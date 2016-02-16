«Бенфика»: кто попробует остановить «Зенит»

"Бенфика" уже в третий раз будет соперником "Зенита" в Лиге чемпионов, причем первая встреча в сезоне 2011/12 состоялась именно в 1/8 финала. Португальцы были сильнее, выиграв дома 2:0 и проиграв на "Петровском" 2:3. Тогда в составе "орлов" были Аксель Витсель, Хави Гарсия и Эзикель Гарай. В групповом раунде Лиги чемпионов-2014/15 все сложилось куда лучше для "Зенита". В Лиссабоне удалось победить благодаря голам Халка и Витселя, а в Питере – 1:0 с результативным ударом Данни. В обоих матчах не обошлось без удалений. Победы, впрочем, не помогли "Зениту" квалифицироваться в плей-офф.

"Бенфике", как и "Зениту", повезло с группой в нынешней Лиге чемпионов – "Астана" и "Галатасарай" оказались не способны конкурировать с "орлами", а "Атлетико" немного расслабился на старте, проиграв "Бенфике" дома, но затем подтвердил свой класс. В итоге, добыв по одной победе над каждым соперником по группе и сыграв вничью в Астане, португальцы вышли в плей-офф со второго места.

Игровая схема

"Бенфика" при Руи Витории использует схему с двумя нападающими. Чаще она выглядит как классические 4-4-2, но в матчах с серьезными противниками может быть преобразована в 4-1-3-2, 4-2-3-1. При этом Костас Митроглу находится на передовой, а Жонас играет чуть глубже, иногда чуть ли не на позиции атакующего полузащитника.

Травмированного лидера обороны Луизао заменили выдернутым из резерва шведом Виктором Нильсоном Линделофом. Гонсало Гуэдес потерял место в основе на правом фланге полузащиты и сейчас там чаще играет Пицци, а вот качественного плеймейкера у команды попросту нет. Талиска остановился в развитии, а Ренато Санчес скорее игрок бокс-ту-бокс, чем креативщик. Да и слишком юный, чтобы вести игру.

Почему "Зенит" пройдет "Бенфику"

Последний матч

"Бенфика" – "Порту" – 1:2

Перед матчем с "Порту" "Бенфика" выиграла 11 матчей во всех турнирах кряду и занимала первое место. Одно дело перемалывать середнячков и аутсайдеров, совсем другое – непосредственного конкурента. "Бенфика" с задачей не справилась, открыв для "Зенита" все слабые стороны.

"Порту" сейчас также не блещет, но на матч с "Бенфикой" подопечные Жозе Пешейру настроились, а кроме того – в кои-то веки хороший матч выдал Икер Касильяс.

"Бенфика" начала матч активнее, создала несколько опасных моментов, но пробить Касильяса удалось лишь ударом в упор, когда Митроглу вышел один на один после паса из глубины Ренато Санчеса. Традиционно для матчей такого уровня, открыв счет, "Бенфика" отдала инициативу сопернику. "Порту" был не против, а особенно Эктор Эррера, который классно пробил издали.

Вот тут и наступило время Касильяса, вспомнившего молодость. Особенно эффектно смотрелся его сейв после удара Гайтана в начале второго тайма. Сохранив ничейный счет, Касильяс дал возможность "Порту" дождаться своего шанса. Оборона "Бенфики" потеряла уверенность после травмы Луизао, и пройти ее удалось короткими передачами со сменой направления, в результате чего на ударной позиции оказался Абубакар. "Бенфика" двинулась отыгрываться, но Касильяс отказывался пропускать. Так "Порту" удалось испортить конкуренту настроение и сократить разрыв, а на первое место вообще вышел "Спортинг".

Основной состав

Жулио Сезар. Может выдать блестящий матч, а может провалиться. В Англии подобное случалось часто. Из-за нестабильности Сезар редко играл в "КПР" и психанул, уехав в аренду в "Торонто". "Бенфика" вернула вратаря в европейский футбол.

Андре Алмейда. Универсальный игрок, способный сыграть на любом из флангов, а также в центре поля. В "Бенфике" с 2011 года, но все это время тренеры затыкают им дыры. Сейчас нужнее на правом фланге обороны.

Виктор Нильсон Линделоф. Ветеран дубля "Бенфики", сыгравший с 2012 года больше 100 матчей после перехода из "Вестераса". Швед понадобился основному составу только сейчас, когда травмировался Луизао. Типичный скандинавский защитник: высокий, фактурный. Будет испытывать проблемы во взаимопонимании.

Жардел. После того как Луизао сломал руку, главным человеком в защите стал вице-капитан команды Жардел. Он стал безусловным игроком основы в "Бенфике" лишь после ухода Гарая. Высокий (192 см), отлично играющий головой любитель потолкаться и персональной опеки.

Элизеу. Универсальный игрок, на левом фланге может прикрыть любую позицию, но чаще играет в обороне, действуя по всему флангу. Типичный южный латераль – быстрый, маневренный, техничный.

Андреас Самарис. Когда Андреас Самарис был куплен "Бенфикой" в 2014 году из "Олимпиакоса", он первым делом выучил португальский, чтобы понимать тренера и партнеров. Этот поступок говорит об исключительной профессиональности опорника "Бенфики" и характеризует его отношение к работе на футбольном поле. Самарис очень дисциплинированный и трудолюбивый игрок.

Пицци. У "Бенфики" была шикарная пара аргентинских вингеров Сальвио-Гайтан, но Сальвио только недавно восстановился от травмы, сыграв первые 10 минут в этом сезоне с "Порту". Пока что основным правым вингером остается Пицци. Подавал большие надежды и даже попал на контракт в "Атлетико", но пока что не перерос уровень чемпионата Португалии.

Ренато Санчес. Редкий воспитанник академии "Бенфики" в основной обойме. 18-летний талант стал привлекаться к матчам основы в этом сезоне, проявив себя в центре поля. В ноябре подписал долгосрочный контракт с клубом, с суммой отступных в 45 миллионов евро. О его таланте говорит тот факт, что зимой "МЮ" был готов отдать за него сумму около того.

Николас Гайтан. Один из главных ветеранов нынешней "Бенфики". Искусный аргентинский вингер, способный сыграть на любом из флангов. Уже несколько лет "переходит" во все тот же "МЮ". Самый креативный игрок команды.

Жонас. Бразилец, которого Руи Витория использует в качестве легкого форварда, часто атакующего из глубины и связывающего полузащиту и нападение. В этой роли он преуспел в "Валенсии", а в "Бенфике" стал забивать еще больше, возможно, ввиду слабости большинства соперников "орлов" в чемпионате.

Костас Митроглу. Шаблонный форвард таранного типа. Воспитывался в немецком футболе (гладбахская "Боруссия" и "Дуйсбург"), но не смог проявиться себя в английском футболе. После того как ушел в аренду из "Фулхэма" в "Бенфику, снова начал стабильно забивать. Кажется, и ему не рекомендуется играть в сильном чемпионате.

Сильные стороны

Левый фланг. "Бенфика" играет с креном влево и это неспроста – здесь у "орлов" есть убойная парочка Элизеу-Гайтан, создающая массу опасных моментов. "Зениту" будет важно нейтрализовать их активность.

Игровая практика. В чемпионате Португалии не было зимнего перерыва, и "Бенфика" продолжала проводить спарринги на среднего уровня командах. "Зенит" занимался примерно тем же, но в товарищеских матчах.

Результативность Жонаса и Митроглу. Греко-бразильская пара в нападении "Бенфики" очень эффективна в чемпионате Португалии. В последних четырех матчах чемпионата Митроглу забил шесть, а Жонас – пять голов. Сочетание большого и мощного Костаса, продавливающего оборону и юркого бразильца Жонаса помогает "Бенфике" проходить насыщенную оборону.

Слабые стороны

Травма Луизао. Отсутствие бразильца – катастрофа и большая удача для "Зенита". Сравнивать уровень игры, опыт и мастерство капитана команды и шведского резервиста Линделофа смешно, а Жардел без своего привычного напарника чувствует себя неуверенно, что было заметно по матчу с "Порту".

Отсутствие толкового плеймейкера. То, что "Бенфика" использует на позиции центрального атакующего полузащитника 18-летнего Ренато Санчеса, говорит не только о перспективности этого игрока, но и о кадровой ограниченности команды РуиВитории.

Неумение играть с сильными противниками. Команда Руи Витории хороша только со слабаками и середнячками первенства Португалии. Как только находится действительно сильный противник, возникают проблемы. "Бенфика" проиграла "Спортингу" в чемпионате, Суперкубке и Кубке Португалии, дважды уступила "Порту". По большому счету, кроме победы над "Атлетико" в Мадриде у "орлов" в этом сезоне нет ни одного достойного результата в матчах с сильными противниками.

Онлайн-трансляция матча "Бенфика" - "Зенит"

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