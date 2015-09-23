Криштиану Роналду уходит из «Реала» - правда или вымысел?

Главная новость сегодняшнего дня – Криштиану Роналду ведет переговоры с топ-клубами из Англии и Франции. "Бомбардир" рассказывает о том, что в этой истории правда, а над чем стоит серьезно задуматься.

Что вообще происходит

Два месяца назад мы рассказывали, почему "Реал" способен пережить уход Роналду. Португальский король футбола постепенно становится жертвой перемен, не может ужиться с Рафаэлем Бенитесом и конфликтует с Флорентино Пересом. Летом ходило множество слухов о том, что Роналду вот-вот перейдет в "Манчестер Юнайтед". Криштиану, однако, никуда так и не переехал. Сезон начался, мадридский клуб постепенно набирает ход, а сам португалец после небольшого простоя опять начал забивать. Все вроде бы хорошо, но вот в чем беда: Криштиану Роналду - больше не единственная звезда в стане "сливочных".

Большую популярность у болельщиков "Реала" набирает Гарет Бэйл. Валлиец, за которого "Реал" отдал огромные деньги, свое приобретение уже окупил на продаже атрибутики. Теперь он начинает работать на команду, которой приносит ощутимую пользу на поле и вне его. "Реал" больше не ассоциируется у любителей футбола только с Криштиану. А Бэйл вполне способен стать персоной, привлекающей к себе внимания ничуть не меньше, чем нынешний лидер "Реала". Возможно, Роналду не намерен мириться с тем, что у него появился отличный конкурент в лице партнера по команде. А может, португальцу просто захотелось перемен. К интересу "Манчестер Юнайтед", где Луи Ван Гаал уже сейчас делает особенный коллектив с кучей восходящих звезд, добавляются "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Где окажется Криштиану? Останется в "Реале" или перейдет в другой топ-клуб? Вопрос, который останется без ответа как минимум до января.

Правда

В концовке прошлого сезона Криштиану Роналду публично выразил поддержку тренеру "Реала" Карло Анчеллотти. "Надеюсь, мы будем работать вместе в следующем сезоне", - высказался Роналду за несколько дней до того, как итальянский специалист покинул команду. Флорентино Перес не внял просьбам звездных игроков королевского клуба. Президент "Реала" волен сам принимать решения, поэтому, в чем-то даже в отместку имеющим претензии игрокам, он позвал в клуб Рафаэля Бенитеса.

В концовке прошлого сезона Бэйл обращался к психологу, чтобы тот помог ему обрести уверенность в себе. Специалист действительно оказал влияние на валлийского игрока. Тот стал много забивать, но что захотел сделать Бенитес? Он распланировал все так, будто Роналду займет место в центре нападения, а Гарет отправится на левый фланг. Буря эмоций, негативных возгласов и протестов в сторону тренера посыпались сразу. Роналду этот вопрос с тренером вроде бы решил. Но осталась масса других претензий.

Криштиану Роналду не нравится, что мадридский клуб не защищает его от публичной критики. После провальных матчей в прошедшем сезоне на португальца обрушилась негативная волна, а сам "Реал" никак не попытался защитить и оправдать своего лидера. У Криштиану состоялась встреча с Пересом, где футболист высказался еще и на тему того, что "Реал" завоевывает слишком мало титулов. "Я один не могу вести команду к успеху", - характер претензий португальца был примерно таким. Но вскрылся еще один немаловажный факт, подтверждающий, что Роналду действительно ищет пути отхода. Имиджевые права на португальца принадлежат владельцу "Валенсии" (!) Питеру Лиму. Никто в этой ситуации ничего не рассказывает, но факт остается фактом. Криштиану действительно может покинуть "Реал".

Вымысел

Во всей этой истории выглядят странными много немаловажных фактов. Зачем, например, Роналду понадобился "Манчестер Сити", если и без него в команде хватает высокооплачиваемых звезд. Криштиану уже 30. Даже такой клуб, как "Сити", умеющий бездумно тратить деньги, не станет выкладывать под сотню миллионов за стареющего португальца. Да и сам Роналду вряд ли захочет предавать "Манчестер Юнайтед", отдав ему несколько лет карьеры. А может, вообще вся эта история с его возможным трансфером – вымысел? По крайней мере, именно сейчас.

"В нашей команде только позиция Роналду не вызывает сомнений", - рассказал Рафаэль Бенитес буквально вчера. Кто-то в этой истории явно врет, с учетом того, что тренер старается представить отношения с португальцем, как идеальные. Но давайте не будем забывать, как Бенитес "чтит" собственных футболистов. В один прекрасный день его взаимоотношения с высококлассными футболистами рушатся. Он задвигал в запас "Наполи" Марека Гамшика, ставил крест на карьере Джона Терри. Не надо строить иллюзий о том, что Роналду и Бенитес найдут общий язык.

Вот только сам Криштиану не делает даже намека на свой трансфер. "Надеюсь, в один прекрасный день поиграть в МЛС", - говорит Роналду. Он не готов говорить о переходе в клуб большой Европы. Португалец представляет все это, как обычные слухи и домыслы журналистов. Если Криштиану и намерен покинуть "Реал", то на самом закате карьеры. И тут тоже что-то нечисто.

Вывод

Криштиану Роналду действительно может уйти из "Реала". Но строить иллюзий до открытия трансферного окна не нужно. Франция – вряд ли. "Манчестер Сити" - скорее нет, чем да. Единственным реальным вариантом будет смотреться возвращение португальца в "Манчестер Юнайтед". Там он и звездам молодым опыт передаст, и сам сможет завоевывать трофеи и быть у всех на виду. "Реал" тоже способен сохранить Роналду. Для этого Флорентино Пересу следует больше внимания уделять запросам португальца и совершить обычную для себя процедуру – уволить главного тренера. С Бенитесом Криштиану вряд ли сможет долгое время поддерживать нормальные отношения.