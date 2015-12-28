«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 0:0. Все опасные моменты матча (ВИДЕО)

<p><em>«Манчестер Юнайтед" ван Гаала не сумел забить голов в ворота «Челси» Хиддинка. «Бомбардир» следил за самыми интересными событиями встречи в режиме онлайн.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мата попадает в перекладину</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191256" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Великолепный сэйв Де Хеа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191263" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe><br /> <span style="color:#FF8C00;"><strong>Убойный удар Шнейдерлина</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191268" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe><br /> <span style="color:#FF8C00;"><strong>Куртуа спасает "Челси" после удара Марсьяля</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191277" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe><br /> <span style="color:#FF8C00;"><strong>Гениальный сэйв Куртуа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191392" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe><br /> <span style="color:#FF8C00;"><strong>Матич не реализует выход один на один</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191454" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Руни упускает шанс принести "Юнайтед" победу</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8191458" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///online/80308" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн встречи</strong></a></p>