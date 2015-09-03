«Война с агентами – ложный путь». Что Мутко должен изменить в российском футболе

<p><em>Министр спорта Виталий Мутко избран на пост президента РФС. На этой должности он проведет как минимум ближайший год. «Бомбардир» рассказывает о том, что за это время должен сделать Мутко с российским футболом.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Найти деньги для РФС</strong></span></p> <p>Последние заявления Виталия Мутко серьезно обнадеживают. Страна устала от того, что Российский футбольный союз страдает от безденежья, поэтому не может даже толком выплатить зарплату главному тренеру сборной. Расторжение контракта Фабио Капелло намного облегчило жизнь верхушке нашего футболу. Вот только не стоит забывать, что свою подпись в этом соглашении оставлял и Мутко. Сейчас Виталий Леонтьевич выглядит в глазах простых россиян довольно загадочной личностью, которой срочно нужно восстанавливать свою репутацию.</p> <p>«РФС находится на грани банкротства. Долги превышают 1,5 миллиарда рублей. Предстоит оперативно решать экономические проблемы. Будет подписан новый спонсорский контракт, но имя фирмы пока анонсировать не будем», - Мутко уже начал свое исправление. «Новые спонсоры помогут полностью закрыть долги РФС. Организация оптимизирует свои затраты», - президент РФС продолжает с уверенностью утверждать, что на его новом месте работы все в скором времени наладится. Поверим в это, ведь без денег Российский футбольный союз действительно выглядит жалко.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=435594" target="_blank">Спагетти-вестерн. Главные вопросы по уходу Фабио Капелло из сборной России</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441254470_Леня.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Назначить правильного тренера для сборной</strong></span></p> <p>Приход в национальную команду Леонида Слуцкого – личная прерогатива Виталия Мутко. Еще находясь только на посту министра спорта, он вел переговоры с Евгением Гинером и все-таки убедил президента ЦСКА разрешить наставнику совмещение постов. Пока контракт подписан по системе 4+2, включающей в себя работу Слуцкого на случай возможных стыковых матчей. Однако дальше придется что-то решать, а здесь уже вся ответственность точно ляжет на плечи Виталия Мутко. Будет это Кононов, Слуцкий, Бородюк или кто-то еще, но повторения ситуации с Фабио Капелло допустить нельзя. Любители футбола ждут в этом вопросе адекватных действий именно со стороны президента РФС, попросту обязанного взять на себя дальнейшую судьбу поста тренера сборной.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=437026" target="_blank">Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441254223_Витька.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Решить проблему с показом матчей</strong></span></p> <p>Новый спортивный канал, который начнет вещание с первого ноября, обещает нам много интересного футбола, но вот какого именно, пока остается загадкой. Точно ясно, что на «Матч ТВ» будет испанская Примера. Скорее всего, туда же проследует и чемпионат России. Но душа жителей страны требует не только модного и отечественного. Различных чемпионатов на «Матче» должна быть больше, ведь популяризация футбола – главная задача перед предстоящим чемпионатом мира. И чтобы ее решить, нужно довести до автоматизма показ много общедоступного футбола.</p> <p>«Телеканал "Россия-2" на данный момент выделяет спортивным передачам всего 40 процентов эфирного времени, так как правами на основную массу контента владеет "Газпром-медиа". Теперь же они объединятся, и спорт будет доступнее», - рассказал Мутко на своей пресс-конференции. Вот только он не объяснил, почему еще пару дней назад страна боялась того, что вообще не увидит матч Россия – Швеция. Проблему с правами на показ этой игры кое-как решили. Вряд ли это произошло без помощи новоиспеченного президента РФС, которому такие события перед выборами серьезно портили репутацию. Но факт остается фактом: при Мутко показ футбола обязательно должен стать стабильнее, иначе его имидж будет серьезно подпорчен.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=435772" target="_blank">Время начинать «Матч». Зачем нам нужен новый бесплатный спортивный канал</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441254336_Муткоо.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Разрешить вопрос с лимитом</strong></span></p> <p>Виталий Мутко был одним из основных действующих лиц при принятии нового лимита на легионеров. На этот вопрос существует множество точек зрения, а у самой формулы немало плюсов и минусов. Сам Мутко пока в своем выборе пока не сомневается. «Лимит на легионеров будет только ужесточаться. Мы будем готовить своих ребят, вернемся к региональным центрам спортивной подготовки», - рассказывал не так давно новоиспеченный президент РФС. При этом для российских футболистов, по словам Мутко, может быть введен потолок зарплат, либо такие ограничения снова распространятся на иностранных игроков.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=435793" target="_blank">Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите </a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дать клубам больше свободы</strong></span></p> <p>В последнее время на наши клубы оказывается слишком большое давление со стороны РФС. Стоит только вспомнить скандальную историю с контрактом Владимира Дядюна, когда серьезно пострадала репутация московского «Динамо». Николай Толстых вел серьезное сражение с агентами, но Мутко уже сейчас показывает, что в этом вопросе имеет совершенно противоположную точку зрения. «Война с агентами – ложный путь. У нас есть задача, чтобы в сборную вызывались лучшие игроки. А экономике клубов я много внимания уделять не намерен. Траты — это дело их акционеров, что совершенно нас не касается», - рассказывает Мутко. При нем российские клубы действительно должны получить чуть больше свободы действий, что пойдет нашему футболу только на пользу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441254380_Мутко и Симонян.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Собрать крутую команду</strong></span></p> <p>Николай Толстых не мог набрать себе нужных людей из-за отсутствия средств. У Мутко, судя по всему, нужные финансы обязательно появятся. Решать все вопросы самому – глупо. Нужны люди, которые подстрахуют и в тяжелой ситуации помогут принять правильное решение. «Я не буду устраивать революций», - говорит Мутко. Однако еще до своего официального прихода на пост президента РФС он не стал продлевать контракт с пресс-атташе сборной России Ильей Казаковым. Еще одним человеком Мутко является Игорь Ледебев, выигравший выборы в исполком РФС. Тут и Александр Кержаков, потерявший место в составе «Зенита», но который может получить должность в Российском футбольном союзе. Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время стоит ждать каких-то новых назначений в РФС, потому что свежая кровь организации действительно требуется.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441254491_Россия.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Не повторять ошибок прошлого</strong></span></p> <p>Мутко приходит в РФС не первый раз. Он уже избирался на пост президента этой организации в 2005 году. Что произошло во времена предыдущего «правления» Мутко? Были хорошие времена, такие как третье место сборной России на Евро-2008 и назначение Гуса Хиддинка. Однако к неудачным действиям Мутко отнесем полное забытье в отношении молодежных сборных, испытывавших большие провалы. Существенно упало и качество женского футбола. Главной же неудачей при Мутко считается провал сборной в Мариборе, когда наша национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира, а Мутко ушел в оставку. Этого, правда, теперь точно удастся избежать, ведь на домашнее первенство планеты команда-хозяйка проходит без отбора. При этом Мутко уже начал говорить о том, что сборная России будет проводить матчи только с сильными соперниками. Уже весной ожидается поездка к сборной Франции, чуть позже должна быть Германия. Но главное, чтобы со всем этим президент РФС не забывал и про остальные вопросы, требующие его немедленного вмешательства.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Выучить английский</strong></span></p> <p>Этот вопрос непосредственно не относится к развитию российского футбола, но уже неразрывно связан с фамилией Мутко. Когда выучит министр, тогда выучат и все. Президент РФС должен знать иностранный язык, иначе над его «конгратьюлэйшенсами» будут смеяться еще ближайшие лет десять. Мутко, правда, старается, что и показал на пресс-конференции после своего назначения. К примеру, он сам перевел иностранный вопрос, на который ответил на русском языке (естественно, чтобы было понятно окружающим). «Специально английским я не занимаюсь. На его изучение просто нет времени. Но стараюсь общаться со всеми. Даже на больших пресс-конференциях бывает», - говорит Мутко, и все понимают, что в ближайшее время он снова порадует любителей футбола своими яркими высказываниями. Надеемся, что и сам футбол нас чем-нибудь хорошим порадует. </p>