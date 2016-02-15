Видео выходных: «Барселона» глумится над «Сельтой», пробивая пенальти

Месси подошел к одиннадцатиметровой отметке, но не стал бить и отпасовал мяч на свободное место. В штрафную влетел Луис Суарес и реализовал внезапный момент. Голкиперу оставалось лишь развести руками и беспомощно смотреть на партнеров по команде.

Такой удар "Сельта" пережить не смогла. Гости пропустили еще дважды, окончательно потеряв веру в себя. Но самое интересное, что судья вообще не должен был засчитывать этот мяч. Луис Суарес оказался в круге штрафной площади раньше, чем Месси коснулся мяча. Согласно правилам, все игроки (исключая вратаря и исполняющего удар) должны находиться в пределах игрового поля до удара.