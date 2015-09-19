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  • Спасибо Дьеду за победу! Как сенегальский самородок готовится стать звездой Лиги 1

Спасибо Дьеду за победу! Как сенегальский самородок готовится стать звездой Лиги 1

<p><em>На французском небосклоне зажигается еще одна яркая звезда, которой прочат славу самого Сильвена Вильторда. «Бомбардир» не оставил в стороне игру Фамара Дьеду и подробно рассказывает о голевых подвигах форварда «Клермона».</em></p> <p>2 мая 2014 года. На 76-й минуте судья назначает пенальти в ворота клуба второго французского дивизиона «Ред Стар 93». К мячу, прихрамывая, подходит нападающий «Газелек Аяччо». Выждав пару секунд после свистка, молодой темнокожий парень точным ударом направляет мяч в правый от вратаря угол и выводит свою команду вперeд – 2:1. Казалось бы - стандартный игровой момент, на котором не стоит заострять внимание. Однако сразу после этого гола произошло событие, облетевшее многие спортивные и светские издания. Вместо того чтобы отпраздновать забитый мяч с партнерами, молодой сенегалец подошел к скамейке запасных и с невозмутимым видом съел банан. Попытка поддержать антирасистскую кампанию, начатую Дани Алвесом, с треском провалилась – африканец получил в свой адрес порцию насмешек от зрителей и желтую карточку от арбитра встречи.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/8aIuV1GBlSk" width="720"></iframe></p> <p>На этом можно было закончить историю об этом нападающем, если бы не тот фурор, который он произвел в начале нынешнего сезона во втором французском дивизионе. Буквально через год после того курьезного случая его фамилию выучили не только болельщики «Клермона», в который он перешел в начале февраля, но и многие футбольные эксперты. Имя этого сенегальского  нападающего Фамара Дьеду.</p> <p>Арендованный в начале года у «Сошо», молодой африканец убедительно доказывает, что переехал на юг Франции не просто отбывать контракт. Оформив дубль в первом туре, он вырвал ничью в принципиальном дерби с «Эвианом», которое завершилось со счетом 2:2. Всего же в первых четырех играх он сумел поразить ворота противника пять раз. Болельщики «Клермона» и специалисты уже сравнивают Дьеду с Сильвеном Вильтором; некоторые, особо рьяные даже прочат ему скорый переход в лондонский «Арсенал».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442225189_Фамара.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Но не всегда жизнь этого юного таланта была столь счастливой и многообещающей. Фамара родился 15 декабря 1992 года в небольшом городке Сен-Луи, на севере Сенегала. Некогда столица государства, расположенное в устье реки поселение не располагало условиями для игры в футбол. Размеры островка, который определяет границы Сен-Луи, минимальны: 2 километра в длину и всего 400 метров в ширину. Не то, что поле, даже ровной площадки для игры в футбол здесь не найти! Но даже сама судьба не могла помешать Дьеду заниматься любимым делом: целыми днями он гонял мяч, сделанный из обрывков покрышек, по узким улочкам города, а ночами грезил о том, чтобы однажды выйти на поле вместе со своими кумирами.</p> <p>Даже после переезда во Францию в 2010 году, Дьеду не отказался от своей мечты и получил шанс выступить за молодежный состав «Сошо». Часто не попадая в состав, африканец не опускал руки и усердно занимался футболом, покидая тренировочную площадку последним. Старания молодого паренька не прошли даром, и в сезоне 2011/2012 Фамара подписал свой первый полноценный контракт с «Белфортом», выступающим в четвертом по силе дивизионе Франции. За эти годы Дьеду несколько раз менял свои клубы на пути к футбольным вершинам, поднявшись из 4 дивизиона в Лигу 2.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442224073_Джеджу.jpg" style="width:720px" /></p> <p>В конце прошлого года он попал на карандаш к Корин Дьякр – единственной женщине-тренеру во всей системе мужского футбола Франции, представлявшей футбольный клуб «Клермон». Заключив соглашение об аренде, сенегалец  приступил к активным тренировкам. Регулярно выходя на поле в основном составе нового клуба, Фамара Дьеду зарекомендовал себя отличным игроком, умеющим в одно касание завершать атаки и эффективно взаимодействовать с партнерами.</p> <p>В новый сезон «Клермон» входит с амбициозной задачей – впервые в своей истории пробиться в высший французский дивизион. При этом ни тренер, ни болельщики не скрывают: их единственная надежда – Фамару Дьеду. Сенегалец забивает абсолютно в каждом туре Лиги 2 и уже заслужил интерес к себе со стороны «Бордо» и «Лилля». 23-летний сенегалец с ответом не торопится. На подходе – интерес лучших клубов мира!</p>

Франция. Лига 1 Франция Газелек Клермон Сошо Бордо Вильторд Сильвен
Комментарии (2)
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Фесс
1442655051
Интересненько)
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vasiok74
1442682037
надеюсь у него большое будущее.удачи ему!
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