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Стать Стивеном Джеррардом. Как британский тинейджер сводит всех с ума

<p><em>Молодой полузащитник Деле Алли здорово дебютировал в сборной Англии и прекрасно выступает за «Тоттенхэм». «Бомбардир» рассказывает о головокружительном начале карьеры 19-летнего паренька.</em></p> <p>Загорающаяся звезда «Тоттенхэма» Деле Алли покинул поле «Уэмбли» под овацию. Англичане победили Францию со счетом 2:0, а 19-летний полузащитник забил первый гол за национальную команду, впервые же появившись в стартовом составе. Всего за шесть месяцев до этого он играл в третьем по силе английском дивизионе.</p> <p>Прекрасное выступление Алли против Франции подчеркнуло его потрясающий прорыв в этом сезоне, а вишенкой на торте стал отличный гол.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8104442" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Всем этим игрок сделал весомую заявку на попадание в окончательную заявку команды Ходжсона на Евро-2016.  Его «безошибочная» игра в сердце молодой английской полузащиты против одного из фаворитов будущего турнира в очередной раз показала его огромный потенциал.</p> <p>«Шпоры» подписали его в январе этого года за 5 миллионов фунтов, до лета оставив в аренде в «МК Донс», за который молодой футболист выступал и в первой половине прошедшего сезона. Он помог клубу добиться повышения в классе и перехода в Чемпионшип.</p> <p>Дебют в стартовом составе сборной случился всего через полгода после того, как «МК Донс» в финальном матче сезона разгромил «Йовил Таун» забив пять мячей и пропустив лишь однажды. Это была одиннадцатая игра без поражений подряд, что позволило оставить за спиной «Престон Норт Энд» и получить заветную путевку. Алли, который в основном играл в качестве одного из двух центральных полузащитников, показал в сезоне-2014/15 выдающуюся статистику. В 39 матчах он отличился 16 раз, добавив к этой и без того внушительной цифре целых девять передач.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/448490">Университетское дерби: «Оксфорд Юнайтед» vs «Кембридж Юнайтед»</a></strong></p> <p>Его переезд на «Уайт Харт Лэйн» посчитали удачей для «Тоттенхэма», который выиграл борьбу за вундеркинда у «Ливерпуля», где Алли делал первые шаги в своей футбольный карьере. Тем не менее, это была скорее инвестиция в будущее, и игрок должен был отправиться в аренду в клуб Чемпионшипа как минимум на первую половину сезона.</p> <p>Однако Маурисио Покеттино показал, как уже не раз делал в своей карьере (и в «Эспаньоле», и в «Саутгемптоне», и сейчас в «Тоттенхэме»), что не боится вручать молодым игрокам серьезные функции на поле и большое количество игрового времени. После удачной предсезонки Алли дебютировал в Премьер-лиге в первом же туре, выйдя на замену в матче против «Манчестер Юнайтед», в котором «красные дьяволы» победили с минимальным счетом.</p> <p>Через две недели Алли забил свой первый гол, распечатав ворота голкипера «Лестера» Каспера Шмейхеля, поднявшись со скамейки во втором тайме. Начиная с гостевой победы над «Сандерлендом» в сентябре (1:0), хавбек каждый матч начинает в стартовом составе в центре полузащиты. С тех пор «шпоры» не проиграли ни разу!</p> <p><img alt="" src="http://i3.mirror.co.uk/incoming/article6300901.ece/ALTERNATES/s615/Leicester-City-v-Tottenham-Hotspur.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>За сборную Алли впервые сыграл еще в отборе к Евро, выходя на замену против Эстонии и Литвы. Также он поучаствовал в товарищеском матче с Испанией.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449058">Не до Жиру. Почему Евро-2016 может стать худшим в истории </a></strong></p> <p>Выйдя в стартовом составе на матч с Францией вместе с не намного более опытными Эриком Даером и Россом Баркли, Алли выдал блестящую игру, успевая и здорово обороняться, и эффективно участвовать в атаках команды.</p> <p>Его гол получился прекрасным, а предшествовавший ему отбор мяча у опорника французов Моргана Шнайдерлина был мощным и решительным. Алли поучаствовал и во втором взятии ворот, опередив Поля Погба в борьбе за мяч, и отдав его Рахиму Стерлингу. Его игра была спокойной и качественной, что делает честь любому футболисту его возраста. При этом Алли находится в отличной форме и играет с большим желанием.</p> <p><img alt="" src="http://i4.mirror.co.uk/incoming/article6850777.ece/ALTERNATES/s615/England-v-France-Live-from-Wembley.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>«Это было настолько близко к идеальному матчу, насколько это вообще возможно», – прокомментировал игру Алли главный тренер «трех львов» Рой Ходжсон.</p> <p>«Не ошибусь, если скажу, что его выступление – это высочайший класс. Играть в таком возрасте почти без опыта международных матчей, просто выйти и сделать то, что он сделал сегодня, мне кажется выдающимся достижением. Его будут много хвалить, но он этого заслужил. Если бы я не знал, что он может так играть, я бы его не вызвал. Не забывайте, Алли только 19, это его первый выход в стартовом составе, и будет здорово, если ему не будут уделять настолько много внимания», – добавил он.</p> <p>Впрочем, вряд ли Алли будет страдать от недостатка внимания в ближайшее время, так что надеждам Ходжсона осуществиться не суждено. Однако полузащитник очень быстро учится и растет как футболист. И никто не станет исключать возможность того, что когда-нибудь этот парень, как и легендарный капитан «Ливерпуля», его клуба детства, наденет капитанскую повязку сборной.</p> <p><em>По материалам mirror.co.uk</em></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script>

Англия. Премьер-лига Англия Англия Тоттенхэм Алли Деле Ходжсон Рой Почеттино Маурисио
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