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  • Видео выходных: «Барселона» глумится над «Сельтой», пробивая пенальти

Видео выходных: «Барселона» глумится над «Сельтой», пробивая пенальти

Месси подошел к одиннадцатиметровой отметке, но не стал бить и отпасовал мяч на свободное место. В штрафную влетел Луис Суарес и реализовал внезапный момент. Голкиперу оставалось лишь развести руками и беспомощно смотреть на партнеров по команде.

Такой удар "Сельта" пережить не смогла. Гости пропустили еще дважды, окончательно потеряв веру в себя. Но самое интересное, что судья вообще не должен был засчитывать этот мяч. Луис Суарес оказался в круге штрафной площади раньше, чем Месси коснулся мяча. Согласно правилам, все игроки (исключая вратаря и исполняющего удар) должны находиться в пределах игрового поля до удара. 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Испания. Примера Испания Барселона Сельта Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (11)
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ЭдБарс
1455526361
И не стыдно автору с таким названием "Видео выходных" ставить гифку на главной странице с хрен знает кого матча (Рафинья вчера очень помог....)
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Рулон Обоев
1455527236
Да и хер с ним, что забежал..... необычно же...
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stanislav2017
1455530891
Классно!Очень необычно!!
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skipushkach
1455531426
С этой гифкой на главной странице я почувствовал себя эпилептиком,перестаньте их делать(надо что бы их можно было включить и выключить),иначе рано или поздно все такие же как(кто не может смотреть на постоянно вклбченную гифку) я покинут этот сайт
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Aztec58
1455543082
Интересно, а смог бы Криштиану вот так подарить кому то гарантированный гол с пенальти?
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Aztec58
1455545968
Редактор, что такое "в круге штрафной площади"?
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BarcaForca
1455554464
Все повторы, а главное коментаторы во время игры доказали обратное. Во время паса Суарес находился вне штрафной площади. Просто если редактор данной статьи болеет за другой клуб, а не за Барсу - это его проблемы. Смысл данного гола как я понимаю, сделать Суареса лучшим бомбардиром по итогам сезона. А Лео записал на свой счет голевуху )))) Forza Barca !
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Алекс СС
1455607096
красиво, но на одном из повторов ясно видно, что суарез забежал но думаю, такой гол стоит того, чтобы чуть судья прикрыл глазки,тем более что сльте это вряд ли бы помогло
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markko
1455608750
Анри с Пиресом так делали в 2006 году, играя за Арсенал
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