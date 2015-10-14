Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл». Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ». Дайджест событий дня

Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл». Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ». Дайджест событий дня

<p><em>Дзюба попал в символическую сборную отборочного этапа Евро-2016. Футболисты «Волги» собираются бойкотировать матч с «Газовиком». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Опубликован рейтинг для жеребьевки Евро-2016</strong></span></p> <p>Стал известен рейтинг сборных УЕФА, который повлияет на то, как будет определяться посев для жеребьевки ЕВРО-2016. Сама жеребьевка состоится 12 декабря.</p> <p>Франция, как хозяйка, займет первую позицию в группе А, Испания (действующий чемпион) – место в первой корзине наряду с Германией, Англией, Португалией и Бельгией. Во второй корзине точно будут Россия, Италия, Швейцария, Австрия и Хорватия.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445336" target="_blank">Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Блинд останется главным тренером сборной Голландии</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/ned" target="_blank">сборной Голландии</a> <strong><a href="https:///coaches/2515" target="_blank">Данни Блинд</a></strong> останется на своем посту, несмотря на неудачу команды в отборе Евро-2016. Об этом сообщил управляющий директор Королевского футбольного союза этой страны Берт ван Оствеен.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Орлов и Андронов будут работать на «Матч ТВ»</strong></span></p> <p>Петербургский комментатор Геннадий Орлов заключил контракт со спортивным каналом "Матч ТВ", сообщает Life78. Подписал соглашение с новым телеканалом и комментатор Алексей Андронов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»</strong></span></p> <p>"Все зависит от конкретного момента. Мы принимали решение в конкретный момент, на конкретный отрезок времени. Если говорить о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира, то, конечно, здесь нужен тренер освобожденный", - заявил Мутко в эфире телеканала "Россия 1".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444856324_Дзюбааа.jpg" style="height:502px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В запас символической сборной отбора Евро-2016 включили Дзюбу</strong></span></p> <p>Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную прошедшего отборочного этапа Евро-2016. На лавке запасных оказался нападающий сборной России <strong><a href="https:///player/207" target="_blank">Артем Дзюба</a></strong>. Полностью состав можно посмотреть <a href="https:///news/445368" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Футболисты «Волги» готовы бойкотировать матч с «Газовиком»</strong></span></p> <p>Сегодня состоялась встреча игроков и тренеров "<a href="https:///teams/vlg" target="_blank">Волги</a>" с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым. Темой для разговора стала пятимесячная задержка зарплаты и премиальных.</p> <p>В команде было принято решение не выходить на домашний матч 17-го тура Футбольной национальной лиги с "Газовиком" в том случае, если до игры не будут погашены задолженности.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гутьеррес подал в суд на "Ньюкасл" за дискриминацию по инвалидности</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/dep" target="_blank">"Депортиво"</a> <strong><a href="https:///player/8865" target="_blank">Хонас Гутьеррес</a></strong> собирается отсудить у <a href="https:///teams/new" target="_blank">"Ньюкасла"</a> два миллиона фунтов.</p> <p>33-летний аргентинец подал в суд на бывший клуб из-за дискриминации по инвалидности. Футболист, который на протяжении года боролся с раком яичек, заявил, что самостоятельно оплачивал свое лечение.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Александр Кержаков: «Хочу продлить контракт с «Зенитом»</strong></span></p> <p>"Я хочу играть в футбол и остаюсь действующим футболистом. Сейчас тренируюсь. Готовлюсь к зиме. Вроде как договорились с руководством "Зенита", что они готовы отпустить меня в аренду в заграничный клуб. Будем готовиться, смотреть варианты, планирую воспользоваться этим, поехать поиграть, чтобы летом, когда заканчивается контракт, продлить его", - рассказал <a href="https:///player/2114" target="_blank">Кержаков</a>.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445380" target="_blank">Александр Кержаков в «Зените»: прощай, бомбардир?</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445311" target="_blank">Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p>

Англия. Премьер-лига Англия Ньюкасл Зенит Россия Волга Кержаков Александр Гутьеррес Хонас Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мортус
1444986565
геннадий сергеич и на "Матч ТВ" буДет радовать нас своими искрометными репортажами и словарными конструкциями. Какой ужас!
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
1
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
3
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
10
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+