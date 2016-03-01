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  • Гузель Мухамедьянова – самая сексуальная девушка «Уфы»

Гузель Мухамедьянова – самая сексуальная девушка «Уфы»

"Держите яички в холоде", - примерно в этом состоял призыв Гузель Мухамедьяновой, приглашавшей на футбол на своей страничке в Instagram. Позже пост она все-таки удалила, а людей на стадион "Нефтяник" действительно пришло достаточно. "Уфа" проиграла ЦСКА и вылетела из Кубка. Но мы призываем болельщиков не отчаиваться. Когда в клубе работает такая девушка, можно горы свернуть. 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Радует девушка и футболистов "Уфы"

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Елена Медведь – красивая футболистка сборной России

Тамара Горро – сексуальная подруга Эсекьеля Гарая

[cr]

Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Уфа
Комментарии (12)
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iiiiiws
1456854046
ну не живу я в уфе что мне делать
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bedrosik
1456854097
Такая же красивая как гАзель.
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SAM 77
1456855356
Девушка как девушка, у меня во дворе красивее есть... ну как говориться, на вкус и цвет...
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кошмарик
1456855808
гузель,она и есть гузель.. на тройку с минусом.. из серии "ничто так не красит девушку как перекись водорода"..
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DIDI 23
1456856757
Глядя на предпоследнюю фотку сразу становится ясно: В Уфе на новые штаны не заработать.
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vasiok74
1456858332
нормальная девчонка,я говорю о красоте.
Ответить
джон базелон
1456858353
Ужасно не красивая!
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Lenine
1457153844
курица
Ответить
grand-igor
1457934391
нормальная ГАЗЕЛЬ в баньку под пивко пойдет!
Ответить
loko7778
1461222418
НЕ ЧЕГО ОСОБЕННОГО
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