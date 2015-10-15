«Барселона» и ее главный обман десятилетия

<p><em>На фоне возможного отделения Каталонии от Испании вновь поднялись разговоры о том, насколько успешной может быть каталонская национальная сборная. «Бомбардир» объясняет, почему вся барселонская школа игроков – «Ла Масия» – не более чем мыльный пузырь. </em></p> <p>Два чемпионата Европы, Кубок Мира, несколько побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы – ведущая роль испанского футбола на клубном и национальном уровне в последние годы не поддается сомнениям. Он превратился в некий бренд со своими стереотипами – в первую очередь о том, что местные клубы умудряются пачками воспитывать игроков мирового уровня. Огромную роль в пропаганде этой идеи сыграли победы и достижения «Барселоны». Все восхищались не только тем, что каталонская команда выигрывает кубки один за другим. Этого добивался состав, где на большинстве позиций играли собственные воспитанники. Они же, за исключением одного Месси, составляли основу для «золотой» сборной.</p> <p><strong><a href="https:///articles/443169">Почему независимая Каталония - это крах всего испанского футбола</a></strong></p> <p>Мнение о том, что чемпионат мира и Евро выигрывала та же «Барса», повторяли часто и охотно. При этом в Каталонии постоянно появлялись очередные бесконечно талантливые футболисты, о которых говорили, что в будущем они станут едва ли не лучше нынешних. Пик истерии о гениальности «Ла Масии» пришелся на конец ноября 2012 года. Против «Леванте» на поле за «Барселону» больше часа играли 11 ее воспитанников. Больше того – тренерский штаб той команды тоже состоял из выпускников местной футбольной академии. Столько радости у болельщиков вызывал не каждый кубок. Аргумент о том, что пока «Барселона» выковывает свои драгоценности, «Реал» платит за работу другим, выглядел безупречным в вечном каталоно-мадридском споре. И никто не замечал происходивших с командой изменений.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444907213_20090528_gaf_u56_043.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p>Идеальная команда из одних воспитанников уверенно распадалась. Фабрегас вернулся в Англию, чуть позже за ним последовал Вальдес, а потом и Педро. Состарились Хави и Пуйоль. При этом с восполнением потерь из собственного кадрового резерва возникли серьезные проблемы. Большинство оказывались просто не готовы играть на уровне «Барселоны» и отправлялись в менее амбициозные клубы. Кто-то не хотел быть вечным запасным. Ухудшало ситуацию и руководство клуба, все чаще начиная «смотреть на сторону». Жажда кубковых и маркетинговых успехов провоцировала выложить огромное количество денег за Неймара, а не сделать ставку на Жерара Деулофеу. Суарес, Матье, Ракитич, Браво и тер Штеген – все эти игроки пришли в «Барселону» за большие деньги. И это не были точечные покупки на проблемные позиции, которые не могли закрыть воспитанники «Ла Масии». Да, искали подходящих по стилю футболистов. Но при этом уже состоявшихся и готовых сразу приносить пользу. Достаточно просто попытаться вспомнить, когда в основе «Барсы» последний смог закрепиться ее же воспитанник. Если рассматривать нынешнюю заявку, то таковым окажется Бускетс. Слабовато для системы подготовки, которую все готовы считать эталоном.</p> <p><strong><a href="https:///articles/443848" target="_blank">Вратарь-кидала. Почему тер Штегена нужно беспощадно критиковать</a></strong></p> <p>Не лучшим образом обстоит дело и со сборной. Если несколько лет назад испанская команда чуть ли не целиком состояла из воспитанников «Барсы», то сейчас совершенно иная ситуация. В юношеской сборной, ставшей чемпионом Европы минувшим летом, и вовсе не было в составе ни одного представителя «Ла Масии». Наконец, даже сама структура поиска игроков за последние годы сменила вектор с местных талантов на весь мир. Проблемы с ФИФА начались как раз по причине того, что в Барселону начали привозить дарований из самых дальних стран. Идея о бездонных недрах каталонской земли на футбольные таланты уверенно терпела крах.</p> <p><strong><a href="https:///articles/443848" target="_blank"><img alt="" src="/images/upload/1444907787_20150829_gaf_u08_362.jpg" style="height:480px; width:720px" /></a></strong></p> <p>Когда Хосеп Гвардиола только возглавил «Барселону», перед ним были руины команды Райкарда, на которых можно было без боязни строить что угодно. Пеп рискнул, сделав основными тогдашних сопляков, ставших в итоге лидерами команды. Легче всего предположить, что у нынешнего руководства и тренерского штаба боязнь ошибки намного выше. Но запрет на трансферы автоматически вынуждал Луиса Энрике вспомнить о существовании собственной кантеры. Но на деле Лучо пока ограничивается попытками встроить в состав Мунира и Сандро, да открыть талант латераля в Серхи Роберто. Сам тренер объясняет это неготовностью других игроков выступать в основе «Барселоны».</p> <p>О гениальности и продуктивности «Ла Масии» по привычке продолжают иногда вспоминать, но все тише. И в контексте поставки игроков для других команд. Денис Суарес здорово проявляет себя в «Вильярреале». Ален Халилович с первых туров становится лидером хихонского «Спортинга». Тельо зажигает в «Порту». Из топ-клуба, обладающего уникальной школой развития игроков, нынешняя «Барселона» превратилась в типичный топ-клуб. Со своими традициями и философией, но стремлением тратить много, чтобы получать еще больше. «Поколение Гвардиолы» оказалось уникальным случаем, когда в одной команде встретились не просто таланты, а гении. И «Ла Масию» пора перестать воспринимать больше, чем просто качественную школу подготовки игроков со своими принципами. В Каталонии не открыли секретную формулу воспитания мировых звезд, пусть даже они и отказываются в это верить.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Версия Барселоны из 11 воспитанников команды, которые ушли </strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444907992_PPSh_dsWApU.jpg" style="height:431px; width:329px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Версия Барселоны из 11 воспитанников, которые сейчас на контракте с клубом </span></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444908024__AZ8oybZGGg.jpg" style="height:432px; width:329px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Команда требла Гвардиолы (звездочками помечены воспитанники «Ла Масии»)</span></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444908043_7lPtLShMqIM.jpg" style="height:432px; width:332px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Команда требла Луиса Энрике (звездочками помечены воспитанники «Ла Масии»)</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444908053_XQMucfkQIwc.jpg" style="height:434px; width:330px" /></p>