Почему экономический кризис спасет российский футбол

Государство забудет о футболе

Огромная лапа давно обняла за шею российский футбол. И кто-то все еще ждет, что такая любовь скоро даст результат. Большинство уже осознало: тесное сотрудничество государства с футболом в России ничего не дает или плодит вредное. К счастью (лишь в данном случае), в двери российской экономики постучал кризис, и добавилось оптимизма. Государству не хватит денег на добивание футбола.

Вот в Краснодаре новый губернатор до последнего отмахивался от "Кубани", пока за дело снова не взялся Олег Мкртчан. В Перми наверняка заговорят о нехватке денег на зарплаты футболистам "Амкара", как еще недавно было в "Ростове". Что творится в ФНЛ, страшно думать и писать. Ежесезонно кто-нибудь снимается с чемпионата, потому что бюджет утек в дыру. Сейчас старадает от нелюбви власти, а значит нехватки средств, "Байкал".

Хочешь накормить - вручи удочку, а не рыбу. Государство боится дать, не то удочку, вилку, забрасывая ненасытные клубы бюджетными деньгами. В итоге все зависит от людей, которые будут распоряжаться миллионами. Где-то бюджет пилят, прикрываясь трансферами. Где-то пытаются выполнять некую программу. Теперь останутся лишь те, кто хочет и умеет работать. Пусть некоторые клубы можно будет найти лишь в Википедии, зато у частных откроется возможность самим рулить ситуацией и окончательно решить, что все лимиты и басни про спасение русского футбола – кошмар и гадость.

Клубы будут работать на болельщика

Сколько руководителей провинциальных клубов всерьез занимаются маркетингом? Назначить зятя или хорошего знакомого на эту должность – одно дело. Другой вопрос – как привлечь народ, доставить ему радостью не только беготней мужиков на зеленом прямоугольнике?

Отвечать на него необязательно, считает каждый второй человек росфутбола. По крайней мере, до недавнего времени почти никто не пытался понравиться народу. Старые холодные стадионы, футбол дурного качества, неудобное время начала матча – отговорки. В Краснодаре тепло, но даже на игры "Спартака" и ЦСКА в последнее время набиралась лишь половина стадиона (на соперника второй десятки тысяч шесть – норма). У "Спартака" – лучшая арена страны, но в среднем приходило 20 тысяч из 45 возможных. "Локомотив" можно не упоминать, ибо вообще есть версия, что три тысячи на стадионе превращаются в семь в протоколе. Кризис должен ущипнуть и заставить шевелиться.

У молодых игроков появится шанс уехать в Европу

Нашего игрока трудно заманить во второй дивизион чемпионата Франции. Или в чемпионат Голландии. Андрей Панюков, забивающий за "Аяччо", Аршак Корян, решивший расти в "Витессе", переезды в Португалию. Такие исключения есть и в России, но пока это больше инопланетяне, удивляющий, отказами от жирных контрактов и дорогих машин.

Нужно ждать, когда молодежь поймет, что реально заработать можно "там". А чтобы заработать, нужно пахать – это первое и главное условие. Будут останавливать на границе агенты, лимиты, министры спорта, но общую тенденцию (как в 90-х) будет сломать нереально – пацаны не захотят профукать карьеру и молодость в бесперспективных условиях.

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Клубы разгрузят зарплатную ведомость

"Как дела у Сапатера?" – задавались вопросом болельщики "Локомотива" несколько лет ехидно спрашивал у руководства. "Сколько получает Кокорин?" - удивлялись "динамовцы". Ежеминутная зарплата Это'О, Халка повергала в шок многих.

В новых условиях, уже без Владимира Якунина, "Локо" не сможет себе позволить раскидываться деньгами, просто потому, что они есть. "Динамо" получило по офицерской шапке от УЕФА, и теперь готовы продать не только Вальбуэна, но и Кокорина. Разгружают зарплатную ведомость даже в "Зените" и ЦСКА, что говорить про ту же "Кубант". Клубы вынуждены платить меньше, а игрокам придется работать за свои деньги. Не об этом ли мы мечтаем, листая инстаграмы российских футболистов?

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Клубы будут растить звезд

Последний серьезный переход из российской Премьер-лиги в топ-чемпионат - трансфер Аршавина в "Арсенал". На этом поколение Евро-2008 закончилось. Таланты есть, особенно в лице легионеров, но клубы постоянно передерживают или отпускают слишком рано. Разве что Думбия хитро втюхали "Роме".

Однако впереди виднеются перспективы. Наверняка "Уфа" попробует сорвать куш с Зинченко, Федун имеет шанс получить суперсостояние с трансфера Промеса, а Смородская – с Ниассе. Наверняка "Амкар" что-то получит с Шаваева или "Мордовия" - с Луценко. Даже провинциалы могут разбогатеть, потому что зарабатывать на трансферах теперь придется.

Голландско-бельгийская модель не уложится за пару сезонов, но будет полезно, если РФПЛ откатится лет на десять и снова превратится в трамплин, который ведет не в золотую клетку, а в Англию или Примеру. Наловчившись продавать иностранцев, дойдет и до наших. А в этом случае начальники и инвесторы задумаются об академиях немецкого или хотя бы краснодарского уровня.

Кризису в российском футболе лучше бы задержаться.