Гузель Мухамедьянова – самая сексуальная девушка «Уфы»

"Держите яички в холоде", - примерно в этом состоял призыв Гузель Мухамедьяновой, приглашавшей на футбол на своей страничке в Instagram. Позже пост она все-таки удалила, а людей на стадион "Нефтяник" действительно пришло достаточно. "Уфа" проиграла ЦСКА и вылетела из Кубка. Но мы призываем болельщиков не отчаиваться. Когда в клубе работает такая девушка, можно горы свернуть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Радует девушка и футболистов "Уфы"

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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