«Спартак» – «Урал» – 0:1. Фоторепортаж

<p><em>«Спартак» на домашней арене уступил «Уралу» (0:1). «Бомбардир» показывает главные кадры прошедшего противостояния.</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1446408355_Untitled_Panorama2.jpg" style="width: 720px; height: 379px;" /></em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1446408018_AD7D2309 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1446408039_AD7D2341 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408094_AD7D2781 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408154_AD7D3061 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408167_AD7D3131 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408180_AD7D3274 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408199_AD7D3298 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408212_AD7D3336 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408264_AD7D3428 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408281_AD7D3469 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408296_AD7D3533 copy.jpg" style="height: 505px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408224_AD7D3387 copy.jpg" style="height: 480px; width: 720px;" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446408325_AD7D3569 copy.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong><a href="https:///online/81023" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>