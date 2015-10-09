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Молдавия – Россия - 1:2. Онлайн событий дня

<p><em>Сборная России сыграет с Молдавией в самом важном для себя матче отборочного цикла. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях, происходящих вокруг этой встречи.</em></p> <p><strong>23:27 </strong>Молдавия отыгрывает один мяч.</p> <p><strong>23:22 Дзюбиньо!!! 2:0!</strong></p> <p><strong>23:01 Сергей Игнашевич открывает счет! Дождались, ребята!!!</strong></p> <p><strong>21:40 </strong>Ребята, <a href="https:///online/66362" target="_blank">текстовый онлайн</a> матча Молдавия - Россия уже начинает свою работу. Перемещаемся туда!</p> <p><strong>21:33 </strong>Сегодня проходит и много других интересных встреч. Об одном из них вы можете узнать из нашего<a href="https:///articles/444733" target="_blank"> анонса</a>!</p> <p><strong>21:21 </strong>Мы не постеснялись опросить известных в футбольном мире людей о том, что сегодня ждет сборную России:</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444737" target="_blank">Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444552" target="_blank">Денис Бояринцев: «Верю, что сборная России попадет на Евро-2016»</a></strong></p> <p><strong>21:11 </strong>Алана Дзагоева в составе нет. Мы еще несколько дней назад<a href="https:///articles/444666" target="_blank"> прогнозировали</a> то, как будет Леонид Слуцкий решать проблему отсутствия своего главного креативщика. И один из вариантов действительно оказался правильным!</p> <p><strong>21:05 </strong>Состав сборной Молдавии:</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444413956_Сохраненное изображение 2015-10-9_21-5-23.110.jpg" style="height:444px; width:350px" /></p> <p><strong>20:55 Давайте порассуждаем. А сколько такой состав сборной забьет в ворота Молдавии?</strong></p> <div class="pb_feed"> </div> <p><strong>20:50 Стартовый состав сборной России! Дзагоева нет, Васи Березуцкого тоже!</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444413154_Сохраненное изображение 2015-10-9_20-51-31.468.jpg" style="height:438px; width:350px" /></p> <p><strong>20:45 Уже скоро мы опубликуем стартовые составы команд!</strong></p> <p><strong>20:37</strong> Сборной России сегодня придется нелегко. А проблемы наши парни умеют создавать сами себе. Мы подготовили для вас <a href="https:///articles/444805" target="_blank">целый материал</a> о том, чего плохого следует сегодня ожидать от российских игроков.</p> <p><strong>20:30</strong> Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня нашей сборной предстоит очень важная игра, за которой мы будем следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и не забывайте обновлять страницу. Вас ждет много всего интересного! </p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Молдавия Акинфеев Игорь Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Смольников Игорь Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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CSKA №1
1444419553
Они щас докатают вату,Молдовашки им закатят голешник!!!Дождутся!!!
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