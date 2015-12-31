Главное событие 2015 года. Решают читатели «Бомбардира»!

<p><em>Сборная России вышла на Евро, Акинфеев обновил рекорд, а Моуринью потерпел крах с «Челси». «Бомбардир» предлагает отобрать самое важное из случившегося в уходящем году.</em></p> <p><a href="https:///articles/450866" target="_blank"><strong>Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/450809" target="_blank"><strong>Кто выиграет Лигу чемпионов. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a> </p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="84a6dab3-682b-49b3-8472-73dfdaaba5ef" data-game="/bombardir10/a-12-25-2015-10-30-25-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>