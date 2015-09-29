«Гент»: против кого сегодня будет биться «Зенит»

<p><em>Самым загадочным соперником «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов будет неожиданный чемпион Бельгии «Гент». «Бомбардир» знакомит с командой, которая получила свое прозвище после визита в город знаменитого цирка Билла Буффало. </em></p> <p>Тот факт, что чемпион Бельгии напрямую попадает в групповой раунд Лиги чемпионов, подарил нам свидание с такой командой как "Гент". Но есть большие сомнения, что De Buffalos попали бы сюда сквозь сито отбора, даже по не самому сильному чемпионскому пути.</p> <p>De Buffalos – это прозвище команды, однако не стоит его переводить в лоб как "Буйволы". Дело в том, что это прозвище "<a href="https:///teams/gnt" target="_blank">Гент</a>" получил от знаменитого цирка Буффало Билла, а у нас не принято переводить прозвище знаменитого его основателя и хозяина – Уильяма Фредерика Коди. Отсюда и индеец на эмблеме – это не кто иной, как Сидячий Бык – вождь племени хункпапа, возглавлявший сопротивление индейцев вооруженным силами США. Он некоторое время выступал в цирке у Буффало за приличный гонорар в 50 долларов, который он получал лишь за то, что объезжал арену на лошади, раздавал автографы и фотографировался.</p> <p>"Гент" на самом деле очень древний клуб с 151-летней историей и его первый чемпионский титул лишь немного разминулся со славным юбилеем. Цирк Буффало Билла гастролировал в Генте и так понравился местному населению, что и футбольная команда получила себе его атрибуты еще в начале прошлого века – индейского вождя на эмблему и прозвище. Это, правда, не добавило "Генту" славы и успеха – команда всегда была крепким середнячком в Бельгии, отличавшимся только кубковыми достижениями.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443525888_USzrcuMqWt0.jpg" style="height:429px; width:325px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игровая схема</strong></span></p> <p>"Гент" стал чемпионом в первую очередь благодаря работе Хейна Ванхазебрука – специалиста, который пришел в команду всего год назад. Главной отличительной чертой его команды в Бельгии было умение использовать слабые стороны противника и подстраиваться под него, из-за чего "Буффало" часто меняют игровую схему.</p> <p>"Гент" может сыграть и в трех центральных защитников, использовав схемы 4-3-3, 4-4-2 и 5-3-2, но в последнее время, под групповой раунд Лиги чемпионов стал неожиданно стабилен в использовании популярной сейчас схемы 4-2-3-1 и практически неизменного состава. То, что вы видите на схеме, – это состав "Гента" в последнем матче чемпионата с "Ваасланд-Бевереном" и в 1-ом туре ЛЧ с двумя изменениями на правом фланге, где удаленных с "Лионом" Дежагере и Фоке заменят Рафинья и Раман.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443526768_150926wbe-gnt16.jpg" style="height:480px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Последний матч</strong></span></p> <p>В матче с "Бевереном" "<a href="https:///teams/gnt" target="_blank">Гент</a>" оказался верен себе и, как это бывает с командой Ванхазебрука, был дьявольски эффективным. "Буффало" отдали инициативу противнику, который нанес по воротам Матса Сельса 16 ударов (10 в створ) и при этом качественно использовали пространство для контратак.</p> <p>В итоге "Гент" выиграл 3:1 на поле соперника, использовав все свои моменты, а "Ваасланд-Беверен" забил лишь на 89-й минуте, когда "Гент" уже мог спокойно праздновать победу. В похожем стиле был разбит и туром ранее "Стандард", но там ключевым фактором стали два удаления в составе противника на рубеже таймов. То есть стоит держать в уме то, что "Генту" нет необходимости создавать уйму моментов для взятия ворот.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основной состав</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443526655_19.jpg" style="height:480px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Матс Сельс.</strong> Меньше "Гента" в нынешнем чемпионате Бельгии пропустил только совсем уж защитный бывший клуб Ванхазебрука "Кортрийк" (он же меньше всех забил), а это значит, что с голкипером у команды все в полном порядке – в чемпионском сезоне "Гент" также пропускал очень мало. Сельс пришел в "Гент" вместе с тренером, который заприметил его в "Льерсе". Матс прошел все стадии молодежных и юношеских сборных Бельгии, но во взрослом футболе только сейчас нашел свою команду.</p> <p><strong>Рафинья.</strong> Вообще у Ванхазебрука на правом фланге практически бессменно играет универсал Фоке, но он получил красную карточку в матче с "Лионом", и заменит его тренер "Гента", скорее всего, опытным бразильским защитником Рафиньей. Он был основным на правом фланге до прихода Ванхазебрука. У Рафиньи нетипичная для бразильца карьера, начинавшаяся в зрелом возрасте в Финляндии, где он обзавелся не только чемпионским титулом в ХИКе, но и женой-финкой и двумя детишками. В сборную Финляндии не вызывался именно потому, что потерял место в основе "Гента", как раз в тот момент, когда тренер финнов Миксу Паателайнен решился просмотреть его.</p> <p><strong>Лассе Нильсен.</strong> Новичок команды, приобретенный под Лигу чемпионов в голландском "Неймегене" за полмиллиона евро. Оцените уровень трат и сравните его с питерским бюджетом. Нильсен – новичок условный, так как вторую часть прошлого сезона провел в "Генте" на правах аренды и хорошо зарекомендовал себя.</p> <p><strong>Стефан Митрович.</strong> А вот Стефан Митрович – уж точно пришел под ЛЧ и сделка оформлена по тому же сценарию, что и в случае с Нильсеном. Сначала серб, принадлежащий "Фрайбургу", должен проявить себя, а уж затем "Гент", может быть, подпишет его на постоянной основе. Митрович уже пробовал себя в "Петржалке", "Зброевке", "Металаце", "Кортрийке", дубле "Бенфики", "Вальядолиде" и "Фрайбурге", но нигде не задержался дольше, чем на сезон. А вообще он - воспитанник "Црвены Звезды". Митрович – это тот самый защитник сборной Сербии, который сорвал флаг Албании в печально известном матче отбора к Евро-2016.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443527509_22.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Нана Асаре.</strong> Типичный ганский краек – который, как и Фоке, может сыграть на любой позиции на своем фланге. В "Утрехте" был атакующим полузащитником, но Ванхезебрук рассмотрел в нем задатки игрока оборонительного плана и часто доверяет ему всю левую бровку. Воспитанник ганского филиала академии "Фейеноорда", но за основной состав роттердамского клуба не играл.</p> <p><strong>Ренато Нето.</strong> Штатный пенальтист команды, чем и объясняется его высокая, как для опорника, результативность – 4 гола в прошлом сезоне.</p> <p><strong>Свен Кумс.</strong> То, что Свен Кумс был назначен капитаном команды, несмотря на то, что играет здесь всего второй сезон, объясняется просто. Во-первых, он единственный в "Генте", кто прошел элитную академию "Андерлехта", а во-вторых, Кумс пересекался с Ванхазебруком в "Кортрийке" и потому не удивительно, что он доверил капитанскую повязку именно своему старому знакомому, выполняющему также функции правой руки тренера на поле.</p> <p><strong>Бенито Раман.</strong> Когда Ванхазебрук пришел в "Гент", здесь был еще один его знакомый – воспитанник академии "Буффало" Бенито Раман. Коренной уроженец Гента провел сезон на правах аренды в "Кортрийке", где как раз и работал новый тренер "Гента", потому неудивительно, что он решил оставить хорошо знакомого ему игрока и дать тому место в основе. Быстрый крайний нападающий чаще всего играет справа, отличается, как и положено юрким низкорослым вингерам (рост 172 см), приличным дриблингом и скоростью.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443527121_21.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Даниэль Миличевич.</strong> Плеймейкер команды – ее главный распасовщик и исполнитель стандартов. Этнический босниец с швейцарским гражданством начинал карьеру в Бельгии в скромном "Эупене", а скаутам "Гента", искавшим креативного полузащитника в центр поля, приглянулся в "Шарлеруа". </p> <p><strong>Мозес Симон.</strong> Из всего состава "Гента" заинтересовать кого-то из грандов, кроме голкипера Сельса, может разве что нигериец Мозес Дэдди-Айяла Симон. Малыш "Папа Айяла" (168 см) неплохо себя проявил на уровне молодежной сборной Нигерии и уже стал частью национальной сборной этой страны. В "Генте" с января 2015 года и уже успел за это время отметиться семью голами, став реальным усилением по ходу чемпионского сезона. Говорили, что товарищем по нигерийской академии GBS Ахмеда Мусы интересовались "Ливерпуль", "Халл Сити", "Аякс" и "Херенвен", но Симон внезапно остановил свой выбор на "Генте", о чем пока не жалеет. Проявив себя в Лиге чемпионов, он сможет рассчитывать на большее, чем просто попадание в систему обучения какого-то топ-клуба.</p> <p><strong>Лоран Депуатр.</strong> Типичный силовой бельгийский форвард, который сделал себя сам – Лоран начинал свою карьеру в скромном, но родном "Турнаи", затем были малоизвестные "Перевельц", "Аальст" и "Остенде", пока Ванхазебрку не забрал его в "Гент" как свободного агента. Понятное дело, что с ростом 191 см Депуатр отлично играет головой и часто забивает со второго этажа после передач Миличевича – именно так было и в случае с его последним голом в ворота "Беверена".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сильные стороны</strong></span></p> <p><strong>Тактическая гибкость.</strong> Как уже говорилось, "Гент" – очень гибкая тактически команда, которая может подстроиться под любого соперника. Толстяк Ванхазебрук только на первый взгляд производит впечатление наивного бельгийца из фильмов Дени Буна. На самом же деле он разбирает игру соперников "Гента" по косточкам, и именно этим можно объяснить успех "Гента" в Бельгии.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974375" width="720"></iframe></p> <p><strong>Характер.</strong> Отыграться в первом своем матче в групповом раунде Лиги чемпионов в меньшинстве и удержать этот результат вдевятером при назначенном (но не забитом) в твои ворота пенальти на последних минутах – это сильно. А именно так и было с "Лионом", который стал первой командой, недооценившей характер и мастерство чемпиона Бельгии.</p> <p><strong>Вратарь.</strong> Мы уже сказали о не забитом Александром Лаказеттом пенальти в матче с "Лионом", но и без него есть за что похвалить Матса Сельса, которого можно назвать одним из лучших игроков в "<a href="https:///teams/gnt" target="_blank">Генте</a>". Его беда в том, что у Бельгии есть Куртуа и Миньоле, а так бы Матс уже давно открыл счет матчам за сборную Бельгии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слабые стороны</strong></span></p> <p><strong>Дисквалификации Фоке и Дежагере.</strong> То, что "Гент" смог на зубах выгрызть ничью с "Лионом", – это хорошо не только для бельгийцев, но и для "Зенита". А уж то, что в том матче "Буффало" потеряли двух игроков с правого фланга, удаленных Уильямом Коллумом – еще большая удача питерцев. И если Дежагере на самом деле не основной игрок, и его с легкостью подменит Раман, то Фоке – действительно серьезная потеря.</p> <p><strong>Отсутствие класса и опыта.</strong> Все же при всей симпатии к скромной даже по бельгийским меркам команде и ее тренеру назвать "Гент" классной по европейским меркам командой сложно. Класса нет во многом потому, что нет европейского опыта. Единственная попытка "Гента" прорваться в групповом раунд ЛЧ датирована летом 2010 года. Но тогда киевское "Динамо" легко разобралось с вице-чемпионом Бельгии с общим счетом 6:1, а в Лиге Европы у "Буффало" были только локальные успехи.</p> <p><span style="color:#FF8C00">***</span></p> <p>"Зенит" не имеет права терять очки с таким соперником, в котором вся команда зарабатывает меньше Халка, Витселя, а то и тренирующегося с дублем Кержакова, но отнестись к бельгийцам стоит с уважением.</p> <p><strong><strong>"Бомбардир" будет вести<strong><strong> </strong></strong><a href="https:///online/86991" target="_blank">текстовую и видеотрансляцию матча</a></strong></strong></p>