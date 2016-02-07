Трогательный поступок Фернандо Торреса

Матч против "Эйбара" закончился, но Фернандо Торрес не спешил покидать стадион. У него оставалось еще одно незаконченное дело. Торрес нашел взглядом бывшего директора академии "Атлетико" Маноло Бринаса и подбежал к нему. "Я уже готовился спокойно ехать домой, когда меня хлопнули по спине. Это был Фернандо, только что забивший свой сотый гол. Он шепнул на ухо, что посвящает этот забитый мяч мне, потому что именно я заставил его влюбиться в эту команду. Затем он вручил мне футболку", – рассказал 84-летний Бринас.

Маноло Бринас был первым, кто заметил талант Фернандо Торреса. Они встретились, когда "Атлетико" проводил набор в молодежную академию. Именно Бринас поспособствовал тому, чтобы Торрес оказался в мадридском коллективе. Сам Фернандо не забыл отблагодарить наставника, внесшего огромный вклад в его карьеру. Как это ни удивительно, но Фернандо Торрес не стал бы таким, каким мы его знаем сейчас, без Маноло Бринаса.

"Самое лучшее место для этой футболки – наш спортивный музей. Я хочу поделиться им с остальной частью красно-белой семьи. Когда Фернандо Торрес вернулся в "Атлетико", это был самый счастливый день в моей жизни. Все здесь любят его, как и Торрес влюблен в этот клуб", – продолжил выступать Бринас. А этот случай уже вошел в славную историю мадридского "Атлетико".