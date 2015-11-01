Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» – «Урал» – 0:1. Фоторепортаж

<p><em>«Спартак» на домашней арене уступил «Уралу» (0:1). «Бомбардир» показывает главные кадры прошедшего противостояния.</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1446408355_Untitled_Panorama2.jpg" style="width: 720px; height: 379px;" /></em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1446408018_AD7D2309 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1446408039_AD7D2341 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408094_AD7D2781 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408154_AD7D3061 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408167_AD7D3131 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408180_AD7D3274 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408199_AD7D3298 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408212_AD7D3336 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408264_AD7D3428 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408281_AD7D3469 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408296_AD7D3533 copy.jpg" style="height: 505px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408224_AD7D3387 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408325_AD7D3569 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///online/81023" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Спартак Урал Ребров Артем Боккетти Сальваторе Асеведо Герсон Попов Ивелин Подберезкин Вячеслав Промес Квинси
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Wityazz
1446495886
Не надо нервничать от нашего 2 места 4очка)))))
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
2
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
12
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+