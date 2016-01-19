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Зеркало мимики. Почему «Депортиво» не вернется

 

Один из лучших дней в жизни скромного клуба "Мирандес". Защитник Алекс Ортис забил второй гол в ворота "Депортиво", и "Мирандес" выбрался в четвертьфинал Кубка Испании.

Наставник Виктор Санчес обреченно побрел к тренерскому креслу, откуда не вставал до конца матча. Уставившись в газон, он больше не поднимал глаз. "Много мыслей витало в голове. И все они не дают покоя до сих пор", – признался после матча Виктор. Главная из них – несостоявшееся возвращение "СуперДепора". Возвращение, которого ждали во всей Испании. И которого не могло быть по определению.

Перед началом сезона испанские СМИ ужаснулись. Несмотря на героическое спасение в прошлом сезоне, убытки еще сильнее надавили на "Депортиво". А ведь галисийцы пережили дефолт три года назад, оказавшись под внешним управлением. Новый президент "Депора" Тино Фернандес постепенно упорядочил бюджет и исключил все неоправданные расходы. Вот только денег в казне не прибавилось. Общая зарплата игроков составляет 17,1 миллионов евро, беднее только "Спортинг". Если хихонцы занимают место в таблице согласно бюджету, то "Депортиво" первый круг провел в зоне Лиги Европы. Так было до наступления нового года, пока не случился матч с "Вильярреалом".

"До сих пор ненавижу себя за этот фол", – сквозь слезы произнес Фернандо Наварро. Опытный игроков "Депортиво" нарушил правила в своей штрафной на последних секундах матча. Это стоило галисийцам заслуженной ничьи и потери уверенности в себе. Следующие матчи с "Реалом" и "Мирандесом" закончились с общим счетом - 0:8.

В конце декабря каждая испанская газета считала за обязанность взять интервью у игрока "Депортиво". Особой популярностью пользовался Лукас Перес. Форвард, который в "Карпатах" был в тени Александра Гладкого, вдруг очутился среди лучших бомбардирах Примеры. Перес забил в семи матчах подряд, повторив уникальный рекорд Бебето сезона-1993/94. Испанский Варди. С популярностью Перес не справился: не забивает уже месяц, промахиваясь в очевидных ситуациях.

Лесть журналистов – одна из главных причин несостоявшегося ренессанса "Депортиво". Все последние годы команду шатало по маршруту "Сегунда – Примера" и обратно. Большинство игроков "Депора" никогда не боролись за что-то большее, чем выживание. Хвала испанских СМИ могла еще больше взбодрить команду, но "Депор" испугался собственной смелости.

"Депортиво" находится в трех очках от зоны ЛЕ. Но о еврокубках в Галисии больше не говорят. "Мы никогда о них и не думали, - пожал плечами Виктор Санчес. - Наша цель – поскорее набрать 40 очков и спокойно встретить последние туры". Куда важнее для "Депора" – не повторить судьбу прошлогоднего "Эйбара": закончив первый круг на шестой строчке, баски проиграли в 15 матчах из 19. Если бы не банкротство "Эльче", "Эйбар" сейчас бы осваивал просторы Сегунды.

Впереди у "Депортиво" относительно легкий календарь. Виктору Санчесу очень хочется оторвать взгляд от газона.

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Испания. Примера Испания Депортиво Мирандес Наварро Фернандо Лукас Виктор Санчес
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