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  • Александр Маньяков: «Аленичев любит агрессивных защитников»

Александр Маньяков: «Аленичев любит агрессивных защитников»

Бывший спортивный директор тульского "Арсенала" Александр Маньяков в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" подвел итог годичного выступления клуба в элите и рассказал, почему не удалось сохранить прописку в Премьер-лиге.

- Вы год проработали на должности спортивного директора тульского "Арсенала". Что удалось вам сделать, а что не очень?

- После драки, как говорят, кулаками не машут. Я приобрел хороший жизненный опыт, взглянул немного иначе на работу в клубе. Очень рад, что удалось посотрудничать как с Дмитрием Аленичевым, так и с Дмитрием Ананко.

- Насколько это трудно занимать должность спортивного директора в клубе, который очень скуден в финансовом плане? Тут же почти всегда надо искать того исполнителя, который бы переехал в Тулу бесплатно.

- Мне кажется, что надо поспорить на данный счет, где работать тяжелее: где есть деньги или, где их нет. Конечно, накладывал отпечаток тот факт, что мы не могли брать тех футболистов, которых нам хотелось бы, в связи со скромным бюджетом. Всем понятно, что если ты хочешь качество — надо платить: либо давать хорошую зарплату игроку, либо платить агенту, или же перечислять компенсацию в клуб.

- Сколько вы просмотрели футболистов?

- Я бы разделил свою работу на два периода: летнее трансферное окно, когда меня только пригласили, и зиму. Изначально нам в клубе сказали, что на переходы денег выделено не будет, и мы должны укрепляться лишь свободными агентами. С Дмитрием Аленичевым мы составили список кандидатур, где было семь футболистов, пять в итоге оказались в Туле.

- "Арсенал" заявлял, что будет делать ставку на игроков с российским паспортом. Такая концепция себя оправдала?

- Мы брали и легионеров. Летом, например, пополнились Лукашом Тесаком, который по игровым качествам очень импонировал Дмитрию Анатольевичу. Аленичев говорил, что справа и слева должны быть агрессивные защитники, которые готовы были бы бороздить всю бровку. Когда зимой взяли Анри Хагуша — у нас стал полный комплект. Оправдано или нет? Ну, раз "Арсенал" в Премьер-лиге не задержался, то выводы можно сделать.

- Почти целый год в Туле ждали качественное усиление линии атаки. Почему этого так и не произошло?

- Главной целью для нас был футболист одной из национальных сборных страны, близкой по менталитету к нам. Я ездил на переговоры, просматривал его. Он выступал в Китае, шикарные финансовые условия. Все для нас упиралось в комиссионных агенту и в зарплату самого форварда. Почему не сложилось? Тут лучше спросить у руководства "канониров", ведь сам футболист был готов ехать в Тулу. Мы просматривали большое количество игроков, были интересные кандидатуры, но все упиралось в финансы.

Зимой взять хорошего исполнителя свободным агентом — это ведь проблематично. Тем более понимая ту высокую планку требований к нападающему, которая есть у главного тренера. Да, мы подписали Флорина Костю, но он приехал к нам не мотивированным, на три месяца. Уверен, если бы мы подписали настоящего бойца, то шансы коллектива сохранить прописку резко возросли бы.

- Из всех футболистов, что пополнили "Арсенал", только румын оказался балластом?

- Я бы не стал так это дело называть, ведь человек помог нам на определенном этапе. Немножечко встряхнул обстановку внутри коллектива, усилил конкуренцию.

- Каков Аленичев, как тренер? Он с "канонирами" дебютировал в Премьер-лиге.

- Было видно, что для него это новая страница в тренерской биографии, и он учился уже по ходу турнира. Теперь же за его плечами есть год работы в элите российского футбола. Пускай сейчас многие ехидничают, что, мол, зрелищная команда не особо много забивала. Я бы посмотрел на тех специалистов, которые такое говорят, когда бы они оказались в Туле. Думаю, что нам просто не хватило одного человека впереди, чтобы все сложилось несколько иначе. Сейчас в "Спартаке" у Аленичева должно все быть хорошо.

- У него не осталось разочарования от сотрудничества с руководством тульского клуба?

- Он говорил еще зимой, что если не будет никаких подвижек в позитивном направлении в "Арсенале", то он будет рассматривать другие варианты трудоустройства. В итоге его позвал "Спартак". Также было предложение от одного из клубов из бывшего СССР. Конечно, ему хотелось бы какие-то финансовых вливаний, чтобы реализовать свои амбиции.

- Если бы "пушкари" сохранили прописку в элите, то Дмитрий Аленичев остался бы?

- Я не знаю. Думаю, что вряд ли. У Аленичева была договоренность с руководством, что если поступает предложение от "Спартака", то его без проблем отпускают в Москву. Понятно, что от таких вариантов просто не отказываются.

- Что теперь ждет "Арсенал"? Стоит ли нам ждать возвращения команды в Премьер-лигу?

- Задача, насколько я знаю, поставлена такая. У "Арсенала" квалифицированный тренер, хороший состав, так что все предпосылки к выходу в элиту есть. Я на это очень надеюсь и желаю им только успеха.

- Одним из лучших среди туляков был полузащитник Младен Кашчелан. Как удалось сохранить его, ведь у него на руках был рад заманчивых предложений?

- Младен — очень порядочный и честный человек. Ему не столь важны деньги, как отношение клуба к нему. Здесь надо отдать должное руководству, которое уловило этот момент и сыграло на этом. Футболисту дали длинный контракт, что для него было важно, плюс капитанская повязка. Черногорец изначально говорил, что все будет зависеть от того, как к нему отнесется начальство.

- Были ли у него на руках предложения от команд Премьер-лиги?

- Интерес был от клубов второй восьмерки. Надо было немного подождать, чтобы появился предметный интерес, но Младен не стал ничего рассматривать и ждать.

- Почему после года работы вы покинули коллектив, и была ли возможность продолжить сотрудничество?

- Возможность, наверное, продолжать работу в Туле была. Виктор Булатов был двумя руками "за". Но предложения от "Арсенала" так и не поступило, значит, мои знания и умения оказались не востребованы. Обиды не держу, так как я благодарен всем за тот год, что мне удалось проработать в Туле. Мог, наверное, сделать, что-то большое для команды.

- Пересмотрели ли в итоге свой подход к работе агента?

- Да, конечно. Во-первых, надо более уважительно относиться к людям, которые работают в клубе. Считаешь ты их профессионалами или нет — они сидят на своем месте. Значит, диалог надо строить так, что надо пытаться объяснить тот факт, что данный игрок лучше тех, что уже есть в команде. Также надо дорожить отношениями агент — спортивный директор и не предлагать откровенный шлак.

Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Хагуш Анри Тесак Лукаш Ананко Дмитрий Кашчелан Младен Булатов Виктор Аленичев Дмитрий
Комментарии (2)
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VIPded
1439829793
Мда, из фнловского болотца выбраться теперь сложновато...
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Neuturungal
1439834350
Люди с говорящими фамилиями не должны давать интервью в СМИ
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