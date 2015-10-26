Заруба в Леверкузене и борьба Левандовски с Обамеянгом. Главные события 10-го тура немецкой Бундеслиги

Первый ощутимый провал "Дармштадта" и "Ингольштадта", голевая феерия и "Боруссия М", которая смогла. "Бомбардир" рассказывает о самом интересном, что случилось в Бундеслиге в минувшие выходные.

"Боруссия М" рвется в еврокубки

Удивительна и невероятна история гладбахской "Боруссии". В прошлом сезоне тогда еще подопечные Люсьена Фавра закончили чемпионат на третьей позиции, пробились в еврокубки, показывая при этом довольно симпатичный футбол (чего, к слову, нельзя было сказать об их более успешных ныне конкурентов из Дортмунда). Конечно, о перспективах новой кампании еще летом принято было говорить с опаской: дескать, в тройку уже не заберутся, но вот в Лигу Европы-то точно пройдут.

А то как же. "Жеребята" стартовали на "зависть" многим, прочно осев в подвале турнирной таблицы и замуровав выход. Но сразу после ухода швейцарского тренера со своего поста команда начала оживать. И на тебе – "Боруссия М" уже в одном шаге от еврокубков! Сделать очередное усилие "жеребятам" в минувший уик-энд удалось не абы против кого, а в матче с "Шальке", который, напомним, до сей поры держал "бронзу".

Начало матча для "горняков" как-то сразу не задалось: на 32-й минуте Штиндль открыл счет и буквально тут же едва не удвоил его с пенальти. Не задалось. Впрочем, не забиваешь в чужие ворота, то залетает в твои – так ведь говорится в таких ситуациях? Правда, обычно здесь имеется в виду гол от соперника, а не от собственного же защитника. Не повезло Андреасу Кристенсену пробить Яна Зоммера, однако сей конфуз хозяев поля не смутил. Уже под занавес встречи, громя соперника под чистую ("жеребята" за игру нанесли ровно дюжину ударов. И все из них – в створ!), им удалось еще два раза затолкать мячи в ворота Ферманна и одержать победу.

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"Дармштадт" с "Ингольштадтом" терпят поражение

С переменным успехом два новоиспеченных участника Бундеслиги пытались в текущем сезоне решать свои задачи. Любопытно, что у них даже получалось: "Дармштадт", вопреки довольно скудному бюджету, будто бы на цемент приклеился к середине турнирной таблице, а "Ингольштадт" с лихвой оправдывал вложения "Аudi", с близкого расстояния присматриваясь к зоне еврокубков.

Однако время от времени хорошее имеет свойство заменяться на плохое. Особенно, если у тебя в соперниках "Вольфсбург". "Дармштадт" пытался в привычной для себя манере выманить оборону "волков" из своих владений и провести одну-другую результативную контратаку, но гости приехали к ним явно не для того, чтобы с позором отправиться в свой промышленный городок. В итоге судьбу матча предопределил один точный удар Даниэла Калиджиури, который принес "Вольфсбургу" очередные три очка и вернул команду в борьбу за место в тройке.

Диаметрально противоположный сценарий могли наблюдать болельщики хозяев поля на "Ауди-Спортпарк". "Ингольштадт" с первых минут обозначил свои претензии на мяч и провел целую серию неплохих атак. Которые, впрочем, не стоили ничего, в отличие от удачно сыгравшего при стандарте полузащитника "Герты" Митчелла Вайзера, который уже на 10-й минуте принес своему клубу победу – до самого конца игры "Ингольштадт" отыграться так и не сумел.

"Боруссия Д" лает, "Бавария" продолжает идти

Несмотря на серию неудачных игр (в том числе и против команды Пепа Гвардиолы), "шмели" не сдают позиций. Точнее, сдали бы, если бы не осечка "Шальке" и не собственная разгромная победа (да-да, очередные 5:1) над видавшем виды "Аугсбургом". Хотя, знаете, эти если бы да кабы…

В общем, пожаловала дружина Маркуса Вайнцирля в гости к дортмундской "Боруссии". Лучше бы не жаловала: "шмели" уже в первом тайме без задней мысли и из чистого порыва гостеприимства усилиями Обамеянга и Ройса накидали "трешку" Марвину Хитцу и отправились любоваться красавцем-стадионом из "подтрибунки". "Аугсбургу" такой поворот событий был явно невыгоден, посему после выхода на поле Бобадилья отставание в счете на один мяч сократил.

Но это всего-то на один мяч. А вот Обамеянгу его единственный забитый гол, видимо, покоя не давал. И до конца игры габонец еще дважды напомнил всей Германии и лично Роберту Левандовски, что бомбардир из него хоть куда. А вот сам поляк в выигрышном для "Баварии" матче против "Кельна" (4:0) отличился лишь единожды. Впрочем, это не помешало ему сохранить за собой звание лучшего снайпера турнира, а мюнхенцам – первую строчку в таблице.

"Байер" перебил "Штутгарт"

Однозначно матч тура. "Штутгарт", забивающий нынче больше идущего на третьем месте "Шальке", сам при этом барахтается на уровне зоны вылета. "Байер", которому перед началом сезона пророчили роль единственного настоящего конкурента "Баварии", тоже не впечатляет – середина рейтинга явно не значилась в целях и задачах клуба на текущий футбольный год.

Матч неудачников. И в первую пору самым рьяным из них оказался "Штутгарт". Уж сколько моментов было у команды Цорнигера возле ворот Лено… И Дидави бил после классного навеса из глубины (и забил ведь! Но залез ранее в оффсайд), и он же пробивал со стандарта, после чего голкиперу "Байера" пришлось совершить красивый полет от угла к углу, дабы выручить своих. Но отличиться "швабам" удалось лишь на 50-й минуте. В суматохе защитников "аптекарей" мяч достался Мартину Харнику, который убрал на замахе Лено и зарядил его в дальний угол. Затем его примеру последовали Дидави (по-бильярдному низом уложил снаряд в левый от вратаря угол) и Лукас Рупп. 3:0.

Матч-гол. Впрочем, едва ли можно ожидать чего-то иного от игры, в которой принимает участие "Штутгарт". И дело даже не в голеадорском задоре "шваабов". Точнее, не только в этом. Судите сами: больше них в Бундеслиге пропустил… Да никто. Даже идущий позади всех "Аугсбург" на три раза меньше доставал мяч из собственных ворот. В общем, "Байеру" буквально все велело и кричало о том, что надо действовать.

Матч-бомба. Еще перед третьим забитым "Штутгартом" мячом у "Байера" отличился Беллараби. Но коренной перелом в игру внесли последние 20 минут. Тогда-то у "аптекарей" залетать начало практически все: тут же Бениш и вызволенный из манчестерского плена Чичарито (которого с трибун подбадривали флагом его родной Мексики. Что форвард, к слову, заметил и поставил перфомансу "класс") с разницей в одну минуту огорчили Тытоня, а на последних секундах основного времени матча точку в нем поставил Мехмеди.

Символическая сборная

Все результаты 10-го тура немецкой Бундеслиги:

"Бавария" - "Кельн" - 4:0

"Байер" - "Штутгарт" - 4:3

"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2

"Майнц" - "Вердер" - 1:3

"Дармштадт" - "Вольфсбург" - 0:1

"Ингольштадт" - "Герта" - 0:1

"Боруссия Д" - "Аугсбург" - 5:1

"Боруссия М" - "Шальке" - 3:1