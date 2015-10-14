Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл». Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ». Дайджест событий дня

<p><em>Дзюба попал в символическую сборную отборочного этапа Евро-2016. Футболисты «Волги» собираются бойкотировать матч с «Газовиком». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016</strong></span></p> <p>Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.</p> <p>Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445336" target="_blank">Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Блинд останется главным тренером сборной Голландии</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/ned" target="_blank">сборной Голландии</a> <strong><a href="https:///coaches/2515" target="_blank">Данни Блинд</a></strong> останется на своем посту, несмотря на неудачу команды в отборе Евро-2016. Об этом сообщил управляющий директор Королевского футбольного союза этой страны Берт ван Оствеен.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ»</strong></span></p> <p>Петербургский комментатор Геннадий Орлов заключил контракт со спортивным каналом "Матч ТВ", сообщает Life78. Подписал соглашение с новым телеканалом и комментатор Алексей Андронов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»</strong></span></p> <p>"Все зависит от конкретного момента. Мы принимали решение в конкретный момент, на конкретный отрезок времени. Если говорить о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира, то, конечно, здесь нужен тренер освобожденный", - заявил Мутко в эфире телеканала "Россия 1".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444856324_Дзюбааа.jpg" style="height:502px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В запас символической сборной отбора Евро-2016 включили Дзюбу</strong></span></p> <p>Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную прошедшего отборочного этапа Евро-2016. На лавке запасных оказался нападающий сборной России <strong><a href="https:///player/207" target="_blank">Артем Дзюба</a></strong>. Полностью состав можно посмотреть <a href="https:///news/445368" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Футболисты «Волги» готовы бойкотировать матч с «Газовиком»</strong></span></p> <p>Сегодня состоялась встреча игроков и тренеров "<a href="https:///teams/vlg" target="_blank">Волги</a>" с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым. Темой для разговора стала пятимесячная задержка зарплаты и премиальных.</p> <p>В команде было принято решение не выходить на домашний матч 17-го тура Футбольной национальной лиги с "Газовиком" в том случае, если до игры не будут погашены задолженности.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гутьеррес подал в суд на "Ньюкасл" за дискриминацию по инвалидности</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/dep" target="_blank">"Депортиво"</a> <strong><a href="https:///player/8865" target="_blank">Хонас Гутьеррес</a></strong> собирается отсудить у <a href="https:///teams/new" target="_blank">"Ньюкасла"</a> два миллиона фунтов.</p> <p>33-летний аргентинец подал в суд на бывший клуб из-за дискриминации по инвалидности. Футболист, который на протяжении года боролся с раком яичек, заявил, что самостоятельно оплачивал свое лечение.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Александр Кержаков: «Хочу продлить контракт с «Зенитом»</strong></span></p> <p>"Я хочу играть в футбол и остаюсь действующим футболистом. Сейчас тренируюсь. Готовлюсь к зиме. Вроде как договорились с руководством "Зенита", что они готовы отпустить меня в аренду в заграничный клуб. Будем готовиться, смотреть варианты, планирую воспользоваться этим, поехать поиграть, чтобы летом, когда заканчивается контракт, продлить его", - рассказал <a href="https:///player/2114" target="_blank">Кержаков</a>.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445380" target="_blank">Александр Кержаков в «Зените»: прощай, бомбардир?</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445311" target="_blank">Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p>