Роналду, Озил и другие жертвы хакеров

<p><em>Электронную почту Александра Кержакова вскрыли хакеры, которые теперь <a href="https:///news/450498" target="_blank">продают почти тысячу писем нападающего "Зенита" на аукционе</a>. "Бомбардир" вспоминает другие истории, когда тайная переписка футбольных людей становилась публичной.</em></p> <p>Для Александра Кержакова, если верить его менеджеру Елене Болотовой, нет ничего страшного в том, что хакеры добрались до его деловой переписки официального характера. Она сама предложила продать все украденные письма, за сумму вдвое меньше той, что хотят получить хакеры, чтобы деньги пошли на благотворительность, а не в карман киберпреступникам.</p> <p>Но бывали в футболе случаи, когда вскрытая частная переписка становилась причиной гораздо более громких скандалов с неприятными последствиями для тех, кто не смог уследить за конфиденциальностью своей приватной переписки.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448969027_malky_mackay.jpg" style="height: 474px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Подбитая на взлете карьера Малки Маккея</strong></span></p> <p>Одна из самых показательных историй случилась с шотландским менеджером Малки Маккеем и его товарищем и коллегой Ианом Муди – бывшими менеджером и спортивным директором "Кардифф Сити". Если помните, именно с Малки Маккеем – молодым и перспективным тогда менеджером, "Кардифф" выходил в Премьер-лигу несколько лет назад.</p> <p>Тогда рейтинг шотландского менеджера был таков, что его сватали в ряд более интересных клубов – в частности в "Вест Хэм", где он поиграл на закате карьеры. Но Малки остался верен валлийскому клубу, принадлежавшему амбициозному и одиозному малазийцу Винсенту Тану.</p> <p>Все вроде бы шло неплохо и, несмотря на то, что Тан пошел против болельщиков и сменил традиционно синие цвета "Кардиффа" на красные, посчитав необходимым "очистить карму" клуба, "ласточки" запорхнули в Премьер-лигу очень перспективным клубом. А вот там начались проблемы – когда клуб в летнее межсезонье потратил несколько десятков миллионов фунтов на усиление, но ближе к середине сезона оказался в зоне вылета, Тан решил пересмотреть свое отношение к трансферной политике и сменить провалившего трансферную кампанию спортдира Иана Муди на друга своего сына – казаха Алишера Апсалямова.</p> <p>Если помните, тогда эта инициатива вызвал много насмешек над Таном, который готов был доверить трансферы человеку, который был знаком с футболом, лишь в виртуальном формате – по футбольным менеджерам. Но на самом деле у Винсента были обоснованные причины для недовольства "профи" Ианом Муди, который летом накупил игроков, оказавшихся бесполезными – в частности отдал 11 миллионов фунтов за датчанина Андреаса Корнелиуса.</p> <p>Когда Тан решил уволить Муди, Маккей, работавший с ним еще в "Уотфорде", стал протестовать, угрожать тем, что уйдет вместе с товарищем, держа в уме неслабую компенсацию, которую должен был в таком случае выплатить Тан. Маккей понимал выгоду своего положения – в том, что клуб оказался в зоне вылета общественность винила в первую очередь Тана, менеджер оставался "весь в белом" и мог быстро найти более перспективное место работы, срубив попутно хороший куш с недальновидного азиата.</p> <p>Но в итоге Тан виртуозно переиграл всех и просто разрушил карьеру как Муди так и Маккея. У запасливого Винсента в рукаве оказался козырь – переписка Муди и Маккея по корпоративной почте и смс-ки с корпоративных телефонов, где была масса компромата на обоих. Причем компромата, который способен разрушить карьеру в Британии любому – речь шла о главных смертных грехах для публичной личности на Туманном Альбионе – сексизме, расизме, антисемитизме и гомофобии, которым было пропитано общение менеджера и спортивного директора. Честно говоря, в Англии терпимее относятся к убийцам, чем к тем знаменитостям, которые уличены хотя бы в одном из "грехов", приписываемых Маккею и Муди. А тут сразу "полный комплект"!</p> <p>Винсент Тан не собирался обнародовать почти 400-страничное досье на Маккея и Муди, собрав его как гарантию того, что в нужный момент заставит менеджера отказаться от 7-миллионной компенсации (так и итоге и произошло), но Маккей и Муди подставились так, что у Тана не было выбора, кроме как отомстить им.</p> <p>Месть – блюдо, которое подают холодным и, если верить Гомеру Симпсону – лучше это делать трижды. Тан в этом плане поступил очень хладнокровно, вытащив на свет Божий компромат в нужный момент. Дело в том, что "сладкая парочка" после ухода из "Кардиффа" планировала устроиться на работу в стан конкурента в борьбе за выживание – "Кристал Пэлас". И для того, чтобы получить там работу Маккей и Муди перед очной встречей "орлов" и "ласточек" слили информацию о стартовом составе "Кардиффа" конкурентам, чем разгневали Тана настолько, что он отправил свое досье прямо в Футбольную Ассоциацию.</p> <p>В итоге Маккей и Муди не получили работу в "Кристал Пэлас" (лондонцев, к слову оштрафовали на 10 000 фунтов за шпионаж), а их репутация была разрушена. Взять на работу опального тренера решился только не обращающий внимание на общественное мнение владелец "Уигана" Дэйв Уилан, да и то ему пришлось выдержать неслабое давление со стороны фанов, не желавших видеть у руля команды Маккея. Но Малки не справился с работой спасателя в "Уигане" и окончательно остался у разбитого корыта. Мораль сей басни такова – не грози Винсенту Тану, переписываясь по его корпоративной почте.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448969587_scott-hugh-dallas-greek-referees-chief-steps-down.w_l.jpg" style="height: 437px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Протестант, судивший "Олд Фирм Дерби"</strong></span></p> <p>В Шотландии вообще любят, как переписываться по электронной почте, так и вскрывать ее, что доказывает и второй случай, когда человек из футбольных кругов потерял работу из-за того, что была обнародована его переписка. Речь идет о знаменитом шотландском арбитре Хью Далласе, который работал на Евро-2000 и ЧМ-98, ЧМ-2002, по выходу на пенсию став главой судейского комитета Шотландии.</p> <p>В ноябре 2010 года в прессу попала переписка Далласа с одним из коллег, в которой он шутил на тему приезда в Глазго Папы Римского Бенедикта, предлагая родителям прятать своих детей, намекая на склонность к педофилии католических священников. Нужно понимать насколько горячей является в Шотландии тема противостоянии католиков и протестантов, чтобы ощутить всю сложность положения Далласа в тот момент.</p> <p>Масса общественных организаций обратились с требованием отставки Далласа, а болельщики "Селтика" сразу же припомнили судье инцидент с его работой на "Олд Фирм Дерби", когда Даллас нагло засудил "кельтов" в матче за чемпионство в мае 1999 года. Тогда он удалил двух игроков "Селтика" и одного "Рейнджерс", назначил в ворота католической команды пенальти и, как показал разбор игры поведенческим психологом, отработал матч с явной симпатией к "Рейнджерс", в итоге выигравшим матч 3:0, а вместе с ним и чемпионский титул. По ходу матча четыре болельщика "кельтов" вторгались на поле, чтобы подержаться за шею судьи, а вечером того же дня в окно Далласа был брошен кирпич.</p> <p>В итоге, после расследования, проведенного Стюартом Риганом, Даллас был уволен вместе с теми сотрудниками Футбольной Ассоциации Шотландии, с которыми он переписывался. В конце концов, трое из них были позже восстановлены, выиграв дело в суде, а вот Даллас так и не смог вернуться к работе в Шотландии, позже став главой судейского комитета Греции. Там тоже не обошлось без скандалов и сейчас Даллас работает инспектором в УЕФА, наслаждаясь заслуженной пенсией.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448969672_arsenal-mesut-ozil_3277766.jpg" style="height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Любовные страсти Роналду и Озила </strong></span></p> <p>Наиболее часто же вскрытая переписка футболистов приводит к разборкам в любовных отношениях. Так, по некоторым данным, причиной разрыва Ирины Шейк и Криштиану Роналду стала переписка португальского футболиста со студенткой из Бразилии Дианой Сатильо, которая сразила вингера "Реала" пятым размером груди.</p> <p>В интервью скандальной The Sun Диана рассказала, что португалец изначально просто просил полюбоваться ее бюстом перед монитором, а затем все же организовал встречу в одном из бразильских отелей во время ЧМ-2014, после которой и завязалась связь, о которой Ирина Шейк узнала из смс-переписки Криштиану и Дианы.</p> <p>Погорел в свое время на неумении скрывать свою переписку и Месут Озил, загулявший с бывшей девушкой защитника "Баварии" Кристиана Лелля Мелани Рикингер. Полузащитник "Арсенала" уже готовил свадьбу со своей девушкой Менди Капристо, когда ей стало известно о романе футболиста из-за вскрытой в Whats App переписки Озила с Рикингер.</p> <p>Стоит отдать должное Озилу – он смог порвать отношения с любовницей и вернуть расположение девушки через год. Сейчас пара помирилась и именно с этим связывают ренессанс в игре и карьере Месута, который совсем недавно выдал серию из семи матчей АПЛ кряду, в которых он отдавал результативные передачи.</p> <p><a href="https:///articles/450212" target="_blank"><strong>23 ситуации, когда футболисты перестали быть мужиками</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/450327" target="_blank"><strong>Футбольный гороскоп (30 ноября – 6 декабря)</strong></a></p>