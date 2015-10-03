Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Рекорд Агуэро в АПЛ, «Газпром» скоро подпишет контракт с УЕФА. Дайджест событий дня

Рекорд Агуэро в АПЛ, «Газпром» скоро подпишет контракт с УЕФА. Дайджест событий дня

<p><em>Флаг «Манчестер Юнайтед» отправлен в космос. «Ростов» не сможет выкупить права на Могилевца. «Челси» проиграл четвертый матч в восьми турах чемпионата Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»</strong></span></p> <p>Кирилл Логинов, агент нападающего <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александра Кокорина</strong></a>, прокомментировал высказывание генерального директора "Зенита" Максима Митрофанова об интересе к его клиенту.</p> <p>- Здорово, что Максим Митрофанов так отзывается об Александре. Но главное, что тот отметил — переговоров не было. Значит, комментатор Орлов врал, когда говорил, что агенты Кокорина требуют у "Зенита" пять миллионов. Митрофанов же официальное лицо? Он все сказал, как есть.</p> <p><strong>— Действующий контракт Кокорина с "Динамо" истекает будущим летом. Есть ли подвижки с новым контрактом?</strong></p> <p>— Ну, это без комментариев, это внутреннее дело. Есть футбольный клуб "Динамо" (Москва), есть игрок, который выступает за этот Великий клуб. Великий обязательно напишите с большой буквы. Остальное я не комментирую.</p> <p><strong>— Может, раскроете секрет, есть ли предложения?</strong></p> <p>— Ну, я же сказал: "Не комментирую". Прекратите меня расспрашивать. Для начала стоит выиграть что-то значимое с "Динамо", за которое Александр достаточно долго выступает. Но это мое мнение, которое может не совпадать с тем, что думает Александр. Мы за спиной клуба переговоров ни с кем не ведем. Пытаюсь донести эту позицию до всяких сердобольных посредников и других граждан, которые пытаются что-то делать. Если у вас есть предложения — обращайтесь в футбольный клуб "Динамо". Если клуб будет заинтересован и сочтет возможным рассмотреть предложение, — нас оповестят.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444272" target="_blank"><strong>Руслан Пименов: «В «Динамо» поторопились со сменой курса развития»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Флаг «Манчестер Юнайтед» побывал в космосе</strong></span></p> <p>По инициативе российского болельщика <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> Алексея Яковлева флаг манкунианцев побывал в космосе.</p> <p>Яковлев передал флаг "МЮ" космонавтам, после чего представитель NASA сделал несколько снимков полотнища на фоне Земли.</p> <p>"Я решил таким образом передать немного энергии космоса клубу. Я горжусь тем, что сделал, поскольку "МЮ" много значит для меня. Наш флаг развивался в космосе – никто не сможет подняться выше", - прокомментировал Яковлев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»</strong></span></p> <p>Вице-президент <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростова"</a> Александр Шикунов рассказал о причинах отсутствия полузащитника <a href="https:///player/22064" target="_blank"><strong>Павла Могилевца</strong></a> в предстоящем матче 11-тура РФПЛ против "Зенита". Он также сообщил, что у клуба нет финансовых возможностей выкупить трансфер хавбека.</p> <p><strong>— Оправдывает ли надежды Павел Могилевец, который был взят в аренду у "Зенита"?</strong></p> <p>— Конечно! Вы же все видите по играм. У него была небольшая травма, сейчас он восстановился. А так человек влился в состав, у него ответственная позиция, он молодой перспективный игрок. Надеюсь, у нас он будет расти и рано или поздно попадет в сборную. Надо работать дальше, прогрессировать, к нему никаких вопросов, Павел очень трудолюбивый.</p> <p><strong>— Но с "Зенитом" он не сыграет.</strong></p> <p>— К сожалению, да. Такова договоренность между клубами. В российском чемпионате это обычная ситуация.</p> <p><strong>— Пока не поднимаете вопрос о полном приобретении прав на игрока?</strong></p> <p>— Нам тяжело, у "Ростова" нет возможностей совершать такие трансферы. Да и "Зенит" вряд ли отдаст своего воспитанника. Мы благодарны питерскому клубу, что они дали его нам в аренду, он поможет "Ростову". В свою очередь, поможем Могилевцу вырасти как футболисту. В таких руках, как у Бердыева, он обязательно будет прибавлять.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Газпром» близок к заключению контракта с УЕФА по ЛЧ</strong></span></p> <p>Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания практически договорилась о новом спонсорском соглашении с УЕФА.</p> <p>"Остались формальности до заключения контракта. Думаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение, потому что мы там уже фигурируем на бортах в матчах группового этапа", – сказал Куприянов.</p> <p>Напомним, что "Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. Предыдущий  контракт истек после завершения сезона-2014/15.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Моуринью: «Если меня уволят, то это будет отставка лучшего тренера «Челси»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> высказался насчет возможности своей отставки после поражения в матче восьмого тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:3).</p> <p>"Если меня решат отправить в отставку, то пусть отправляют. Я не бегу от ответственности и от своей команды. Но если это случится, то это будет отставка лучшего тренера "Челси", - сказал Моуринью.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444101" target="_blank"><strong>Анонс главных матчей выходных</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443901818_136.jpg" style="height:460px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией», «Зенит» без проблем обыграл «Ростов»</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> разгромил "Ростов" в матче 11-го тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:0 – в первом тайме по голу забили Игорь Смольников и Артем Дзюба, а в самой концовке игры точный удар нанес Данни.</p> <p>Московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> переиграл саранскую "Мордовию" в выездном матче 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых <a href="https:///player/20251" target="_blank"><strong>Ивелин Попов</strong></a>.</p> <p><strong>Чемпионат Росси. Премьер-лига. 11-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80994" target="_blank"><strong>Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Смольников, 27. 2:0 – Дзюба, 34. 3:0 – Данни, 89.</p> <p><a href="https:///online/80996" target="_blank"><strong>Кубань (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Мельгарехо, 22; 1:1 – Боли, 58.</p> <p><a href="https:///online/80997" target="_blank"><strong>Мордовия (Саранск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> 0:1 – Попов, 4.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444061" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Челси» дома проиграл «Саутгемптону»</strong></span></p> <p>В матче восьмого тура АПЛ "Челси" потерпел очередную неудачу, проиграв  в родных стенах "Саутгемптону". Лондонцы открыли счет усилиями Виллиана на старте встречи, однако затем трижды пропустили. За гостей отличились Дэвис, Мане и Пелле.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80197" target="_blank"><strong>Челси – Саутгемптон – 1:3 (1:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Виллиан, 10; 1:1 – Дэвис, 44; 1:2 – Мане, 60; 1:3 – Пелле, 73.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444153" target="_blank"><strong>Сеск в большом городе #5. Почему сексизму не место в футболе</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Агуэро оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ</strong></span></p> <p>Нападающий английского <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> <a href="https:///player/2991" target="_blank"><strong>Серхио Агуэро</strong></a> установил новый рекорд Премьер-лиги. Аргентинский форвард оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ, забив пять мячей в ворота "Ньюкасла" за 20 минут.</p> <p>Прежнее достижение принадлежало нападающему "Тоттенхэма" Джермейну Дефо, оформившему пента-трик в ворота "Уигана" (9:1) за 36 минут.</p> <p>На 65-й минуте встречи "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" Агуэро был заменен на Вильфрида Бони. К тому моменту "горожане" вели со счетом 6:1.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80200" target="_blank"><strong>Манчестер Сити – Ньюкасл – 6:1 (1:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Митрович, 18. 1:1 – Агуэро, 42. 2:1 – Агуэро, 49. 3:1 – Агуэро, 50. 4:1 – Де Брюйне, 53. 5:1 – Агуэро, 60. 6:1 – Агуэро, 62.</p>

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Челси Ростов Динамо Агуэро Серхио Кокорин Александр Попов Ивелин Могилевец Павел Моуринью Жозе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3eмлянин
1443928364
Весело :~))
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
4
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
3
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
7
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+