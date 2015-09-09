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5 главных выводов из матча Лихтенштейн - Россия

<p><em>Несмотря на слабость соперника и отсутствие должного сопротивления, игра с Лихтенштейном (<a href="https:///online/66358" target="_blank">7:0</a>) натолкнула на некоторые мысли. «Бомбардир» - о том,  почему сборная России побеждает, и с чем еще осталось разобраться Леониду Слуцкому.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №1. Замена Александру Кержакову найдена</strong></span></p> <p>До потери пульса можно обсуждать неудачи Артема Дзюбы на клубном уровне, но объективности ради давайте признаем – в сборной нынче форварда сильнее и, что немаловажно, удачливее просто нет. Капелло пробовал в роли наконечника Александра Кокорина, но тот не убедил – Леонид Слуцкий же сходу отрядил на рожон Дзюбу, и тот пока справляется.</p> <p>Не без огрехов. Второй свой мяч на «Райнпарке» Артем оформил из оффсайда, и будь шотландский арбитр поглазастее, круглый сувенир из столицы Лихтенштейна забирать бы не пришлось. Да и пенальти форвард заработал как-то корявенько, и если б не паника в сердце Кауфманна, то незабитый в пустые ворота гол Артему припоминали бы еще долго.</p> <p>При желании в игре Дзюбы можно найти минусов гораздо больше, чем вчерашний счет на табло, - они известны всем и каждому. Но до тех пор, пока он приносит команде результат, говорить о них не имеет никакого смысла. На данном этапе Артем делает все, что от него требуется, поэтому его позиции в национальной команде незыблемы.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7956813" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Вывод №2.</span> </strong><span style="color:#FF8C00"><strong>Дзюба и Кокорин могут выходить на поле вместе</strong></span></p> <p>Бытовали в голове Дона Фабио вариации воссоединения двух форвардов вместе. Более того, итальянцу пару раз даже удалось воплотить их в жизнь, да только ж толку не было. Сейчас же ситуация кардинально отличается тем, что отныне для сборной Дзюба и Кокорин больше не нападающий и нападающий, а наконечник и правый хавбек.</p> <p>Причем явных недостатков от смены позиции Александра не разглядеть даже вооруженным сверхточной техникой глазом, ведь нашлось наконец-таки применение его скорости и умению оставить в дураках любого защитника. Что и было в матче со шведами, когда Кокорин настолько утомил Ольсона своей активностью, что в решающем для гостей эпизоде у оборонца просто не осталось сил остановить голевую атаку россиян.</p> <p>Но не без греха динамовец выступил в Вадуце. С другой стороны, этому тоже можно найти объяснение: целью игры с Лихтенштейном было забить. А учитывая уровень соперника, сделать это можно так, как душе угодно, и необязательно ради этого плести кружева и совершать фланговые набеги. При таком раскладе позиция Кокорина оказалась нивелирована обстоятельствами, так что не спешите рубить с плеча. В следующих матчах с более серьезными соперниками Александр себя покажет. А если ему удастся на время игр в сборной умерить в себе форварда  и заставить себя больше действовать на пользу команде, то цены ему не будет.<br /> <img alt="" src="/images/upload/1441780731_image.orig.76343.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Вывод №3.</span> </strong><span style="color:#FF8C00"><strong>У Слуцкого нет идеального левого защитника</strong></span></p> <p>Ни для кого уже не секрет, что Леонид Слуцкий, тасуя тактические вариации в сборной, нет-нет да поглядывает в исписанный блокнотик с надписью «ЦСКА». В его модели роль фланговых защитников особенно значима в том числе и для выстраивания игры  в атаке, при которой на правой располагается челнок, стирающий газон в зеленую пыль от постоянных скоростных рывков вперед-назад. А на противоположном краю находится более вдумчивый и креативный игрок, который при этом не теряет свою зону.</p> <p>С вакансией двужильного бегуна разобрались  - Смольников героически отпахал игру со шведами и не дал повода усомниться в себе в Лихтенштейне, а вот что делать с его потенциальным коллегой, не знает, видимо, и сам Слуцкий. Но на то есть весомые причины: Жирков не так плох в оборонительных действиях, да только обилие навесов за ворота Исакссона в судьбоносном противостоянии в Москве не позволяет надеяться на него как на идеального кандидата на данную роль.</p> <p>Полным антиподом Юрия выступает Дмитрий Комбаров. Вообще, К23 традиционно хорош в двух вещах (стандарты, передачи на спины защитников) и ужасен в одной (игра в обороне). Вот и в Вадуце сегодня спартаковский капитан продемонстрировал свои навыки, сперва по старым связям ассистировав Дзюбе, а затем косвенно помог Смолову, хорошо навесив со штрафного, чем окончательно установил разгром княжеской сборной, а показать себя во всей отрицательной красе у него шансов не было – на своей половине поля Комбаров зачастую скучал. Нет, лихтенштейнцы вряд ли будут на него за это в обиде – большинству из них сегодня на работу к 9 утра, и думать о былом у них просто нет времени, а вот головной боли Слуцкому Дмитрий добавил.</p> <p>Ведь наверняка Леонид Викторович осведомлен о том, как небрежно Комбаров порой может сыграть в защите, что зачастую он после контратак просто не успевает вернуться в свою зону.  Вот и получается, что здесь «армейские» наработки трещат по швам: по одну руку у наставника Жирков, который лучше обороняется и чуть хуже атакует, а по другую – Комбаров, который ужасен в защите и неплохо проявляет себя в атаке и в контроле мяча. И неизвестно, на кого в итоге падет выбор тренера.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441780422_image.orig.76368.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №4. Наша сборная умеет обыгрывать на классе  </strong></span></p> <p>Уж сколько раз случались эпизоды, когда мы упускали матчи, которые обязаны были выигрывать – чего только стоит трагедия в Словении. Поэтому опасаться заведомо слабых соперников вошло в неприятную привычку, и очень велики были опасения, что с новым главным тренером старая традиция останется неизменной.</p> <p>К счастью, разрушение закоренелых мифов звонкой победой на «Открытии Арене» не ограничилось. <a href="https:///online/66358" target="_blank"><strong>7:0</strong></a> – счет показательный, несмотря даже на то, что в оппонентах были лихтенштейнцы. Мы умеем набирать «свои» очки, и это особенно важно в преддверии игр с Молдавией и с Черногорией.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №5. Теперь-то, скорее всего, мы выйдем на Евро</strong></span></p> <p>Радость от вчерашней победы могло перебить лишь вчерашнее поражение. Это шведы звонко оконфузились в матче с австрийцами, что позволило нам выйти на вторую строчку, оторвавшись от скандинавов на 2 очка. Впереди два матча, которые обещают быть непростыми, но должны завершиться положительно. И что-то подсказывает, что на сей раз наша команда болельщиков не подведет.</p> <p><a href="https:///articles/?id=441744" target="_blank"><strong>Свидетели «покера» Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Весь мир Россия Лихтенштейн Акинфеев Игорь Жирков Юрий Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Смольников Игорь Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Спартак-воин
1441785911
Комбарик хорош...Жир никакой. Это увидит даже слепой
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slavа0508
1441786222
Ну где найдена что можно обсуждать после игры с любителями
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Petrak86
1441792357
насчет вывода №4 - не согласен, рано судить о победах на классе. Все-таки это Лихтенштейн, тут и Капелло бы справился, и без тренера скорее всего свои 3 очка увезли, пусть и не с 7-0. На классе надо побеждать Молдавию и Черногорию, вот это будут победы на классе. А здесь - победа, так сказать, на профессиональном статусе - т.е. за счет того, что у нас играли профессиональные футболисты, а за Лихтенштейн - не совсем.
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Antilimit
1441794159
Дзюба лох им и останется.Со шведами сыграл позорно а 4 мяча в ворота полицейского...достижением это можно назвать с натяжкой.Менять его есть кем-Федя Смолов давно и незаслуженно полирует лавку.То же можно сказать и про Черышева.
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mad_enis
1441794979
На левый край Набабкина надо ставить, он даже еще деревянней Анюкова, зато дубовый. А вот Шатов - совсем в сборной ни к чему. И в Зените не особо нужен, в ФНЛ ему надо...
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Nesterenko
1441796888
Ну что значит обыгрывать на классе? Лихтенштейн - это команда любителей, о чем речь? Со слабыми командами мы до сих пор плохо играем, играем вничью с Молдовой, проигрываем Северной Ирландии. Карликов мы всегда обыгрывали, пусть и с разным сценарием...
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DblMok3
1441809061
Выиграли у Лихтенштейна... Шуму-то подняли... О каких выводах можно говорить после этого!? Ну у Шведов выиграли у себя на поле 1-0 ... этого вобщем-то мы все ждали и было бы удивительно, если бы мы не бились за эту победу. Очень рано отдавать "полцарства" за Слуцкого и выводы тут еще очень рано делать. Да, он неплохой тренер и никогда не был замечен в бредовых высказываниях и действиях - за что ему отдельный респект. Дело в другом, у нас нет пока альтернатив. Сборная как была при Капелло, так и осталась... То, что Слуцкий - мотиватор, это пока у кого-нибудь в голове не переклинит. За Сборную всегда болел и буду болеть.
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feelipok
1441811014
Печально что на Черышева не удалось посмотреть за эти 2 матча.
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mik1954
1441862657
Да какие могут быть сделаны выводы после матча с любительской командой. Вот игра с Черногорией и покажет, чего стот сборная Слуцкого. Но даже если мы и попадем на ЕВРО "ловить" там совершенно нечего, уж слишком велика разница между российским и европейским футболом и в тактическом и в техническом смысле, разные лиги....
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