:

Сейчас Дайслер живет в Берлине, избегает внимания СМИ и не планирует связывать свою жизнь с футбольной деятельностью.

Брено

Период: 2008-2012

Статистика: 21 матч (0 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

В составе «Сан-Паулу» Брено дебютировал в 18 лет. Проведя один сезон и став чемпионом Бразилии, защитник вызвал интерес со стороны топовых европейских клубов. «Бавария» была убедительнее всех, выложив за бразильца 12 миллионов евро.

Почему ушел:

За четыре года Брено сыграл всего 21 матч за основу «Баварии», и его трансфер был назван одним из самых провальных решений Юргена Клинсманна на посту тренера клуба. В 2011 году любивший выпить бразилец принял «гениальное» решение поджечь собственный дом для получения страховки. В итоге ему пришлось провести в мюнхенской тюрьме почти четыре года, и контракт с «Баварией», разумеется, был расторгнут.

Где играет сейчас:

После выхода из тюрьмы 26-летнего защитника подписал «Сан-Паулу». Таким образом, Брено попытался вернуться в большой футбол. Пока за свой родной клуб он провел лишь пять матчей.

Джердан Шакири

Период: 2012-2015

Статистика: 52 матча (12 голов в Бундеслиге)

Как создавался:

Уже к 20 годам Шакири сыграл 92 матча за основу «Базеля», демонстрируя высокий уровень игры, особенно для такого возраста. «Бавария» подсуетилась, выложив за швейцарца порядка 12 миллионов евро. Юпп Хайнкесс надеялся, что Шакири, умеющий здорово бить и точно пасовать с различных дистанций, со временем сможет стать основным атакующим полузащитником команды.

Почему ушел:

Ни при Хайнкессе, ни при Гвардиоле Шакири так и не сумел забронировать за собой место в основном составе. С каждым годом он играл все меньше, а в январе 2015-го ушел в «Интер».

Где играет сейчас:

Не сумев закрепиться и в составе миланского клуба, Шакири отправился в АПЛ, в «Сток Сити». Сейчас он регулярно выходит в основном составе английской команды, являясь частью ударного звена атаки с Бояном Кркичем и Марко Арнаутовичем.

Хосе Соса

Период: 2007-2010

Статистика: 35 матчей (2 гола в Бундеслиге)

Как создавался:

Хосе Соса был одним из ярчайших талантов «Эстудиантеса» Диего Симеоне, выигравшего чемпионат Аргентины в сезоне-2004/05. Спрос на 20-летнего полузащитника был немалый, и Соса решил попробовать свои силы в Бундеслиге, перебравшись в «Баварию». Оттмар Хитцфельд тогда запланировал основательное усиление команды, финишировавшей на четвертом месте в сезоне-2006/07, и Соса прибыл в Мюнхен в компании Луки Тони, Миро Клозе и Франка Рибери.

Почему ушел:

Силовой немецкий чемпионат оказался непривычным для Хосе Сосы. За четыре сезона он так и не смог найти себя, ни разу не проведя даже 20 матчей за чемпионат. При Луи ван Гаале Соса окончательно потерял шансы пробиться в состав, а потому сначала отыграл в аренде за «Эстудиантес», а затем последовал давнему совету Симеоне и перебрался в Серию А, где в его услугах был заинтересован «Наполи».

Где играет сейчас:

Не сумев закрепиться в команде Маццари, Соса, казалось, заново нашел себя в харьковском «Металлисте», но последовавшая аренда в мадридский «Атлетико» к Симеоне стала очередным разочарованием. Сейчас Хосе выступает за «Бешикташ», окончательно распрощавшись с мечтами о карьере на топ-уровне.

Марсель Янсен

Период: 2007-2008

Статистика: 17 игр (0 голов)

Как создавался:

Марсель Янсен блеснул в 20 лет, раскрывшись на левом фланге обороны гладбахской «Боруссии». Изначально он позиционировался как запасной, но воспользовался шансом, который представился после травмы Кристиана Циге. Последовал вызов в сборную Германии, с которой Янсен завоевал бронзу на ЧМ-2006, хотя сыграл всего один матч. Проведя еще один сезон в Гладбахе, Янсен принял предложение «Баварии», которая выложила за него 14 миллионов евро.

Почему ушел:

Тренер «Гладбаха» Юпп Хайнкесс предупреждал Янсена, что переход в «Баварию» – преждевременное решение. Так и оказалось. 22-летний футболист провел в Мюнхене всего год, не сумев выиграть борьбу за место в основе. Уже в следующем сезоне его контракт выкупил «Гамбург», интересовавшийся игроком еще в то время, когда он играл за «Боруссию».

Где играет сейчас:

Карьера Янсена в «Гамбурге» сложилась вполне недурно – за семь лет он сыграл более 150 матчей. Впрочем, еще прошлым летом футболист объявил об уходе из футбола, причем честно объяснил свое решение: «Я хочу играть для болельщиков, и в моей жизни всего три клуба, которым я могу себя посвятить. Это «Боруссия» Менхенгладбах, «Бавария» и «Гамбург». Я не буду лгать болельщикам, я не смогу целовать их эмблему и выкладываться на все 100% на протяжении еще нескольких сезонов. Просто потому что другие команды мне неинтересны».