Рекорд Агуэро в АПЛ, «Газпром» скоро подпишет контракт с УЕФА. Дайджест событий дня

<p><em>Флаг «Манчестер Юнайтед» отправлен в космос. «Ростов» не сможет выкупить права на Могилевца. «Челси» проиграл четвертый матч в восьми турах чемпионата Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Агент Кокорина: «Александр хочет выиграть что-то значимое с «Динамо»</strong></span></p> <p>Кирилл Логинов, агент нападающего <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/7506" target="_blank"><strong>Александра Кокорина</strong></a>, прокомментировал высказывание генерального директора "Зенита" Максима Митрофанова об интересе к его клиенту.</p> <p>- Здорово, что Максим Митрофанов так отзывается об Александре. Но главное, что тот отметил — переговоров не было. Значит, комментатор Орлов врал, когда говорил, что агенты Кокорина требуют у "Зенита" пять миллионов. Митрофанов же официальное лицо? Он все сказал, как есть.</p> <p><strong>— Действующий контракт Кокорина с "Динамо" истекает будущим летом. Есть ли подвижки с новым контрактом?</strong></p> <p>— Ну, это без комментариев, это внутреннее дело. Есть футбольный клуб "Динамо" (Москва), есть игрок, который выступает за этот Великий клуб. Великий обязательно напишите с большой буквы. Остальное я не комментирую.</p> <p><strong>— Может, раскроете секрет, есть ли предложения?</strong></p> <p>— Ну, я же сказал: "Не комментирую". Прекратите меня расспрашивать. Для начала стоит выиграть что-то значимое с "Динамо", за которое Александр достаточно долго выступает. Но это мое мнение, которое может не совпадать с тем, что думает Александр. Мы за спиной клуба переговоров ни с кем не ведем. Пытаюсь донести эту позицию до всяких сердобольных посредников и других граждан, которые пытаются что-то делать. Если у вас есть предложения — обращайтесь в футбольный клуб "Динамо". Если клуб будет заинтересован и сочтет возможным рассмотреть предложение, — нас оповестят.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444272" target="_blank"><strong>Руслан Пименов: «В «Динамо» поторопились со сменой курса развития»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Флаг «Манчестер Юнайтед» побывал в космосе</strong></span></p> <p>По инициативе российского болельщика <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> Алексея Яковлева флаг манкунианцев побывал в космосе.</p> <p>Яковлев передал флаг "МЮ" космонавтам, после чего представитель NASA сделал несколько снимков полотнища на фоне Земли.</p> <p>"Я решил таким образом передать немного энергии космоса клубу. Я горжусь тем, что сделал, поскольку "МЮ" много значит для меня. Наш флаг развивался в космосе – никто не сможет подняться выше", - прокомментировал Яковлев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вице-президент «Ростова» : «У нас нет возможностей выкупить трансфер Могилевца»</strong></span></p> <p>Вице-президент <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростова"</a> Александр Шикунов рассказал о причинах отсутствия полузащитника <a href="https:///player/22064" target="_blank"><strong>Павла Могилевца</strong></a> в предстоящем матче 11-тура РФПЛ против "Зенита". Он также сообщил, что у клуба нет финансовых возможностей выкупить трансфер хавбека.</p> <p><strong>— Оправдывает ли надежды Павел Могилевец, который был взят в аренду у "Зенита"?</strong></p> <p>— Конечно! Вы же все видите по играм. У него была небольшая травма, сейчас он восстановился. А так человек влился в состав, у него ответственная позиция, он молодой перспективный игрок. Надеюсь, у нас он будет расти и рано или поздно попадет в сборную. Надо работать дальше, прогрессировать, к нему никаких вопросов, Павел очень трудолюбивый.</p> <p><strong>— Но с "Зенитом" он не сыграет.</strong></p> <p>— К сожалению, да. Такова договоренность между клубами. В российском чемпионате это обычная ситуация.</p> <p><strong>— Пока не поднимаете вопрос о полном приобретении прав на игрока?</strong></p> <p>— Нам тяжело, у "Ростова" нет возможностей совершать такие трансферы. Да и "Зенит" вряд ли отдаст своего воспитанника. Мы благодарны питерскому клубу, что они дали его нам в аренду, он поможет "Ростову". В свою очередь, поможем Могилевцу вырасти как футболисту. В таких руках, как у Бердыева, он обязательно будет прибавлять.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Газпром» близок к заключению контракта с УЕФА по ЛЧ</strong></span></p> <p>Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания практически договорилась о новом спонсорском соглашении с УЕФА.</p> <p>"Остались формальности до заключения контракта. Думаю, что в ближайшее время мы подпишем соглашение, потому что мы там уже фигурируем на бортах в матчах группового этапа", – сказал Куприянов.</p> <p>Напомним, что "Газпром" стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. Предыдущий контракт истек после завершения сезона-2014/15.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Моуринью: «Если меня уволят, то это будет отставка лучшего тренера «Челси»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a> высказался насчет возможности своей отставки после поражения в матче восьмого тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:3).</p> <p>"Если меня решат отправить в отставку, то пусть отправляют. Я не бегу от ответственности и от своей команды. Но если это случится, то это будет отставка лучшего тренера "Челси", - сказал Моуринью.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444101" target="_blank"><strong>Анонс главных матчей выходных</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443901818_136.jpg" style="height:460px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гола Попова хватило «Спартаку» для победы над «Мордовией», «Зенит» без проблем обыграл «Ростов»</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенит"</a> разгромил "Ростов" в матче 11-го тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:0 – в первом тайме по голу забили Игорь Смольников и Артем Дзюба, а в самой концовке игры точный удар нанес Данни.</p> <p>Московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> переиграл саранскую "Мордовию" в выездном матче 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых <a href="https:///player/20251" target="_blank"><strong>Ивелин Попов</strong></a>.</p> <p><strong>Чемпионат Росси. Премьер-лига. 11-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80994" target="_blank"><strong>Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Смольников, 27. 2:0 – Дзюба, 34. 3:0 – Данни, 89.</p> <p><a href="https:///online/80996" target="_blank"><strong>Кубань (Краснодар) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Мельгарехо, 22; 1:1 – Боли, 58.</p> <p><a href="https:///online/80997" target="_blank"><strong>Мордовия (Саранск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> 0:1 – Попов, 4.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444061" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Челси» дома проиграл «Саутгемптону»</strong></span></p> <p>В матче восьмого тура АПЛ "Челси" потерпел очередную неудачу, проиграв в родных стенах "Саутгемптону". Лондонцы открыли счет усилиями Виллиана на старте встречи, однако затем трижды пропустили. За гостей отличились Дэвис, Мане и Пелле.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80197" target="_blank"><strong>Челси – Саутгемптон – 1:3 (1:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Виллиан, 10; 1:1 – Дэвис, 44; 1:2 – Мане, 60; 1:3 – Пелле, 73.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444153" target="_blank"><strong>Сеск в большом городе #5. Почему сексизму не место в футболе</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Агуэро оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ</strong></span></p> <p>Нападающий английского <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> <a href="https:///player/2991" target="_blank"><strong>Серхио Агуэро</strong></a> установил новый рекорд Премьер-лиги. Аргентинский форвард оформил самый быстрый пента-трик в истории АПЛ, забив пять мячей в ворота "Ньюкасла" за 20 минут.</p> <p>Прежнее достижение принадлежало нападающему "Тоттенхэма" Джермейну Дефо, оформившему пента-трик в ворота "Уигана" (9:1) за 36 минут.</p> <p>На 65-й минуте встречи "Манчестер Сити" - "Ньюкасл" Агуэро был заменен на Вильфрида Бони. К тому моменту "горожане" вели со счетом 6:1.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 8-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80200" target="_blank"><strong>Манчестер Сити – Ньюкасл – 6:1 (1:1)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Митрович, 18. 1:1 – Агуэро, 42. 2:1 – Агуэро, 49. 3:1 – Агуэро, 50. 4:1 – Де Брюйне, 53. 5:1 – Агуэро, 60. 6:1 – Агуэро, 62.</p>