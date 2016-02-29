10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

Удачи

Сейду Думбия

Откуда: "Рома"

Сколько: €1 млн (аренда)

Стоимость сейчас: €12 млн

Мы знаем, что ЦСКА умеет зарабатывать на футболистах. Но оставить в дураках римскую "Рому" стоило многого. За миллион евро армейцы оформили полугодовую аренду нападающего, которого только недавно продали за 15 миллионов. Думбия помог ЦСКА пятью голами в РФПЛ, где армейцы лидерами ушли на зимний перерыв. Он же втащил команду и в групповой этап Лиги чемпионов.

К несчастью для ЦСКА, зимой "Рома" отказалась продлевать арендное соглашение. Здесь подсуетился "Ньюкасл", забравший Сейду в английскую Премьер-лигу. Форвард находится на пике карьеры, но дорога в ЦСКА уже закрыта. Летом "Рома" настроена продать Сейду за большие деньги, а в армейском клубе не принято тратиться на опытных футболистов.

Кого можно было купить за ту же сумму: Альфред Финбогассон, Яссин Бензия, Джуниор Талло, Адриан Лопес

Вагнер Лав

Откуда: "Фламенго"

Сколько: €6 млн

Стоимость сейчас: €3 млн

Финансовые проблемы во "Фламенго" вынудили бразильский клуб согласиться на продажу лидера. Вагнер Лав при этом даже не скрывал, что намерен снова оказаться в России. Полугодовое возвращение Вагнера в ЦСКА стало уже вторым в его российской карьере. Бразильца в армейском клубе давно считают своим парнем, поэтому очередному приезду никто не удивился. На поле Вагнер тоже пришелся ко двору. Голами и передачами он сильно помог ЦСКА, у которого на тот момент была слишком короткая скамейка.

Но главное, что ЦСКА затем снова заработал на продаже бразильца. Китайский "Шаньдун Лудэн" заплатил за Вагнера 12 миллионов евро. Нападающий не стал противиться трансферу, даже лично попросив армейский клуб его отпустить. Лаву удалось заработать себе на безбедную старость, когда в Китай еще не ехали толпами. Армейский клуб же снова оказался в выигрышном положении.

Кого можно было купить за ту же сумму: Данни Грэм, Элкесон, Диего Тарделли, Марко Ливайя

Ахмед Муса

Откуда: "Венло"

Сколько: €5 млн

Стоимость сейчас: €13 млн

Нигерийский нападающий пришел в ЦСКА, умея только быстро бегать. Прогресс Мусы – заслуга Леонида Слуцкого, сделавшего из необстрелянного парня настоящего футболиста. Он научил Ахмеда бесконечно прессинговать защитников, открыв в нем неиссякаемую природную выносливость. Стал Муса и бить по воротам, хотя изначально пытался в них забежать. При этом из обычного бровочника в ЦСКА Ахмед превратился еще и в центрального нападающего.

Такой рост футболиста заметили в Европе. Зимой настойчивый "Лестер" пытался выцепить Мусу из ЦСКА, предлагая за трансфер почти 30 миллионов евро. Но в Москве решили подождать до лета, ведь спрос на нигерийца в ближайшие полгода наверняка повысится. Однако уже сейчас ясно, что приезд Ахмеда в Москву оправдал себя не только в денежном плане, но и в исключительно футбольном.

Кого можно было купить за ту же сумму: Ведад Ибишевич, Франко Васкес, Джабрил Сиссе, Сергей Давыдов

Понтус Вернблум

Откуда: "АЗ"

Сколько: €3 млн

Стоимость сейчас: €10 млн

Шведский опорный полузащитник изначально не должен был переходить в ЦСКА. Но в переговорах с Расмусом Эльмом армейские скауты заприметили Вернблума, взяв его в дополнение к Расмусу. За гроши по европейским меркам армейцы получили футболиста, который сразу стал лидером коллектива. Временами жестокая игра Понтуса уже скоро заставила нападающих Премьер-лиги бояться подходить к владениям ЦСКА. А сам швед серьезно прибавил еще и в созидательных умениях.

Для ЦСКА Понтус Вернблум – это еще и духовный лидер. Будучи опорником, швед умудрился забить несколько голов, исполняя в концовках матчей роль центрального нападающего. Вернблума теперь не рассматривают в качестве материала для выгодной перепродажи. Игрок необходим сегодняшнему ЦСКА, а показываемый им футбол уже давно оправдал вложенные средства.

Кого можно было купить за ту же сумму: Кристиан Бермудес, Хесус Датоло, Олег Шатов

Марио Фернандес

Откуда: "Гремио"

Сколько: €10,5 млн

Стоимость сейчас: €16 млн

Трансфер, оправдавший себя по соотношению цена-качество. Фернандесом интересовалась даже испанская "Барселона", увидевшая в нем долгосрочную замену Дани Алвесу. Однако "Гремио" отпустил футболиста в ЦСКА. Армейцев не смутило даже пристрастие Марио к шоколадкам и темное прошлое. Один раз Фернандес даже сбегал из "Гремио" к себе домой в другой город. Но рисковал ЦСКА не зря.

В бразильском защитнике Слуцкий нашел подходящего игрока для собственной тактики. Тренер ЦСКА любит играть с подключением фланговых защитников, а Марио Фернандес не только способен бегать вперед, но иногда и в одиночку закрывать правую бровку. Без него игра ЦСКА не выглядит такой стройной и быстрой, а пожарный запасной Набабкин попросту не обладает качествами бразильца.

Кого можно было купить за ту же сумму: Сесар Аспиликуэта, Мартин Касерес, Альваро Перейра

Неудачи

Расмус Эльм

Откуда: "АЗ"

Сколько: €6 млн

Стоимость сейчас: €3,5 млн

По шведскому полузащитнику Расмусу Эльму ЦСКА вел переговоры около года. Швед долго не решался на переход, побоявшись долгой адаптации в России. Чтобы получить согласие Эльма, армейцам пришлось купить и его друга – Понтуса Вернблума – неожиданно ставшего лидером команды. Вот только тогда никто не знал, что трансфер Эльма обернется для ЦСКА трагедией.

Эльм провел в ЦСКА два отличных сезона, но затем у него неожиданно прогрессировала редкая болезнь желудка. Когда Расмуса подписывали, то в клубе знали о проблемах, однако не ожидали такого резкого ухудшения состояния. Эльм не только больше не мог помогать команде на поле, но даже простые тренировки доставляли ему дискомфорт. Здоровье в такой ситуации оказалось важнее. Со шведом расторгли контракт по обоюдному согласию, так и не заработав на нем ни гроша. Сейчас Эльм пытается заиграть в "Кальмаре".

Кого можно было купить за ту же сумму: Душан Тадич, Стивен Пиенар, Лассана Диарра

Витиньо

Откуда: "Ботафого"

Сколько: €9,5 млн

Стоимость сейчас: €4,25 млн

Переход Витиньо – главный неудачный трансфер в эпоху Евгения Гинера. Бразилец переехал в ЦСКА, когда ему еще не исполнилось и 20 лет. При этом армейцы раскошелились аж на 10 миллионов евро, а юный Витиньо не оправдал и треть вложенных в него денег. Адаптация затянулась, а Слуцкий, поняв провал этого перехода, перестал выпускать футболиста даже на замену.

Талант у парня есть. Это подтвердил и сумасшедший гол Витиньо в ворота московского "Торпедо" и последовавшая аренда в "Интернасионал", где игрок снова почувствовал себя уверенно. Бразильский нападающий оказался в холодной России слишком рано, чтобы оправдать возложенные на него ожидания. Но такая возможность у него еще появится. Обновленный контракт Витиньо с ЦСКА действует до 2020 года, а в Бразилии он все равно не сможет сидеть вечно.

Кого можно было купить за ту же сумму: Карлос Тевес, Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Джермейн Ленс

Стивен Цубер

Откуда: "Грассхоппер"

Сколько: €3,6 млн

Стоимость сейчас: €2 млн

За один год в ЦСКА Стивен Цубер получил столько шансов проявить себя, что этому позавидует каждый молодой футболист. Слуцкому швейцарец приглянулся, иначе как объяснить тот факт, что тренер постоянно ставил Цубера в состав. Вопреки всему. Стивен вхолостую бегал по полю, а пущенный им мяч предательски отказывался идти в ворота. Единственный гол в составе ЦСКА Цубер забил "Кубани", хотя провел при этом 29 матчей в сезоне.

И даже после этого расставаться с Цубером армейцы не хотели. Однако немецкий "Хоффенхайм" был настойчив, уговорив ЦСКА согласиться на трансфер. Сложно понять, что в Германии нашли в Цубере, но московскому клубу даже удалось заработать. Хотя неоправданные ожидания это все равно не окупило.

Кого можно было купить за ту же сумму: Владислав Кулик, Дамьян Диас, Исмаил Айссати

Георгий Миланов

Откуда: "Литекс"

Сколько: €3,6 млн

Стоимость сейчас: €5,5 млн

Миланов приглашался в ЦСКА под игру в основном составе. Бабаев увлеченно рассказывал прессе, какого перспективного футболиста удалось урвать армейцам. Однако с каким багажом болгарин появился в Москве, с тем же он ее и покинул. Болельщикам ЦСКА Георгий запомнится самоотверженной игрой и самым важным голом в карьере – в ворота "Зенита", принесшим армейцам три очка в принципиальном матче.

Но в основе закрепиться не удалось - полузащитник получал в ЦСКА мало игрового времени. Аренда Миланова в "Грассхоппер" - не только шанс для игрока перезагрузить карьеру, но и тактический ход ЦСКА. Лимит на легионеров и трансферы Ткачева с Широковым закрывают Миланову путь в основу. А на болгарине в клубе еще рассчитывают заработать.

Кого можно было купить за ту же сумму: Леон Горецка, Витоло, Керим Фрай

Александр Цауня

Откуда: "Сконто"

Сколько: €0,5 млн

Стоимость сейчас: €1 млн

В первые два года в ЦСКА новичок армейцев прогрессировал и успел дважды сменить амплуа. Из атакующего полузащитника Цауня превратился в опорного, а потом даже поиграл на левом краю обороны. Универсализм должен был стать преимуществом латвийского футболиста, тем более это качество особо ценится Слуцким. Но даже это умение не позволило Цауни вырасти в большого мастера. Причина – в постоянных травмах.

Трансфер Цауни назовем неудачным в долгосрочной перспективе. По тем авансам, которые выписывались на долю Александра, он мог вырасти в лидера ЦСКА. Вместо этого футболист стал завсегдатаем лазарета. На крутой карьере Цауни поставлен жирный крест. Сегодня полузащитник изредка напоминает себя прежнего красивыми голами в матчах с посредственными командами. Выручить за него серьезные деньги уже не удастся, а конкуренцию в центре поля теперешний Цауня выиграть не способен.

Кого можно было купить за ту же сумму: Славомир Пешко, Александр Фарнеруд, Камерон Стюарт

10 трансферных попаданий и промахов "Краснодара"

10 трансферных попаданий и промахов "Зенита"

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