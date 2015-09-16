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  • Эльвира Тодуа: «Акинфеев не парится по поводу пропущенных мячей»

Эльвира Тодуа: «Акинфеев не парится по поводу пропущенных мячей»

<p><em>Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировала неудачный старт столичного ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов, в котором красно-синие уступили «Вольфсбургу» (<a href="https:///online/86970" target="_blank"><strong>0:1</strong></a>).</em></p> <p><strong>- Не показалось ли вам, что армейцы сыграли с «Вольфсбургом» не так агрессивно, как требовалось?</strong></p> <p>- ЦСКА нас приучил, что команда почти всегда проваливает какую-то из половин поединка. Либо начинают не очень, либо сдают во втором тайме. Сейчас много факторов повлияло на результат, на состояние команды. Коллектив сыграл большое количество встреч за последний месяц, просто функционально очень сложно все провести ровно: много перелетов, недовосстановление, плюс соперники тяжелые были. Вспомните матчи с «Ростовом», «Спортингом», да и последний матч в чемпионате с «Зенитом». Соглашусь, что в атаку шли не столь агрессивно, но при всем при этом были моменты у других ворот.</p> <p><a href="https:///articles?id=442458" target="_blank"><strong>«Вольфсбург» - ЦСКА- 1:0, «Реал» – «Шахтер»- 4:0, ПСВ – «Манчестер Юнайтед»- 2:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов</strong></a></p> <p><strong>- Не удивило ли отсутствие Думбия в стартовом составе? Ивуариец после возвращения в Россию стал просто незаменимым игроком в линии атаки.</strong></p> <p>- Думаю, что тут главному тренеру всегда виднее, кого ставить в состав. Он отталкивался от того, на мой взгляд, что Сейду мог появиться на поле по ходу встречи и усилить давление на «Вольфсбург», а Натхо окажется полезнее в первой половине. Мы тут можем только догадываться и рассуждать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442394621_2282692_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>- «Волки» заслужили три очка или же все было ближе к ничейному исходу?</strong></p> <p>- Если брать в целом, то хозяева поля выглядели поживее, посвежее и моментов создали опасных больше. В первом тайме Акинфееву пришлось изрядно потрудиться. Да, ЦСКА пропустил нелепый гол, но трудно в нем винить вратаря, ведь соперник бил с убойной дистанции. «Вольфсбург» заработал эти три очка, тут нужно смотреть объективно.</p> <p><strong>- Чем-то вас оппонент ЦСКА удивил? Есть ли возможность, что в ответной игре для красно-синих все сложится несколько иначе? Это же не «Бавария».</strong></p> <p>- Бессмысленно сравнивать какие-то команды, так как каждый соперник по-своему силен. Понятно, что мюнхенский коллектив – это гранд, но «Вольфсбург» в прошлом сезоне финишировал на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» тоже в ряде матчей выглядела не ахти просто. Думаю, что в ответной встрече «волкам» будет очень тяжело. Главное, чтобы армейцы подошли к противостоянию во всеоружии. Да, ребята расстроены выездной неудачей, но это всего лишь стартовый матч турнира. Не все потеряно.</p> <p><strong>- Не могу не спросить про «черную» серию Игоря Акинфеева – он пропустил уже в 32-м матче еврокубков подряд. Этот как-то на него давит?</strong></p> <p>- Говорю как вратарь, что эти темы просто бесполезно обсуждать. Не понимаю прессу, болельщиков и экспертов, которые пытаются как можно выше поднять данный вопрос. Это футбол, другая команда тоже создает много опасных моментов. И к его великому счастью, а может и сожалению, он вратарь, и защищать ворота – это наша работа. Но мы не всемогущие, и мячи, естественно, забиваются. Мы же не роботы. Плюс соперник же был не какой-то среднячок Премьер-лиги, а крепкий немецкий клуб. Лига чемпионов – это другой уровень, совершенно. Пусть ему хоть два гола забьют, главное, чтобы команда набирала три очка. При таком раскладе он не сильно расстроится.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971504" width="720"></iframe></p> <p><strong>- Но вот такое давление, наверное, влияет на Акинфеева.</strong></p> <p>- Мне кажется, что нет. Он не парится по этому поводу, а отталкивается от результата. Игорь делает все возможное для армейцев, очень часто выручает. Он достойно себя показывает в последних матчах.</p> <p><strong>- В квартете с ЦСКА также есть «Манчестер Юнайтед» и ПСВ. Голландцев всегда относили к аутсайдерам, но они взяли, да и обыграл подопечных Луи ван Гаала.</strong></p> <p>- Не умаляю достоинств российского футбола, но это глупо изначально кого-то записывать в аутсайдеры. Вы меня извините, но ПСВ – это команда с большой историей, мне трудно вычеркивать ее из числа фаворитов группы. Если бы они имели статус аутсайдеров, то в групповой стадии евротурнира их бы просто не было. ЦСКА будет непросто со всеми командами из квартета. Не считаю, что кто-то сильнее, а кто-то слабее. Вот они и доказали в первой игре свой статус, обыграв «МЮ».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442495" target="_blank"><strong>Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов</strong></a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Вольфсбург Акинфеев Игорь Натхо Бибрас Думбия Сейду Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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sir_Alex
1442401449
Тодуа в курсе?
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mihail200606
1442423507
ну если эта женсчина так думает это одно, а если это действительно так на самом деле, то это хуже конечно... хотя не удивлюсь, что он не парится... одним больше, одним меньше какая разница...
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