ЦСКА - «Спортинг». Как это было

<p><em>В ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» московский ЦСКА сумел по сумме двух матчей пробиться в групповой этап самого престижного европейского турнира. О футбольном кино по сценарию 2005 года – в обзоре «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА – «Спортинг» – 3:1</strong></span></p> <p>Привезенное из Лиссабона поражение ЦСКА можно рассматривать под разным углом: да, обидное, в какой-то степени даже болезненное. Болезненное в первую очередь для обороны, обидное – для атаки. И дело не в антирекорде Игоря Акинфеева, пропустившего в 30-м матче Лиги чемпионов подряд. То, как «Спортинг» по флангам вспарывал оборонительные редуты армейцев, где прежде безукоризненный Фернандес, а также Набабкин выступали в роли стоячих фишек, насторожило куда больше. Как и то, что дуэт центрдефов, еще помнящий вкус победы в Кубке УЕФА-2005, раз за разом проигрывал сопернику «воздух». Что эти математически выверенные, вводящие красно-синих в ступор переводы с фланга на фланг так и не нашли противоядия.</p> <p>Тем не менее в список фатальных этот проигрыш записать сложно. «Спортинг» из тех команд, кто и сам атакует, и сопернику впереди дает покуражиться. На таком раздолье зажигали и Муса, и Думбия, смазавший выстрел с «точки», и Тошич. Чем не повод для оптимизма? Позитивные течения на предматчевой пресс-конференции определенно искал и рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий: «Преимущество очень зыбкое, и один мяч все может изменить».</p> <p>Учитывая ошибки неутешительной игры в Лиссабоне, на левом крыле обороны Слуцкий сделал выбор в пользу голодного до футбола Георгия Щенникова. Россиянин потихоньку отвоевывает свое место в стартовом составе и на фоне провалившегося после лиссабонского спарринга Кирилла Набабкина выглядит гораздо убедительнее. У «Спортинга» изменений получилось на единицу больше: если появление Хонатана Сильвы на бровке защитной линии понятно без слов (травма Джефферсона), то вот отсутствие вне стартового протокола могильщика сборной России Ислама Слимани несколько обескуражило. Однако это стало прекрасным поводом снова вспомнить о некогда перспективном итальянце Альберто Аквилани, занявшем место в центральной зоне.</p> <p>В последней встрече с «Ростовом» армейцам пришлось обходиться без помощи фанатских масс на родных трибун. Виной этому стали дисциплинарные санкции КДК. Зато теперь болельщики дали-таки волю эмоциям, затянув в поддержку хозяев громогласное и продолжительное «Оле-оле-оле!».</p> <p>Эффект, впрочем, получился обратным. Первым инициативу к ногам прибрал «Спортинг», которому на чужой территории осесть удалось сполна, но вот довести дело до какой-то конкретики – увы. Чем ЦСКА и воспользовался. Мало того, что армейцы нашли нужную инструкцию по эксплуатации обороны (заметный апгрейд после хаоса в Лиссабоне), так и первая реальная возможность для взятия ворот осталась за их авторством. Подключившийся к атаке Марио Фернандес выверено простреливал в штрафную Патрисиу, где набежавшему Сейду Думбия чуть-чуть не хватило точности прицела, чтобы попасть в цель. Защитника армейцев стоит отметить отдельно: бразилец не отдал «Спортингу» ни пяди земли на своем фланге, то и дело бросаясь в жесткие стыки.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440624728_2275005_w1.jpg" style="height:405px" /></p> <p>Однако за свое рвение второй номер ЦСКА в одном из столкновений поплатился с лихвой: цена оказалась слишком высокой – травма. И еще до перерыва Слуцкому пришлось делать вынужденные корректировки, выпустив на поле Набабкина. Стоило похвалить армейцев за строгость в обороне, как тут же «львы» изощрились просочиться к воротам хозяев. Филигранным пасом из глубины Жоау Перейра вывел на свидание с Акинфеевым Теофило Гутьерреса, который, как и в прошлом матче, первым зажег свою фамилию на табло, послав мяч в дальний угол. Офсайд? Безусловно, момент на тоненького. Но повтор показал, что колумбиец сыграл в рамках дозволенного. Если не брать в расчет момент Думбия, ЦСКА ничего толкового за первый тайм впереди соорудить не смог. Не то, что нужно команде, силящейся отыграться, не так ли?</p> <p>Зато тайм второй начался прямо с места в карьер. Штрафные удары, которые в этом матче не стали лучшими помощниками для армейцев, на этот раз принесли дивиденды. Правда, не без доли везения. Огромной доли везения. Прострел с левого фланга под штангу от Алана Дзагоева принял на себя Адриен Силва, но португалец сделал это настолько неуклюже, что выкатил мяч прямиком на Думбия. Ивуариец пробил точно в Патрисиу, после чего не без помощи руки (благо, не заметил рефери нарушения правил) затолкал мяч в сетку ворот, возродив интригу – 1:1!</p> <p>«Спортинга», включившего к тому времени режим «действовать по ситуации», такой счет удовлетворял полностью. Но не сберегли преимущество, не удержали «львы» армейскую птицу. Все тот же Думбия замкнул пас на пустые ворота от Ахмеда Мусы, выскочившего на рандеву с Патрисиу. Поняв же, что пахнет жареным, подопечные Жезуша схватились за головы и ринулись отыгрываться. С пушечным выстрелом Аквилани метров с 30-ти Акинфеев не без труда, но справился, а вот удар вышедшего на замену Слимани голкипер ЦСКА потащить не смог. Замкнул-таки алжирец головой подачу с углового, но главный судья Павел Краловец взятие ворот отменил – мяч при подаче вышел за линию.</p> <p>Уже под самый финальный свисток наступила развязка. Громкая. Эпичная. Не доводя дело до овертайма, Ахмед Муса взял дело в свои руки, классно открылся под передачу Дзагоева и, разобравшись в ближнем бою с Патрисиу, вколотил что есть мочи мяч в сетку. Спустя мгновения нигериец добавил матчу еще немного пикантности. Вернее, за него это сделал Жоау Мариу, который крайне жестко встретил Мусу, получив за это прямую красную карточку.</p> <p>После неоднозначного первого тайма во второй половине игры ЦСКА сумел перевернуть все с ног на голову, не только отыгравшись, но еще и дважды забив. Сценарий 2005 года повторился как в сказке. Итог противостояния – <a href="https:///online/84595">4:3 в пользу армейцев</a>, которые теперь составят дуэт российских клубов в Лиге чемпионов! </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча: Сейду Думбия</strong></span></p> <p>Вот для чего армейцы возвращали этого африканского джокера! Вот для чего совершалась эта успешная как с коммерческой, так и с игровой точки зрения сделка! Не умаляя заслуг Ахмеда Мусы, поставившего жирную точку в противостоянии со «Спортингом», сделавшего голевой пас на Думбия и к тому же заработавшего удаление Мариу, именно Сейду сначала ликвидировал отставание в счете, а затем и вывел армейцев вперед. Браво!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7930775" width="720"></iframe></p>