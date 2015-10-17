Абрамович не уволит Моуринью - правда или вымысел

<p><em>Лондонский «Челси» уверенно обыграл на своем поле «Астон Виллу» (<a href="https:///online/80204" target="_blank">2:0</a>). Но провальный старт команды со «Стэмфорд Бридж» это не отменяет. И главный вопрос, который сейчас витает над «синими» - решится ли Роман Абрамович на увольнение Жозе Моуринью?</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что вообще происходит</strong></span></p> <p>А происходит методичный провал «Челси» на всех фронтах. С начала сезона «синие» выиграли только пятый матч. За это время команда Моуринью не смогла победить таких «грандов», как «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Суонси». Подавляющее число игроков основы играют ниже своих возможностей, а тренер тасует состав, как школьник карты в летнем лагере. Судорожно и часто рассыпая колоду.</p> <p>Лучший бомбардир команды, Виллиан, забил всего четыре гола, а записные лидеры атаки Диего Коста и Эден Азар на двоих имеют лишь три взятия ворот. Зато скандалов вокруг «Челси» за эти два месяца произошло на целый чемпионат. Здесь и увольнение Евы Карнейро, и хамская выходка Диего Косты в матче с «Арсеналом». И постоянные, плавно срывающиеся в истерику, скандальные пресс-конференции Жозе Моуринью. Команда выдала худший старт за последние лет 30 . И если подытожить все слова, что Моур произнес с начала сезона может получиться изумительная фраза: «Я лучший тренер в мире, поэтому уверен, что «Челси» не вылетит в Чемпионшип». Роман Аркадиевич, не пора ли это заканчивать?... </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445102044_1.jpg" style="height:484px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Правда</strong></span></p> <p>Давайте, все-таки будем благоразумными! Моуринью рано увольнять. Далеко не во всем, что происходит с командой он виноват. У всех проблем «Челси» есть вполне себе разумное объяснение. Во-первых, надолго вылетел из строя основной голкипер Тибо Куртуа. Босниец Бегович, конечно, пытается, как может, заменить бельгийца, однако хороший вратарь, все же не замена великолепному. Плюс к этому, вдруг неожиданно все вспомнили, что Джону Терри и Брасниславу Ивановичу уже крепко за 30. И они, к сожалению, начали сдавать. А пока перспективный Курт Зума освоится на их позиции должно пройти время.</p> <p>Плохой сезон проводят прошлогодние лидеры полузащиты Эден Азар и Неманья Матич. А ведь это краеугольные камни атаки и обороны «синих», соответственно. Сербский опорник переживает типичный «синдром второго сезона». Он всех очаровал в прошлом году, заслужив сравнение с великими Клодом Макелеле и Патрисом Виера. Теперь пришло «похмелье». Через это проходили все классные игроки. Нужно просто перетерпеть.</p> <p>У Азара немного, похоже, другая проблема. Он всегда был в тени Месси и Роналду. Суперзвезда второй волны. А перед этим сезоном Моуринью зачем-то сказал, что бельгиец уже готов играть на уровне галактического дуэта. А ведь это огромный психологический груз. «Я могу и должен играть, как Роналду и Месси». Вот бельгиец немного и перегорел.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445101472_20150929_gaf_u56_918.jpg" style="height:504px; width:720px" /></p> <p>Получается замкнутый круг. Озвученные выше проблемы лидеров команды породили серьезный кризис, который усугубляет личные проблемы отдельных игроков. Моуринью вовремя опомнился, и, как никогда, перевел весь огонь повсеместной критики на себя. Это его отличительная черта. Замкнуть все внимание на себе, чтобы его игроки не находились под, извините за каламбур, прессом прессы. Да и, будем честны, не бедствуй «синие» в этом сезоне, тот же конфликт с Евой Карнейро прошел бы гораздо тише. Просто сейчас все «остренькое», что происходит на «Стэфмфорд Бридж» рассматривается через огромную лупу 14-го места, на которое свалилась команда.</p> <p>Отступные The Special One – 37,5 миллионов евро. Вряд ли даже у человека финансовых масштабов Абрамовича есть такие свободные деньги. Поэтому пока «Челси» не провалится по настоящему (не выйдет из группы Лиги чемпионов, например), Моуринью останется на своем посту. В конце концов, от постоянной смены тренеров громадной пользы не будет. Спросите у сэра Алекса!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445101060_20150930_gaf_u56_140.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вымысел</strong></span></p> <p>А, с другой стороны, может лучше вырезать гангрену, пока не началось общее заражение организма? Ведь сколько можно это терпеть? Человек называет себя чуть ли не Мессией, обладает одним из лучших составов в мире, и при этом проигрывает «Саутгемптону», который держится на плаву лишь из-за качественной академии. Первый раз фразу про Чемпионшим можно посчитать шуткой, но Моур так часто стал ее говорить, что закрадывается сомнение, а не реальная ли это цель португальского специалиста. Не вылететь.</p> <p><strong><a href="https:///articles/442355" target="_blank">Птица-говорун. Самые глупые высказывания Жозе Моуринью о сезоне</a></strong></p> <p>Ведь, будем честны, Моуринью плевать на «Челси». Ему вообще на всех плевать, кроме себя. Ведь если его завтра уволят, то послезавтра телефон его агента уже будет надрываться от звонков с предложениями о работе. «ПСЖ», к примеру, уже много лет обхаживает португальца. «Парижские» шейхи готовы платить любую зарплату и предоставить неограниченный трансферный бюджет только ради того, чтобы «Парк де Пренс» озарило это вечно всем недовольное солнце. И да. Не забываем о 37,5 миллионах от Абрамовича. Да Моуринью, должно быть, мечтает, чтобы его выгнали из Лондона. Так не осуществить ли Абрамовичу эту мечту?</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1445101555_20150315_gaf_u56_296.jpg" style="height:526px; width:720px" /></strong></p> <p>Ведь, похоже, Роман Аркадьевич тоже порядком устал от этого португальского сноба. Примечательно, что этим летом «Челси» совершил лишь одну громкую покупку – Педро. А все потому, что боссы «синих» прекрасно понимают, что состав укомплектован на высшем уровне. И если тренер с ним так проваливается, то не пора ли этому тренеру уйти из клуба. Второй раз. Но теперь уже навсегда. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод</strong></span></p> <p>Жозе Моуринью точно должен доработать до конца группового этапа Лиги чемпионов. Невыход из группы = увольнение. А во второй половине сезона португалец будет идти по минному полю. Терпение Романа Абрамовича может лопнуть в любой момент. Но если «Челси» возьмет да и выиграет главный футбольный турнир Европы, а в придачу еще и один из внутренних кубков, то гипотетический провал в чемпионате Особенному простят. С кем не бывает…</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="f60f1625-cd3a-4c4e-b08b-b6c8e3e9c8dd" data-game="/philfk10/10-17-2015-5-46-34-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>