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  • Александр Неценко: «Челси» может растерять весь свой авторитет»

Александр Неценко: «Челси» может растерять весь свой авторитет»

<p><em>Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV рассказал о старте лондонского «Челси» в новом сезоне и разобрал проблемы команды Жозе Моуринью.</em></p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/em_rCGoircg" width="720"></iframe></p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Netsenko TV</a></strong> на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Youtube</a>.</p>

Англия. Премьер-лига Англия Челси Реми Лоик Терри Джон Бегович Асмир Коста Диего Фалькао Радамель Куртуа Тибо Моуринью Жозе Неценко Александр
Комментарии (13)
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green1999
1439407743
ну да, давайте блогеров сюда
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VIPded
1439452450
Ха-ха... Ты с такими "эксперт-заявами" своего авторитета никогда и не достигнешь, Шурик...)))
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invite yupi
1439480023
Однако каждый суслик- в поле агроном.
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int5
1439480250
Во Акинфеев растолстел
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dzvinka
1439480803
а где вот этого авторитета то нашли ))) аналитик блин.
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dzvinka
1439481258
срочно тренером сборной Раиси этого афтаритетного гАспадина ))
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azkan
1439630522
Нормально все изложил.. Все правильно начало сезона провальная и это настораживает. Посмотрим сегодня как сложится игра с МС. А вот почему троллят автора не понимаю.. Я тоже не знаю этого чела. Но думаю он лучше сказал чем Уткины и т.д. Особенно Елагин. Буду следить за его комментами.
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fanat1244
1439706194
Очень грамотный комментатор, молодец! ))))
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Ainul
1439715968
Спасибо! Хорошая аналитика игры топовой европейской команды. С его комментариями смотреть футбол всегда интереснее, он разбирается в футболе, владеет и делится нужной, а не лишней информацией. Молодец!!!
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vasiok74
1439743536
пока Челси н самом деле много пропускает.сломалься автобус,что ли.
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