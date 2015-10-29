Алексей Попов: «Аленичев на старте сезона делал ставку не на тех игроков»

Бывший защитник "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" поделился своими мыслями относительно вылета "Спартака" из Кубка России и назвал того футболиста, который сможет заменить в "Зените" травмированного Халка.

- Должно быть, для вас не стало удивлением, что борьбу за Кубок России продолжат ЦСКА, "Зенит" и "Терек". Но вот вылета "Спартака" мало кто ожидал…

- "Спартаку" всегда не очень хорошо удаются кубковые баталии, плюс сейчас дебютный год работы Дмитрия Аленичева в качестве главного тренера клуба. Зная, как он работал в Туле, было ясно, что в обороне у красно-белых будут возникать проблемы, так как схожая "болезнь" была и у "Арсенала". Дмитрий Анатольевич сказал, что его команда не смогла забить гол, но, в первую очередь, они сами его пропустили. Пока есть вопросы по защитной линии – будут возникать проблемы.

- Тренерский штаб "Спартака", кстати, снова пошел на ротацию, выпустив в центре обороны Владимира Граната.

- Мне кажется, что Аленичев ищет какие-то связи, хочет их наладить. Видимо, и в Кубке России было желание поэкспериментировать с защитной линией, чтобы получить пищу для размышлений.

- Позади больше трети чемпионата России. Не кажется ли вам, что связи к этому времени уже должны быть найдены?

- Да, согласен. Видимо, он не на тех людей поставил на старте сезона, поэтому сейчас пытается перестроить всю линию. Но я не владею информацией о том, кто сейчас в стане "Спартака" травмирован.

- Не станет ли вылет команды из Кубка первым звоночком для руководства? В прошлом сезоне Якин выдал на старте похожий результат, а затем весной его попросили на выход.

- Если они хотят дать своему тренеру проявить себя, то надо позволить ему отработать как минимум один сезон. Тогда он может стать для "Спартака" тем, кем был Алекс Фергюсон для "МЮ". А когда нужны сиюминутные результаты – тогда и начинается тренерская чехарда.

- Вы не заметили в решениях Аленичева какой-то паники? Сейчас на специалиста оказывается очень большое давление со стороны болельщиков, прессы и боссов клуба.

- Мне кажется, что Аленичев был ко всему готов. Он поднял в РФПЛ тульский "Арсенал", с которым начинал со второй лиги. Не думаю, что тут стоит говорить о панике. Может быть, сказалось незнание каких-то аспектов руководства командой, но это приходит лишь с опытом.

- Остальные клубы Премьер-лиги, которые добились положительного результата, по праву оказались в четвертьфинале Кубка России?

- Кубок – это всегда тяжело, особенно когда встречаются два клуба из премьер-лиги. "Кубань" выбила "Спартак", "Урал" всеми силами старался оставить за бортом турнира ЦСКА, но не повезло. Армейцы же пошли на ротацию состава, так как клуб играет на трех фронтах, и все футболисты должны быть в тонусе. "Зенит" свою путевку добыл в первом тайме, а дальше уже играл в футбол в свое удовольствие.

- "Зенит" потерял в кубковой баталии Халка. Сильно ли это спутает планы петербуржцам?

- Очень сильно, ведь бразилец делал практически всю игру, даже в те моменты, когда у клуба ничего не получалось на поле. В еврокубках им теперь придется очень несладко. Хорошо, что подопечные Андре Виллаш-Боаша в стартовых турах смогли набрать девять очков. Будем надеяться, что Халк быстро восстановиться.

- В краткосрочной перспективе кто мог бы заменить его на поле?

- В "Зените" много хороших игроков, любой может стать заменой Халку. В плане командной игры это получится сделать, а в плане результата – конечно, почти невозможно будет заменить бразильца.

- То есть клуб остался с одним креативным футболистом в атаке? Я сейчас о Дзюбе.

- Мне тяжело говорить о состоянии игроков, но я бы сделал ставку на Александра Рязанцева, ему по силам это сделать. Но Саша, к сожалению, имеет не так много практики в Санкт-Петербурге, ему мало доверяют. В любых других случаях я бы выпускал его в стартовом составе.

ЦСКА - "Урал", "Кубань" - "Спартак", "Локомотив" - "Амкар" и другие матчи Кубка России