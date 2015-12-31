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Главное событие 2015 года. Решают читатели «Бомбардира»!

<p><em>Сборная России вышла на Евро, Акинфеев обновил рекорд, а Моуринью потерпел крах с «Челси». «Бомбардир» предлагает отобрать самое важное из случившегося в уходящем году.</em></p> <p><a href="https:///articles/450866" target="_blank"><strong>Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/450809" target="_blank"><strong>Кто выиграет Лигу чемпионов. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a> </p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="84a6dab3-682b-49b3-8472-73dfdaaba5ef" data-game="/bombardir10/a-12-25-2015-10-30-25-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>

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Комментарии (7)
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kanav67
1451426649
Ребята - разработчики ! Придумайте поумнее что либо , чем "рекорд" Акинфеева. Игорь больше всех сыграл сухих матчей в России, больше всех игр за сборную ( 85), больше всех вратарей игр в РФПЛ, причем здесь пропущенные мячи в ЛЧ. Если Спартак в ЛЧ не играет и никогда играть не будет, то Ребров навеки останется сухим вратарем в ЛЧ? Но ведь это бред. Давайте лучше считать рекордом то, что он уже 457 раз поцеловал штанги, или еще что-нибудь.
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Aztec58
1451491915
Проголосовал за Рекордяна! Не-е, ну действительно мне доставляло удовольствие следить за матчами команды Гинера в ожидании самого приятного: гола в ворота Акинфеева и ожидания как всегда оправдывались иногда даже очень ярким образом, как в случае с "волками" в Химках.
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Измайловский Кочегар
1451558749
Кто-нибудь объясните, что спрашивают на этой странице!
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legendsofsails
1451769332
Затея и исполнение- бред неопохмелившихся редакторов....НИ О ЧЁМ!
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e6@л0_Л0ш@Δин0e
1610523807
я тя в рот ипал, козлина. Умучаешься банить, гы-гы-гы
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