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  • Денис Черышев остается в «Реал Мадриде». Дайджест событий дня

Денис Черышев остается в «Реал Мадриде». Дайджест событий дня

<p><em>Матч «Зенит» - «Рубин» перенесен на день позже. Эдин Джеко стал игроком «Ромы».</em> <em>«Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дмитрий Черышев: «Денис останется в «Реале» минимум на один сезон» </strong></span></p> <p>Тренер "Севильи" Дмирий Черышев рассказал, что его сын Денис остается в мадридском "Реале". Также специалист сообщил, что вариант с арендой Дениса в "Севилью" не рассматривался.</p> <p>"Денис остается в мадридском "Реале". Как минимум на сезон.</p> <p>Взять сына в аренду в "Севилью? Нет, это даже не обсуждалось. У нас футболистов, играющих слева, и левшей, простите, как грязи, поэтому это не вариант.</p> <p>При необходимости Евгений Коноплянка может сыграть в центре и справа , но сейчас такой необходимости нет, поэтому и вариант с приглашением новых левофланговых игроков не рассматривался", - сказал Черышев.</p> <p><a href="https:///articles/?id=437989" target="_blank">Слишком много «сливок». Кто покинет «Реал» до окончания трансферного окна</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Месси, Роналду и Суарес поспорят за звание лучшего игрока Европы 2014/15</strong></span></p> <p>Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, а также форвард "Реала" Криштиану Роналду поспорят за звание лучшего игрока Европы в предыдущем сезоне.</p> <p>Профессиональные журналисты из всех стран-членов УЕФА определили лучших игроков по их мнению, и в соответствии с этим был составлен общий рейтинг, первая тройка в котором станет известна 27 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.</p> <p>4-10 позиции рейтинга:</p> <p>4. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")<br /> 5. Неймар (Бразилия, "Барселона")<br /> 6. Эден Азар (Бельгия, "Челси")<br /> 7. Андреа Пирло (Италия, "Ювентус")<br /> 8. Артуро Видаль (Чили, "Ювентус", ныне - "Бавария")<br /> 9. Карлос Тевес (Аргентина, "Ювентус", ныне - "Бока Хуниорс")<br /> 10. Поль Погба (Франция, "Ювентус")</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Шахтер» может из Львова переехать в Одессу</strong></span></p> <p>Донецкий "Шахтер" может переехать в Одессу из Львова. По информации телеканала "Репортер Одесса", если руководство "горняков" устроит поддержка команды на стадионе "Черноморец" в пятничном матче против "Днепра", то "Шахтер" может и дальше проводить свои домашние встречи в Одессе. Речь идет не только о поединках чемпионата Украины, но и о встречах Лиги чемпионов, если дончане пробьются в групповой этап.</p> <p>Напомним, первые два матча "Шахтера" на "Арене Львов" против "Александрии" и "Говерлы" не собрали даже 3 тысяч зрителей. Матч 5-го тура против "Днепра" руководство "горняков" решило провести в Одессе. Поединок состоится в пятницу, а уже в воскресенье на этом поле сыграют "Черноморец" и "Заря". По словам директора стадиона "Черноморец", газон к такой нагрузке готов.</p> <p>"Мы готовы полностью. Службы работают в обычном режиме, стадион готов к проведению матчей любого уровня. Мы уверены, что газон выглядит такую нагрузку. Несмотря на такую погоду, наши агрономы справятся с этой задачей", - заявил Сергей Сиволап.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Рамос договорился с «Реалом» об условиях нового контракта</strong></span></p> <p>Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, всерьез рассматривавший возможность перехода в "Манчестер Юнайтед", останется в "королевском клубе".</p> <p>Президент "Реала" Флорентино Перес долгое время отказывался увеличивать зарплату Рамоса, и из-за этого стороны не могли достичь договоренности. Однако на данный момент все условия согласованы, и зарплата защитника вырастет в полтора раза с 6 до 9 миллионов евро.</p> <p>Контракт Рамоса с клубом будет действовать до 2020 года.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439410078_Кевин Де Брюйне.jpg" style="height:461px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Де Брюйне будет получать в «Манчестер Сити» 320 тысяч в неделю</strong></span></p> <p>"Манчестер Сити" готовит рекордный трансфер полузащитника "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне. Англичане планируют заплатить за хавбека 69 миллионов евро, а сам футболист будет получать 320 тысяч в неделю.</p> <p>Отметим, что соотечественник Де Брюйне полузащитник "Челси" Эден Азар получает в настоящий момент 280 тысяч.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Трансферная таблица АПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игра «Рубин» - «Зенит» состоится на день позднее</strong></span></p> <p>По данным источника, поединок шестого тура РФПЛ между казанским "Рубином" и санкт-петербургским "Зенитом", как и предполагалось ранее, состоится не 23-го, а 24-го августа. Причина — участие татарстанской команды в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч в его рамках россияне проведут 20-го числа сего месяца в македонском Скопье против местных "Работничков".</p> <p>Напомним, что по аналогичной причине была перенесена встреча пятого тура РФПЛ между московскими "Спартаком" и ЦСКА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Джеко стал игроком «Ромы»</strong></span></p> <p>Боснийский нападающий английского "Манчестер Сити" Эдин Джеко на правах аренды перешел в итальянскую "Рому". Игрок проведет в Риме сезон, после чего "волчица" будет иметь право выкупить полноценные права на него.</p> <p>Напомним, что до перехода в стан "горожан" Джеко выступал за немецкий "Вольфсбург".</p> <p><a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Трансферная таблица Серии А</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов</strong></span></p> <p>Стала известна примерная сумма, которую получит московское "Динамо" за продажу своего нападающего Александра Кокорина в санкт-петербургский "Зенит". Она равняется восьми миллионам евро. Изначально москвичи требовали 20 миллионов, но сине-бело-голубые сделали отсылку на скоро истекающий контракт игрока. Получать форвард в Северной Пальмире будет не меньше, чем в Москве, - четыре с половиной миллиона евро за сезон (322 миллиона рублей).</p> <p>Кроме того, "Зенит", вероятно, отдаст в "Динамо" какого-то из своих футболистов.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Трансферная таблица РФПЛ</a></p>

Испания. Примера Испания Реал Вольфсбург Манчестер Сити Барселона Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Месси Лионель Роналду Криштиану Суарес Луис Де Брюйне Кевин Черышев Денис
Комментарии (4)
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Ubuntu
1439413579
Шахтёр возвращайся в ДНР
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jurjs
1439421656
Другие статьи не открываються ((((((
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Serjinho
1439436224
денис плотно оккупировал банку реала. заиграть в основе с его деревянностью шансов нет
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