Александр Неценко: «Челси» может растерять весь свой авторитет»

<p><em>Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV рассказал о старте лондонского «Челси» в новом сезоне и разобрал проблемы команды Жозе Моуринью.</em></p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/em_rCGoircg" width="720"></iframe></p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Netsenko TV</a></strong> на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank">Youtube</a>.</p>