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  • «Зенит» хочет купить Черышева. ЦСКА может продлить аренду Думбия. Дайджест событий дня

«Зенит» хочет купить Черышева. ЦСКА может продлить аренду Думбия. Дайджест событий дня

<p><em>Стадион ЦСКА достроят до конца года, 10 болельщиков «Арсенала» были задержаны после дерби с «Тоттенхэмом». «Бомбардир» представляет подборку главных событий дня.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Думбия может задержаться в ЦСКА</strong></span></p> <p>ЦСКА может продлить аренду форварда Сейду Думбия, контракт которого принадлежит "Роме". Арендное соглашение между сторонами заканчивается в конце этого года.</p> <p>"Мы можем продлить его аренду. Но по взаимному согласию сторон. Тут есть много факторов. Во-первых, будут ли у "Ромы" реальные предложения от других команд по трансферу Сейду. Во-вторых, как сложится судьба ЦСКА в чемпионате, как далеко пройдем в Лиге чемпионов. В общем, вопрос открыт", - заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Также Бабаев рассказал о недовольстве со стороны «Ромы» по трансферу Думбия. Текст заявления можно прочитать <strong><a href="https:///news?id=443333" target="_blank">здесь</a>.</strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Черышев может зимой покинуть Мадрид</strong></span></p> <p>Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев вызвал интерес у четырех клубов Европы.</p> <p>Это "Зенит", "Валенсия", "Севилья" и "Ливерпуль". Хавбек провел в этом сезоне на поле лишь 14 минут против "Гранады" и хотел бы получать больше игровой практики в преддверие Евро-2016.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стали известны все участники 1/8 кубка России</strong></span></p> <p>Сегодня прошел второй игровой день 1/16 кубка России. Главной неожиданностью стало поражение «Рубина» от «СКА-Энергии» (<a href="https:///online/87226" target="_blank"><strong>0:2</strong></a>), и победа «Химок» над «Мордовией» (<a href="https:///online/87222" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>)</p> <p>Результаты и обзор всех матчей 1/16, а также пары 1/8 можно посмотреть в нашем <a href="https:///articles?id=443389" target="_blank"><strong>материале</strong></a></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443126077_20150817_gaf_u39_251.jpg" style="height:400px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гвардиоле предложен новый контракт</strong></span></p> <p>Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что клуб предложил главному тренеру Хосепу Гвардиоле продлить контракт.</p> <p>"Я позитивно настроен в отношении продления контракта Гвардиолы. Мы сделали ему прекрасное предложение, от которого невозможно отказаться просто так. В ближайшие несколько недель у нас будет с ним серьезный разговоров, и именно тогда все решится. Мы бы хотели еще раз выиграть Лигу чемпионов – с Гвардиолой на тренерской скамейке", – сказал функционер.</p> <p>Напомним, действующий контракт испанского специалиста истекает в конце сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА скоро достроит свой стадион</strong></span></p> <p>Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Москва ФМ" сообщил, что постройка стадиона московского ЦСКА близится к завершению.</p> <p>"В настоящее время работы идут активно, и до конца года основной объем строительства планируется завершить", – сказал он.</p> <p>На данный момент конструкции трибун уже готовы, ведется монтаж лифтов, внутренних инженерных систем, а также устройство фасадов.</p> <p>Новый стадион "армейцев" будет вмещать 27 тысяч человек. На арене будет установлено 127 так называемых "скайбоксов" – мест повышенной комфортности.  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443126091_20150924_gaf_u56_277.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>После матча «Тоттенхэм» - «Арсенал» произошли задержания</strong></span></p> <p>Полиция Лондона подтвердила, что арестовала десятерых болельщиков "Арсенала" после беспорядков, которые произошли в ходе матча против "Тоттенхэма" в рамках 1/16 Кубка Английской Лиги. Им вменяется нарушение общественного порядка, а также причинение ущерба. В ходе матча на "Уайт Харт Лэйн" фанаты "канониров" отрывали баннеры с символикой хозяев. Сообщается, что футбольная федерация Англии может применить санкции к обоим клубам.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Европе прошли матчи чемпионатов</strong></span></p> <p>Во Франции в драматичном матче «Монако» обыграл «Монпелье» (<a href="https:///online/80576" target="_blank"><strong>3:2</strong></a>), благодаря голу Фабиньо на последних минутах</p> <p>А в Италии «Аталанта» сломила сопротивление «Эмполи» (<a href="https:///online/84460" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>).</p>

Испания. Примера Европа ЦСКА Барселона Бавария Арсенал Думбия Сейду Черышев Денис Фабиньо Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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mauxa
1443164665
Дима, даже не думай ехать в РФПЛ.. играй в Европе!!!
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