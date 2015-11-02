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  • «Атлетико» теряет очки, «Сельта» продолжает удивлять. Главные события 10-го тура испанской Примеры

«Атлетико» теряет очки, «Сельта» продолжает удивлять. Главные события 10-го тура испанской Примеры

Тур красивых голов – характеристика, под которой минувшие выходные можно фиксировать в памяти. Пятки, рикошеты и дальние удары по "девяткам". В Испании форварды развлекались, а защитники навлекали на себя гнев болельщиков.

В "Атлетико" по-прежнему нет баланса

Если перед началом сезона казалось, что в "Атлетико" закончилась перестройка, и начинается исключительно косметический ремонт – ожидания не оправдались. Покупка дорогущих форвардов, как оказалось, не решает проблему с атакой автоматически. А игру в обороне нельзя построить за несколько месяцев. Единственная линия мадридцев, к которой практически нет вопросов – полузащита. Там и бойцы в большинстве своем проверенные. И со своими задачами все справляются. Но стоило чуток приуныть Гризманну в матче против "Депортиво", как впереди у "индейцев" стало пусто и одиноко. Забивать пришлось Тьягу, который, по-хорошему, должен был после этого произнести легендарную фразу офицера Муртау.

На запасе прочности и умении сушить игру "Атлетико" уверенно все вел к победе. Но все старания ветерана превратились в пыль после ошибки молодого защитника Хименеса. В своей штрафной он вздумал потерять мяч, а поборовшийся Перес красиво ушел от защитников и счет сравнял. "Депортиво" вообще в этом сезоне отличает умение вытаскивать матчи, когда никто уже не верит в положительный исход. Осталось только придумать, как не загонять себя в сложные ситуации.

Серхи Роберто неожиданно нашел себя

К 23 года полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто кажется ветераном команды. Он настолько давно вертится где-то возле основного состава, что в его возраст сложно поверить. Пару лет назад показалось, что игрок окончательно перегрелся на скамейке запасных и растратил весь свой талант на тренировки – его игра не убеждала, шансами пользоваться не хотел. Периодически возникали слухи и о возможном уходе Роберто – и никто им даже не расстраивался.

Минувшим летом Луис Энрике, понимая, что новых игроков стараниями ФИФА не будет, принялся экспериментировать с составом. В частности, он задвинул Роберто на проблемную позицию правого латераля. Непонятно, как. Непонятно, почему. Но сработало. Каталонец выходит на "родную" позицию центрального полузащитника – его хочется убить. Отправляется на фланг обороны – выглядит будущей легендой клуба. Постепенно уверенность в себе начала помогать Роберто не выглядеть ужасно и в центре поля. Не сломила даже обидная травма, из-за которой он пропустил несколько недель. Против "Хетафе" игрок вышел в основе и, по сути, сделал результат. Две его результативных передачи были из разряда "пас, как гол". Суаресу и Неймару оставалось только не промахиваться мимо ворот. Особенно классным оказался первый мяч "Барсы", в котором Роберто отдал передачу пяткой, чем заставил защитников на пару секунд потерять разум.

В "Атлетике" появился еще один бомбардир

Последние несколько сезонов в Бильбао складывалась довольно противоречивая ситуация. С одной стороны – Ариц Адурис играл так, будто до этого всю карьеру копил голы, а сейчас тратит. Но перед началом нового чемпионата форварду исполнилось уже 34 года, а достойной замены никак не могли найти. Сейчас, похоже, сменит баскского ветерана готов самый оригинальный игрок "львов" – Иньяки Уильямс. Темнокожий футболист, который самим фактом игры за "Атлетик" ставит под вопрос всю легендарную политику клуба по формированию состава. Он только в прошлом сезоне начал регулярно играть за основу, но сейчас уже является одним из лидеров команды на осеннем этапе.

Против "Бетиса" Уильямс оформил свой первый дубль за взрослую команду, и вновь не обошлось без эстетически прекрасного мяча. Второй гол нападающего – чистый восторг. Сейчас главное – чтобы он смог успешно преодолеть порог "невероятного таланта". Иначе рискует стать новыми Муниаином или Лапортом. Но если все пойдет по плану, то Адурис сможет начать играть, наконец, в свое удовольствие, а не с мыслями о своей роли в результате матча.

Яго Аспас бывает топ-форвардом только в "Сельте"

Карьера нападающего Яго Аспаса в последние пару лет напоминает историю паровозика, который не смог. Но честно пытался. После великолепного сезона в "Сельте" игрока приобрел "Ливерпуль", поездка в который максимум запомнилась местной едой и музеем "битлов". Но никак не футбольными успехами. Поняв, что с Англией не задалось, Спас возвращается на родину, но в "Севилью". Играет нестабильно, на поле появляется не часто. Однако его контракт "рохибланкос" выкупают…после чего за меньшие деньги отправляют назад в "Сельту". Где именно в этом акте доброй воли скрыт коммерческий расчет – непонятно. Очевидно только, что он есть – "Севилья" крайне редко совершает невыгодные сделки.

Возможно, в Андалусии потребовали включить в контракт приличный процент за последующую перепродажу. И они не сомневались, что Аспас вновь сможет заиграть на прежнем уровне. Если так, то этот риск пока оправдывается. "Сельта" в лидерах чемпионата, а миниатюрный форвард – в лидерах "Сельты". Игра галисийцев против "Реала Сосьедада" вышла самой зрелищной в туре – и мячей много забили, и решился исход только в концовке. Баски дважды выходили вперед, но Аспас оба раза счет сравнивал. А победный удар нанес Эрнандес, выстрелив издали под перекладину.

Смена тренера пока не помогла "Леванте" и "Лас-Пальмасу"

Устойчивая футбольная теория о том, что смена тренера влечет за собой победу команды в ближайшей игре, оказалась слишком наглядно опровергнута Примерой. Впрочем, возможно, произведшим перед туром рокировки "Лас-Пальмасу" и "Леванте" просто попались слишком сильные соперники. К "островитянам" вообще сложно предъявлять какие-то претензии – они встречались с "Реалом". Пытались что-то сделать, даже забили красивый гол. Но пропустили три, и вопрос набора очков ожидаемо отложили минимум на неделю.

У "Леванте" ситуация была несколько иной: региональное дерби с "Валенсией" на чужом поле. Это одновременно и очень важно, но и соперник не в лучших кондициях. Тем не менее, Руби пока явно не удалось объяснить своим игрокам, как надо играть в защите. "Лягушки" пропускали слишком легко и практически не создавали свои моменты.

Символическая сборная:

Все результаты 10-го тура испанской Примеры:

Депортиво – Атлетико – 1:1 (видео)

Реал Мадрид – Лас-Пальмас – 3:1 (видео)

Валенсия – Леванте – 3:0 (видео)

Вильярреал – Севилья – 2:1 (видео)

Хетафе – Барселона – 0:2 (видео)

Реал Сосьедад – Сельта – 2:3 (видео)

Эйбар – Райо Вальекано – 1:0 (видео)

Эспаньол – Гранада – 1:1 (видео)

Спортинг – Малага – 1:0 (видео)

Бетис – Атлетик – 1:3 (видео)

Испания. Примера Испания Атлетико Сельта Барселона Атлетик Аспас Яго Суарес Луис Роберто Серджи Гризманн Антуан Уильямс Иньяки Симеоне Диего
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