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Почему независимая Каталония - это крах всего испанского футбола

<p><em>«Если Каталония получит независимость, то Испания распадется, и вместе с ней прекратит существование Ла Лига». «Бомбардир объясняет, почему так взволнован Президент Примеры Хавьер Тебас</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дурной пример</strong></span></p> <p>Каталония – не единственная провинция Испании, часть населения которой активно стремится к статусу независимого государства. Есть еще Страна Басков, Андалусия, Валенсия, Галисия… И как только каталонцам разрешат идти своей дорогой, другие части Испании обязательно последуют их примеру. И кроме фактического развала Испании, как государства, мы потеряем и добрую половину сильных команд Примеры. «Валенсия», «Атлетик», «Севилья»… После этого чемпионат Испании можно будет закрывать, и просто каждый год разыгрывать между мадридскими грандами чемпионство в двухматчевом противостоянии.   </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442931708_1299419556_mapa-spain-1.jpg" style="height:540px; width:720px" /><br /> <br /> <span style="color:#FF8C00"><strong>Падение уровня Примеры</strong></span></p> <p>Вот только честно, вы смотрите шотландскую Премьер-лигу? А знаете кого-то, кто ее смотрит? А ведь если даже чемпионат Испании сохранится, то он быстро скатится на уровень первенства с родины Дунклада МакКлауда. Мы уже обозначили, что большинство сильных команд покинут Примеру вслед за «Барсой», и оставшийся чемпионат станет крайне печальным зрелищем. А если «Атлетико» опять впадет в некое полукоматозное состояние, которое было до Симеоне, то «Реал» останется один. Единственный топ-клуб страны. А, как мы знаем, это приводит к дикой стагнации на европейской арене. Так что «сливочные» будут штамповать внутренние чемпионства и проваливаться в Лиге чемпионов. Да-да. Как шотландский «Селтик».</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Организаторские проблемы</strong></span></p> <p>Но есть и другая сторона медали. Предположим, Каталония – независима. «Барселона» покинула Примеру. Где и с кем она будет играть? Чемпионат Каталонии против «Эспаньола»? Да все звезды разъедутся через год этого цирка. Есть вариант, сделать «чемпионат независимых государств» вместе с басками, андалусийцами и прочими… Но под эгидой чего он будет проводиться? Чемпионом чего будет победитель? Как к этому отнесется УЕФА, которая традиционно бежит от таких политических вопросов, как от огня. Отдаст ли Испания этому «первенству» часть евроквоты? Одни сплошные вопросы. Безответные.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442931159_20150322_gaf_u08_419.jpg" style="height:438px; width:720px" /></p> <p><br /> <span style="color:#FF8C00"><strong>Финансовая неопределенность</strong></span></p> <p>И даже если горстка энтузиастов решит все вопросы, обозначенные выше, то возникнет еще одна проблема. Деньги. Как мы знаем, огромная часть бюджета той же «Барселоны» - процент от продажи прав на трансляцию Примеры. И вот каталонцы покидают Испанию. Кому будет нужно показывать этот гипотетический «чемпионат независимых государств». Да никому. Уж точно не за такие деньги.</p> <p>Но пострадает и королевская часть Испании. Кому нужна Примера без Эль Класико? Или без сшибок «Атлетико» и «Валенсии»? Продажи телеправ упадут. Призовые от УЕФА снизятся по уже обозначенной причине. И покупать очередного футболиста за 100 миллионов будет уже крайне проблематично. Здесь бы хоть на каком-то уровне остаться. И не скатиться в ШПЛ.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Удар по сборным</strong></span></p> <p>И даже Бог с ними с клубами. Выкрутятся. Но что будет со сборной Испании? Откройте состав «красной фурии» и посчитайте сколько там басков, каталонцев, андалусийцев… Подавляющая часть состава. А ведь независимое государство – независимая сборная. И тогда все пойдет по сценарию сборной Югославии. В каждой стране есть сильные игроки, но на мощную сборную их не хватает. И все эти новообразовавшиеся страны: Баскония, Каталония. Андалусия, остатки Испании надолго забудут о том, что такое участие в решающих матчах крупных турниров.</p> <p><span style="color:#FF8C00">***</span></p> <p>Согласитесь, ситуация получается невеселая. О политическом единстве Испании мы говорить не будем, но вот единство футбольное должно сохраняться, что бы там не решили политики. Ведь дурной мир всяко лучше славной войны.</p>

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Комментарии (8)
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dzvinka
1442948059
мало вероятно что такое случится, но если случится то с Лалигой все будет нормально, чемпионат так и останется независимо от статуса государств, найдут юридическое решение или примут отдельный прецедент. А все почему? - а потому что распад ЛаЛиги не выгоден никому - это огромное баблище которое сохранят даже если Каталония станет независимой, и Барса приспокойно будет играть в ЛаЛиге и победитель будет чемпионом... "Пиреней" или чего угодно, название не важно.
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compka
1442948443
Монако от Франции независимо, тем не менее играет в их чемпионате. А Барселона говорила, что выберет один из двух чемпионатов: Франции или Испании. Если выберет Францию, тогда там футбол вырастет.
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westerose
1442949585
Пофиг. Все равно будущее за зональными чемпионатами (конференциями)
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Алек Македонский
1443031168
Даже если Каталония станет независимой, Барса может спокойно играть в чемпионате Испании, на подобии того же Монако, или Шахтера Донецкого, который играет во Львове. Вариантов много, главное, что бы было обоюдное желание сохранить чемпионат.
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barcelonistas
1443070370
Что за бред. Ничего не будет, Монако спокойно в Лиге 1 играет. Сохранится сборная, сохранится чемпионат. Политика на футболе не скажется.
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