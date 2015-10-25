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  • Ведущий «Динамо» пнул фаната «Спартака». Азар может уйти из «Челси». Дайджест событий дня

Ведущий «Динамо» пнул фаната «Спартака». Азар может уйти из «Челси». Дайджест событий дня

<p><em>Валерия Карпина могут дисквалифицировать, а манчестерское дерби не выявило победителя. «Бомбардир» представляет вам подборку главных событий последнего воскресенья октября</em>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Главный тренер «Астон Виллы» Шервуд отправлен в отставку</strong></span></p> <p>Английский специалист <a href="https:///teams/ast" target="_blank"><strong>Тим Шервуд</strong></a> отправлен в отставку с должности главного тренера <a href="https:///teams/ast" target="_blank">"Астон Виллы"</a>.<br /> <br /> Временно исполнять обязанности наставника команды будет <strong>Кевин Макдоналд</strong>. Из прежнего состава тренерского штаба в клубе остался только <strong>Тони Паркс</strong>. Рэй Уилкинс, <strong>Марк Робсон</strong> и Шеймус Брэйди покинули команду вместе с Шервудом. <br /> <br /> Напомним, после десяти туров чемпионата Англии, "Астон Вилла", набрав четыре очка, занимает <a href="https:///england/table" target="_blank">предпоследнее место</a> в турнирной таблице.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Карпина могут дисквалифицировать за мат в адрес арбитр</strong></span></p> <p>Главный тренер армавирского <a href="https:///teams/toa" target="_blank">"Торпедо"</a> <a href="https:///teams/tmn" target="_blank"><strong>Валерий Карпин</strong></a> может быть дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитра, обслуживавшего матч 17-го тура ФНЛ <a href="https:///teams/tmn" target="_blank">"Тюмень"</a> - "Торпедо".<br /> <br /> "В среду контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении главного тренера армавирского "Торпедо" <strong>Валерия Карпина</strong>. В рапорте делегата матча "Тюмень" – "Торпедо", который состоялся 19 октября, говорится, что Карпин нецензурно выражался в адрес главного судьи встречи во время игры. Мы в среду не рассматривали этот вопрос, так как только утром получили документы. Этот вопрос рассмотрим на ближайшем заседании. Приглашены Карпин, судья Анопа, инспектор и делегат встречи", – сказал глава КДК РФС <strong>Артур Григорьянц</strong>. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> <a href="https:///coaches/685" target="_blank"><strong>Луи ван Гаал</strong></a> посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе "манкунианцев" еще больше быстрых и креативных игроков.</p> <p>"Я говорил, что "МЮ" нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в "МЮ", желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в "МЮ", как, впрочем, и в "Ман Сити". Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов", - изрек голландец. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич - лучший в мире исполнитель штрафных ударов»</strong></span></p> <p>Экс-хавбек <a href="https:///teams/lyo" target="_blank">"Лиона"</a> и <a href="https:///teams/bra" target="_blank">сборной Бразилии</a> <a href="https:///player/4490" target="_blank"><strong>Жуниньо Пернамбукано</strong></a> назвал игрока <a href="https:///teams/rom" target="_blank">"Ромы"</a> <a href="https:///player/8592" target="_blank"><strong>Миралема Пьянича</strong></a> лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.  </p> <p>"Пьянича всегда интересовала моя техника исполнения штрафных ударов. Мы постоянно оставались после тренировок, работали над ударами и много спорили. Но вместе мы поиграли недолго - я покинул "Лион" в 2009 году. Не хочу сравнивать Пьянича с собой, но он бьет штрафные лучше всех в мире. Его талант был виден еще в те годы. Я сказал ему, что самое главное - практика. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться - и обязательно все начнет получаться", - заявил бразилец. </p> <p><strong><a href="https:///articles/445969" target="_blank">Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445801802_20150916_zaa_s22_042.jpg" style="width: 720px; height: 499px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Азар может сменить «Челси» на «ПСЖ»</strong></span></p> <p>Лидер лондонского <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///player/10824" target="_blank"><strong>Эден Азар</strong></a> может сменить клубную прописку. В услугах бельгийца заинтересован <a href="https:///teams/psg" target="_blank">"ПСЖ"</a>, который готов отдать за талантливого полузащитника 104 миллиона евро. В случае успешных переговоров Азар станет самым дорогим игроком в истории футбола и будет получать в составе французского клуба 270 тысяч евро в неделю.</p> <p>Боссы парижан считают, что совершению сделки могут помочь сложные отношения, которые образовались между бельгийцем и главным тренером "Челси" <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Арсенал» собирается продлить контракт с Венгером до 2019 года</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенала"</a> <a href="https:///coaches/52" target="_blank"><strong>Арсен Венгер</strong></a> может продлить контракт с лондонским клубом до 2019 года. В этом крайне заинтересовано руководство "канониров", которое впечатлено результатами, показываемыми "Арсеналом" под руководством 66-летнего француза. Напомним, лондонцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.</p> <p>Действующее соглашение Венгера с клубом рассчитано до лета 2017 года. Отмечается, что переговоры по новому контракту начнутся только в конце нынешнего сезона. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ведущий «Динамо» пнул  фаната «Спартака»</strong></span></p> <p>В перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги <a href="https:///online/81013" target="_blank">"Динамо" - "Спартак"</a> с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> и ведущий "Динамо ТВ", а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов. <br /> <br /> В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/5epLCO7EjWU" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///articles/446468" target="_blank"><b>10 эпичных фанатских забегов по футбольному полю</b></a></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">РФПЛ. ЦСКА сыграл в ничью в Грозном</span></strong></p> <p>Лидер чемпионата не смог поразить ворота хозяев "Ахмат Арены", но и свои "размочить" не дал <a href="https:///online/81015">(0:0</a>). В самом статусном матче тура "Спартак" и "Динамо" устроили развеселую перестрелку, которая закончилась победой красно-белых (<a href="https:///online/81013" target="_blank">3:2</a>). А в противоборстве двух представителей России в Лиге Европы "Краснодар" оказался сильнее "Рубина" (<a href="https:///online/81017" target="_blank">2:1</a>).</p> <p><strong><a href="https:///articles/446461" target="_blank">«Битва насмерть». Как «Спартак» и «Динамо» превратили «Арену Химки» в кипящий котел</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>АПЛ. Манчестерское дерби завершилось ничьей</strong></span></p> <p>Матч на "Олд Траффорд" был крайне напряженным, но с малым количеством опасных моментов. Поэтому итоговый результат вполне закономерен (<a href="https:///online/80219" target="_blank">0:0</a>). Также в ничью завершился матч "Ливерпуля" и "Саутгемптона" (<a href="https:///online/80218" target="_blank">1:1</a>). Это уже третий подряд "распил очков" "красными" после того как их возглавил Юрген Клопп.</p> <p><strong><a href="https:///england/results" target="_blank">Остальные результаты АПЛ</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/446477" target="_blank">7 причин, почему «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли так скучно</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бундеслига. «Боруссия» отрывается от «Шальке»</strong></span></p> <p>"Шмели" из Дортмунда на своем поле разгромили аутсайдеров из "Аугсбурга" (<a href="https:///online/83264" target="_blank">5:1</a>). Тогда как гильзеркирхенцы проиграли воскресшей в последних матчах "Боруссии" их Менхенгладбаха (<a href="https:///online/83266" target="_blank">1:3</a>).</p> <p><strong><a href="https:///germany/results" target="_blank">Остальные результаты </a></strong><a href="https:///germany/results" target="_blank"><strong>Бундеслиги</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/446187" target="_blank">Симфония Шуберта. Как никому не известный тренер воскресил «Боруссию»</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Примера. «Вильярреал» не смог обыграть аутсайдера</span></strong></p> <p>"Вильярреал", который идет в зоне Лиги чемпионов на чужом поле не смог обыграть скромный "Лас-Пальмас" (<a href="https:///online/84096" target="_blank">0:0</a>). "Барселона" таких проблем не испытала, обыграв "Эйбар" (<a href="https:///online/84094" target="_blank">3:1</a>). Хет-триком отметился Луис Суарес, который сегодня праздновал годовщину первого появления на поле в сине-грантовой футболке. </p> <p><strong><a href="https:///spain/results" target="_blank">Остальные результаты Примеры</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Серия А. </strong></span><strong><span style="color:#FF8C00;">«</span></strong><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рома</strong></span><strong><span style="color:#FF8C00;">»</span></strong><span style="color:#FF8C00;"><strong> выходит в лидеры</strong></span></p> <p>"Волки" сегодня в напряженном матче обыграли еще одну команду из верхней части таблицы - "Фиорентину" (<a href="https:///online/84501" target="_blank">2:1</a>). Но самым ярким событием тура стал <a href="https:///news/446411" target="_blank"><strong>дебют</strong></a> 16-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумма. В первой игре вундеркинда "россонери" добились победы над "Сассуоло" (<a href="https:///online/84504" target="_blank">2:1</a>).</p> <p><strong><a href="https:///italy/results" target="_blank">Остальные результаты Серии А</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Лига 1. «Марсель» обыграл «Лилль»</span></strong></p> <p>Битва двух знаменитых коллективов, которые на старте сезона испытывают явные проблемы с набором очков закончилась победой портовых южан (<a href="https:///online/80615" target="_blank">2:1</a>). </p> <p><strong><a href="https:///france/results" target="_blank">Остальные результаты </a></strong><a href="https:///online/80615"><strong>Лиги 1</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Юнайтед Рома Арсенал Суарес Луис Пьянич Миралем Азар Эден Доннарумма Джанлуиджи Венгер Арсен Клопп Юрген ван Гаал Луи Карпин Валерий Шервуд Тим
Комментарии (2)
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Любер
1445807314
Ну как так можно быть вежливым с этим Пердунцом динамовским. Наверняка ведь провоцировал болел, за что и получил.Просто так ни чего не бывает.
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slavа0508
1445821531
ВЕДУЩИЙ ДЕБИЛ ДА ЕЩЁ И ТРУСЛИВЫЙ
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