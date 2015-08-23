«Спортинг» - «Реал» - 0:0, «Краснодар» - «Мордовия» - 0:0, «Фиорентина» - «Милан» - 2:0. Онлайн событий дня

<p><em>«Локомотив» без проблем обыграл «Уфу» на «Нефтянике»​, «Краснодар» проверит на прочность «Мордовию», «Челси» оказался сильнее «Вест Бромвича», а «Манчестер Сити» - раскусил «ириску». «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.</em></p> <p> </p> <p><strong>21:55</strong> во Флоренции стартовал матч «Фиорентины» и «Милана».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440356222_CNHVl6fWIAARrYs.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><strong>21:40</strong> Представляем вашему вниманию гол Луиса Суареса, который принес победу «Барселоне» в игре с «Атлетиком».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7923447" width="720"></iframe></p> <p><strong>20:50</strong> Поединок в Турине закончился минимальной победой «Удинезе». «Ювентус» так и не смог найти ключи к воротам соперника.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7923421" width="720"></iframe></p> <p><strong>20:41</strong> Теро заставляет грустить болельщиков «Ювентуса». «Удинезе» повел с минимальным счетом.</p> <p><strong>20:03</strong> Неплохой гол Самира Насри в самой концовке противостояния с «Эвертоном».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7923344" width="720"></iframe></p> <p><strong>20:00</strong> Первый тайм в Турине голами не порадовал.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440349356_CNG83t0WUAAHXJ_.jpg" style="height:399px; width:599px" /></p> <p><strong>19:53</strong> В Краснодаре все готово к тому, чтобы матч «быков» и «Мордовии» стартовал.</p> <p><strong>«Краснодар»:</strong> Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Ахмедов, Газинский, Мамаев, Вандерсон, Смолов.</p> <p><strong>«Мордовия»:</strong> Ревишвили, Нахушев, Рыков, Шитов, Перендия, Власов, Иванов, Стеванович, Самодин, Мухаметшин, Ле Таллек.</p> <p><strong>19:37</strong> Фернандиньо неплохо зашел :)</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440347884_CNG2Zr7WIAAgYjH.jpg" style="height:300px; width:600px" /></p> <p><strong>19:25</strong> «Манчестер Сити» смог распечатать ворота «Эвертона». Мяч записал на счет защитника Александра Коларова.</p> <p><strong>19:10</strong> Сами Хедира и Альваро Мората с трибуны будут поддерживать хозяев поля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440346297_CNGqONjXAAQHzEz.jpg" style="height:700px; width:525px" /></p> <p><strong>19:07</strong> Матч «Ювентуса» и «Удинезе», между тем, уже стартовал.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440346131_CNGtpcfW8AArmZF.png" style="height:380px; width:651px" /></p> <p><strong>18:12</strong> «Эвертон» и «Манчестер Сити» пока играют по нулям.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440342828_CNGgvSbWsAAir5n.jpg" style="height:360px; width:600px" /></p> <p><strong>18:03</strong> В Ливерпуле началась встреча между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Приглашаем <a href="https:///online/80146"><strong>в нашу текстовую трансляцию</strong></a>.</p> <p><strong>17:23</strong> «Челси» вымучил трудовые три очка в матче с «Вест Бромвичем».</p> <p><strong>17:00</strong> Терри сделал все, что мог. Прервал атаку, но был удален. Только так можно было остановить Рондона.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7922932" width="720"></iframe></p> <p><strong>16:48</strong> Очередной гол от «Вест Бромвича». Теперь «Челси» бы не упустить свою победу. Да, дружина Жозе Моуринью играет в меньшинстве после удаления защитника Джона Терри.</p> <p><strong>16:40</strong> Приехал, вышел и забил. Педро Родригес.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7922904" width="720"></iframe></p> <p><strong>16:13</strong> Хороший мячишка в исполнении Косты. Как он умудрился так замкнуть?!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7922866" width="720"></iframe></p> <p><strong>16:06</strong> Хозяева поля один мяч все же отквитали. Голевую передачу отдал экс-нападающий «Зенита» Рондон.</p> <p><strong>16:01</strong> Диего Коста делает преимущество «Челси» более уверенным. 0:2</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440335305_CNGHH6jWoAI-GH9.jpg" style="height:449px; width:600px" /></p> <p><strong>15:55</strong> Педро успешно дебютировал в составе синих. Первый матч и первый гол.</p> <p><strong>15:28</strong> Переносимся в Англию, где сейчас возьмет старт игра <a href="https:///online/80152"><strong>«Вест Бромвича» и «Челси»</strong></a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440332911_7867878.jpg" style="height:451px; width:584px" /></p> <p><strong>15:22</strong> Поединок в Уфе завешен. Поздравляем «Локо» с заслуженными тремя очками.</p> <p><strong>15:10</strong> «Локомотив» ставит соперника на колени. Защитник столичного клуба Неманья Пейчинович доводит счет до крупного.</p> <p><strong>15:03</strong> Болельщики «Локомотива» поздравили с прошедшим Днем рождения главного тренера команды Игоря Черевченко.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440331467_CNF3TbeWoAAvWZF.jpg" style="height:473px; width:640px" /></p> <p><strong>14:17</strong> Точный выстрел Касаева. Хочется смотреть снова и снова.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7922680" width="720"></iframe></p> <p><strong>14:07</strong> Алан Касаев удваивает преимущество красно-зеленых. «Уфе» придется теперь выбираться из очень непростой ситуации. 0:2.</p> <p><strong>13:43</strong> Вот и видео забитого мяча подоспело. Это второй мяч футболиста в текущем сезоне чемпионата России/</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7922644" width="720"></iframe></p> <p><strong>13:36</strong> Не прошло и 10 минут, как Ниассе поразил ворота «Уфы». 0:1</p> <p><strong>13:30</strong> Матч на «Нефтянике» стартовал, так что приглашаем <a href="https:///online/80957"><strong>в наш текстовый онлайн</strong></a>.</p> <p><strong>13:28</strong> Железнодорожники даже в Уфе находятся в центре внимания.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440325712_CNFKF0iW8AA99NV.jpg" style="height:490px; width:720px" /></p> <p><strong>13:25</strong> «Локомотив»и «Уфа» уже определились со стартовыми составами.</p> <p><strong>"Уфа": </strong>Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.</p> <p>Запасные: Нарубин, Никитин, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Фримпонг, Зинченко, Пури.</p> <p><strong>"Локомотив":</strong> Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе.</p> <p>Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Логашов, Михалик, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.</p> <p><strong>13:05</strong> В Англии продолжатся встречи третьего тура Премьер-лиги, из которых строит выделить две: <a href="https:///online/80152"><strong>«ВБА» - «Челси»</strong></a> и <a href="https:///online/80146"><strong>«Эвертон» - «Манчестер Сити»</strong></a>. В серии А «Ювентус» сойдется с «Удинезе», а в гости к «Фиорентине» пожалует «Милин». И не стоит забывать о немецкой и французской лигах.</p> <p><strong>13:00</strong> Добрый день! Воскресенье предстоит очень насыщенное. В чемпионате России состоятся два матча: <a href="https:///online/80957"><strong>«Локомотив» сыграет с «Уфой»</strong></a>, а <a href="https:///online/80958"><strong>«Краснодар» - с «Мордовией»</strong></a>. Поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозом известного агента Алексея Сафонова <a href="https:///articles/?id=439741"><strong>на предстоящие поединки</strong></a>.</p>