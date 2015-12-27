Черышев может вернуться в «Вильярреал». Тарасов рассказал о договорном матче. Дайджест событий дня

<p><em>Информация о трансфере Подберезкина оказалась ложной. «Лестер» потерпел второе поражение в сезоне. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Тарасов: «В перерыве договорного матча с кавказской командой наплел тренеру, что мне плохо, на второй тайм не вышел»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/lom">«Локомотива»</a> <strong><a href="https:///player/205">Дмитрий Тарасов</a></strong> рассказал о том, как он старался избежать участия в договорном матче.</p> <p>«Встреча на выезде против кавказской команды. Ношусь весь первый тайм и не понимаю, почему никто из наших не обостряет игру. В перерыве подошел один опытный игрок: «Ты что, не видишь, что происходит?» «Теперь вижу». Тут же отправился к тренеру: наплел, что мне плохо, и на второй тайм не вышел. Не дай бог, когда-либо предложат сыграть договорняк», – посетовал Тарасов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Арсенал» ждет Артету в тренерском штабе</strong></span></p> <p>Полузащитник «<a href="https:///teams/ars" target="_blank">Арсенала</a>» <a href="https:///player/4641" target="_blank"><strong>Микель Артета</strong></a> даже после завершения карьеры игрока может остаться в составе лондонского клуба. Руководство рассчитывает, что испанец останется в тренерском штабе. Сейчас Артета проходит обучение на тренерских курсах, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Президент «Урала»: «По поводу Подберезкина «Краснодар» на нас не выходил»</strong></span></p> <p>Президент <a href="https:///teams/ure" target="_blank">"Урала"</a> Григорий Иванов опроверг информацию, в которой говорится, что игрок "шмелей" <a href="https:///player/23564" target="_blank"><strong>Вячеслав Подберезкин</strong></a> пополнил ряды <a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодара"</a>.</p> <p>"С нами "Краснодар" не разговаривал ни о чем. На нас "Краснодар" не выходил". Если "Краснодар" выйдет на нас и скажет, что хотят взять Подберезкина, мы, конечно, подумаем, потому что у нас шесть месяцев осталось контракта. Скорее всего могли бы отпустить. Но пока ни <a href="https:///persons/27" target="_blank"><strong>Галицкий</strong></a>, ни Хашиг со мной не говорили", - отметил Иванов.</p> <p><a href="https:///articles/450867" target="_blank"><strong>Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Впервые с 1961 года «МЮ» проиграл четыре матча подряд </strong></span></p> <p>В сегодняшнем <a href="https:///online/80302" target="_blank">матче</a> 18-го тура АПЛ <a href="https:///teams/mun" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a> уступил <a href="https:///teams/sts" target="_blank">«Стоку»</a> со счетом 0:2, и это поражение стало для манкунианцев четвертым подряд. До этого подопечные ван Гаала уступили «Норвичу», «Борнмуту» и «Вольфсбургу». Столь длительная серия поражений в последний раз была у «МЮ» осенью 1961 года. Кроме того, впервые с января 1990 года манкуниацы не выиграли в семи встречах к ряду.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451164857_Rtqy.jpg" style="width: 720px; height: 514px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кейн побил рекорд результативности</strong></span></p> <p>Оформив дубль в <a href="https:///online/80301" target="_blank">матче</a> 18-го тура АПЛ против <a href="https:///teams/nrw" target="_blank">"Норвича"</a>, нападающий <a href="https:///teams/thm" target="_blank">"Тоттенхэма"</a> <a href="https:///player/21905" target="_blank"><strong>Гарри Кейн</strong></a> забил свой 26-й и 27-й гол в Премьер-лиге за текущий год. Таким образом, английский форвард установил новый рекорд клуба по результативности за один календарный год, побив прошлое достижение, которое было установлено Тедди Шерингемом в 1993 году. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«ПСЖ» провел переговоры с Гвардиолой</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/psg" target="_blank">«ПСЖ»</a> интересуется главным тренером <a href="https:///teams/bav" target="_blank">«Баварии»</a> <a href="https:///coaches/435#news" target="_blank"><strong>Хосепом Гвардиолой</strong></a>. Сообщается, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи провел с испанцем переговоры по телефону на тему возможной работы Гваридолы в «ПСЖ». Специалист поблагодарил за проявленный к нему интерес, однако окончательного ответа на предложение не дал.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Черышев займет место Суареса</strong></span></p> <p>Российский полузащитник "<a href="https:///teams/rea" target="_blank">Реала</a>" <strong><a href="https:///player/23500" target="_blank">Денис Черышев</a></strong> может заменить в "<a href="https:///teams/vil" target="_blank">Вильярреале</a>" <a href="https:///player/24523" target="_blank"><strong>Дениса Суареса</strong></a>, который, в свою очередь, близок к переходу в "Барселону". Стоит отметить, что Черышев уже имеет опыт выступления за "Вильярреал" в прошлом сезоне на правах аренды. Тогда он провел за эту команду 40 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав девять голевых передач. Также известно <a href="https:///news/452385" target="_blank">об интересе к Черышеву со стороны "Марселя"</a>, который <a href="https:///news/452573" target="_blank">во французском клубе опровергли</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>АПЛ. «Ливерпуль» нанес «Лестеру» второе поражение в сезоне</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/80297" target="_blank">матче</a> 18-го тура АПЛ <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуль"</a> с минимальным счетом одержал победу над <a href="https:///teams/lei" target="_blank">"Лестером"</a> – 1:0. Отметим, что данное поражение стало для "лис" всего лишь вторым в сезоне. </p> <p><b>Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур</b></p> <p><a href="https:///online/80297" target="_blank"><b>Ливерпуль – Лестер – 1:0 (0:0)</b></a></p> <p><b>Гол</b>:<b> </b>1:0 – Бентеке, 63.</p> <p><a href="https:///articles/450876" target="_blank"><strong>«Лестер, ты действительно этого хочешь?». Почему лидер АПЛ должен вылететь из топ-4</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/450879" target="_blank"><strong>Boxing Day. «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (ВИДЕО)</strong></a></p>