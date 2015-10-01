10 лучших голов второго тура Лиги чемпионов

<p><em>Мощнейший выстрел Фегули. Автогол Давида Оспины. Гол Криса Смоллинга после гениального паса Маты. "Бомбардир" представляет подборку самых крутых голов второго тура группового этапа Лиги чемпионов.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>10 место: Давид Луис</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/psg" target="_blank">«ПСЖ»</a></p> <p><strong>Матч: </strong><a href="https:///online/86992" target="_blank">«Шахтер» - «ПСЖ» - 0:3</a></p> <p>«ПСЖ» изначально виделся явным фаворитом этого противостояния и ожидаемо добился уверенной победы. Во многом решающим стал второй гол, забитый <a href="https:///player/5718" target="_blank">Давидом Луисом</a>, как показалось, намеренным ударом коленом после подачи углового.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003398" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>9 место: Роберт Левандовски</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/bav" target="_blank">«Бавария»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86986" target="_blank">«Бавария» - «Динамо» З – 5:0</a></p> <p>Мюнхенцы на своем поле растерли в порошок чемпиона Хорватии, а <a href="https:///player/10848">Роберт Левандовски</a> вновь отметился хет-триком. Большинство голов влетало в ворота Эдуарду после коллективных ошибок обороны или его личных фэйлов. Однако последнее в матче взятие ворот хозяева совершили после тонкой и симпатичной комбинации.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001887" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>8 место: Олег Шатов</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/zen" target="_blank">«Зенит» </a></p> <p><strong>Матч:</strong><a href="https:///online/86991" target="_blank"> «Зенит» - «Гент» - 2:1</a></p> <p>Петербургский «Зенит» уверенным крейсерским ходом пока что идет по просторам Лиги чемпионов. В первом домашнем матче группового этапа сине-бело-голубые прекрасно реализовали тактику контратак против бельгийского «Гента». Победный гол был забит после тонкой и умной передачи Халка и мастерского исполнения <a href="https:///player/7696" target="_blank">Олега Шатова</a>.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001696" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///articles/443887" target="_blank"><strong>Как «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>7 место: Филип Младенович</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/bat" target="_blank">БАТЭ</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86985" target="_blank">БАТЭ – «Рома» - 3:2</a></p> <p>Белорусский клуб вновь шумит на всю Европу. На этот раз борисовчане на своем поле обыграли итальянскую «Рому». При этом финальный счет мог быть и другим. По ходу матча БАТЭ вел 3:0. Особенно сочным получился второй гол желто-синих и первый для <a href="https:///player/25692" target="_blank">Филипа Младеновича</a>, который, похоже, стал возвращения должка за гол Алессандро Флоренци в ворота «Барселоны».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001540" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>6 место: Сейду Думбия</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> </p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86995" target="_blank">ЦСКА – ПСВ – 3:2</a></p> <p>Столичные армейцы провели восхитительный первый тайм против ПСВ. И вишенкой на торте удовольсвия от просмотра стал гол <a href="https:///player/19873" target="_blank">Сейду Думбия</a>. Не такой сложный по задумке, но исполненный просто безукоризненно. Проход Фернандеса по флангу – навес в штрафную – удар головой в «девятку» от ивуарийца. Живая классика!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003424" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///articles/443992" target="_blank"><strong>ЦСКА - ПСВ - 3:2. Как это было</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>5 место: Виллиан</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/che" target="_blank">«Челси»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86989" target="_blank">«Порту» - «Челси» - 2:1</a></p> <p>Команда Жозе Моуринью крайне плоха в этом году. Вот и на Драгау «синие» были биты «Порту», который сейчас находится отнюдь не в лучшей своей комплектации за последние годы. Немного подсластил Моуринью пилюлю красивый гол со штрафного от <a href="https:///player/5661" target="_blank">Виллиана</a>, и то, что Икер Касильяс ошибся в этом моменте с выстраиванием «стенки», загородив себе обзор.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001650" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>4 место: Давид Оспина (автогол)</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/ars" target="_blank">«Арсенал»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86987" target="_blank">«Арсенал» - «Олимпиакос» - 3:2</a></p> <p>«Сухой лист» - это легендарный прием. Ну кто из нас не пытался закрутить мяч с углового в ворота зазевавшегося вратаря. Но получалось это далеко не у всех. А вот у Костаса Фортуниса из «Олимпиакоса» получилось. Конечно. В этом моменте не обошлось без чудовищной вратарской ошибки. Но ведь любой гол является результатом чей-то оплошности. Не забывая ругать <a href="https:///player/11501" target="_blank">Оспину</a>, давайте все же похвалим Фортуниса.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001856" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>3 место: Крис Смоллинг</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/mun" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86994" target="_blank">«Манчестер Юнайтед» - «Вольфсбург» - 2:1</a></p> <p>«Юнайтед» выступает в Лиге чемпионов не столь уверенно, как от них ожидали. Но допустить вторую потерю очков они не могли. «Вольфсбург» сопротивлялся изо всех сил и мог сравнять счет, но победным, в итоге, остался гол <a href="https:///player/14000" target="_blank">Криса Смолинга </a>после умопомрачительного паса Хуана Маты. Гол нужно записывать на счет испанца!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8003544" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>2 место: Софиан Фегули</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/val" target="_blank">«Валенсия»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86990" target="_blank">«Лион» - «Валенсия» - 0:1</a></p> <p>Этот матч стал малорезультативным - всего один гол. Но за то какой. Атмосферу борьбы и перетягивания каната просто-таки взорвал дальний выстрел <a href="https:///player/11039" target="_blank">Софиана Фегули.</a> Алжирец нанес мощнейший удар в ближнюю «девятку». «Ткачи» во втором тайме так и не нашли что ответить на этот шедевр.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001608" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>1 место: Луис Суарес</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a href="https:///teams/bar" target="_blank">«Барселона»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a href="https:///online/86984" target="_blank">«Барселона» - «Байер» - 2:1</a></p> <p>Сенсация была довольна-таки близка. Представьте, что началось бы не выиграй «Барса» и второй свой матч в группе. Однако в последнюю десятиминутку удался выстрел дуплетом, который снизил напряжение. И если гол Серхи Роберто получился трудовым, то вот победное взятие ворот от <a href="https:///player/7584" target="_blank">Луиса Суареса</a> уже было десертным блюдом. В нем прекрасно все. И дриблинг Мунира, который ушел от двоих, и, конечно же, выстрел в ближнюю «девятку» от уругвайца.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8001747" width="720"></iframe></p> <p><a href="https:///articles?id=442629" target="_blank"><strong>10 лучших голов первого тура Лиги чемпионов</strong></a></p>