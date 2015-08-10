Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Все по барабану. Петр Чех и его музыкальная команда

<em>Пожалуй, все болельщики знают о музыкальных талантах вратаря Петра Чеха, который отменно играет на ударных. Сможет ли кто-нибудь из футбольного мира подыграть голкиперу, или он так и будет репетировать свою сольную партию? «Бомбардир» решил разыскать среди футболистов талантливых музыкантов.<br /> </em><br /> Если вы вдруг забыли, насколько крут <strong>Петр</strong> <strong>Чех</strong>, то, пожалуйста, наслаждайтесь: <br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/hFjHZj85d0M"></iframe><br /> <br /> Так, мы попробуем сфантазировать, какая музыкальная группа могла бы получиться из этих игроков. А помимо музыкантов, поищем и таких необходимых в шоу-бизнесе людей, как композиторы и звукорежиссеры. Посмотрим, есть ли в футболе такие таланты. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Клавиши</strong></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>:</strong></span><strong> Марио Балотелли</strong><br /> <br /> Брутальный нападающий «Ливерпуля» (пока еще) и сборной Италии Марио Балотелли теряет всю свою брутальность, садясь за пианино. Он известен своей любовью к клавишам и с удовольствием исполняет классические композиции (и даже гимн Италии) на публике. Владеет инструментом он действительно мастерски, ведь долгое время брал уроки у лучших пианистов Италии. Берем Марио? Пойдет! Дуэт есть, однако этого мало для рок-группы. Понадобится еще несколько инструментов.<br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/dMSUT6zsZjY" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Гитара: </strong></span><strong>Томаш Росицки<br /> </strong><br /> Соотечественник, а теперь еще и одноклубник Чеха Томаш Росицки шикарно владеет электрогитарой и не стесняется это демонстрировать при каждой удобной возможности. А прозвище игрока - «маленький Моцарт» - и вовсе обязывает его активно музицировать. В духе этого гитариста – рок-музыка, что сужает жанровые поиски будущей группы. Отлично же! Осталось найти еще нескольких футбольных музыкантов.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/RFbOVTBcSgU" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> Битбокс:</strong></span><strong> Джердан Шакири</strong><br /> <br /> В шоу-бизнесе необходимо чем-то выделяться, иначе фанаты не смогут отличить одну рок-группу от очередной другой. Поэтому для привлечения внимания слушателей можно использовать талант швейцарского футболиста со звучной для музыкального мира фамилией Джердана Шакири. Он профессионально владеет техникой битбокса – создания звуков и мелодий при помощи губ и артикуляцией органами рта. Свои умения он демонстрирует широкой публике, выступая с немецкими и швейцарскими рэперами и музыкантами на больших площадках. Быть может, свой техникой битбкоса он сможет заменить бас-гитариста, которых в футболе не обнаружилось? Или же просто будет вставлять битбокс-партии на концертах нашей воображаемой рок-группы. <br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/GURvMZsDrYs" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Вокал:</strong></span><strong> Арда Туран</strong><br /> <br /> Какая же рок-группа без звонкого запоминающегося вокала. Именно таким талантом отличился турок Арда Туран. А так как до января у игрока куча свободного времени, то он вполне может посвятить себя творчеству. Свои таланты он продемонстрировал в одном из предновогодних выпусков турецкой версии шоу «Голос», вызвав бурные овации зрителей. <br /> <br /> Наставники, сидевшие спиной к исполнителю, не могли понять, чему так радуются люди в зале. Но, несмотря на шутливое (и, честно говоря, ужасное) пение футболиста, к нему обернулись сразу все судьи проекта. В шоу-бизнесе любовь публики зачастую важнее музыкальных талантов и вокальных данных, так что Туран уже знает, чем зарабатывать на жизнь по завершению футбольной карьеры. Звездный фронтмен группы – что еще надо для коммерческого успеха? <br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/EBhMK4_BpgQ" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <strong><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);">Композиторы: </span>Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев</strong><br /> <br /> С основным составом группы определились – Чеху больше не придется музицировать в одиночестве. Однако открытым остается вопрос с репертуаром – кто же будет писать песни для этого бэнда? Слава богу, в футболе решается  и этот вопрос – есть среди игроков и композиторы. К примеру, португалец Криштиану Роналду (да-да, он еще и поет). В своей дебютной песне Amor Mio, состоящей всего из 6 строчек, Роналду не стал удивлять сюжетной или смысловой закрученностью: португалец поет о своей божественной красоты возлюбленной, без которой жизнь лишается смысла и глаза которой приковывают несчастного возлюбленного к себе навеки (клише на клише, но вы представляете, как отреагировали фанатки?). Именно такими песнями группа завоюет женскую аудиторию. А теперь надо найти что-то более мужественное…<br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/n-EXPEiFW8s" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> Куда в современном мире без рэпчика? Никуда. Он окружает нас повсюду, хотим мы этого или нет. А самое приятное (или неприятное), что и на наших землях объявился одаренный в музыкальном плане футболист. Так вот, именно он сможет написать для группы Чеха отличную мужскую песню и всенепременно с рэпчиком. Как, например, дебютная песня голкипера Игоря Акинфеева и известного музыканта Сергея Жукова, взрывавшего танцполы 90-х. <br /> <br /> Их связывает многолетняя дружба, что в итоге вылилось в совместную музыкальную композицию под романтичным названием «Мой Друг». Игорь одним из первых стал частью рэп-тусовки, зачитав философские строки о злой судьбе и крепкой мужской дружбе, обрамляемые мелодичным припевом в духе группы «Руки Вверх». Четкие строчки о мужской дружбе – что еще нужно для привлечения такой же четкой мужской аудитории? Решено! Акинфеев поможет бэнду Чеха с философскими текстами! Группа набрана, композиторы в сборе. Теперь, как говорится, стартуем! Но не решен еще один вопрос – где же записывать будущие хиты?<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/36DHpad0y34"></iframe> <br /> <br /> Звукорежиссер:</strong></span><strong> Рио Фердинанд</strong><br /> <br /> Эту проблему поможет решить Рио Фердинанд, также известный в музыкальном мире, благодаря своей собственной студии звукозаписи. В 2005 году Фердинанд вместе со старым школьным приятелем основал звукозаписывающий лейбл White Chalk Music. На настоящее время с данным лейблом работают двое не очень известных музыкантов: Melody Johnston и Nia Jai, причем последний выпустил альбом 6 октября 2008 года, в котором Фердинанд читает рэп. А это значит – что Рио будет рад пустить к себе новую футбольную рок-группу, и, возможно, лично зачитает те самые четкие строчки от отечественного поэта-песенника Игоря Акинфеева. <br /> <br /> <img width="720" height="473" src="https:///images/upload/Риочка(1).jpg" alt="" /><br /> <br />

Англия. Премьер-лига Англия Акинфеев Игорь Росицки Томаш Фердинанд Рио Роналду Криштиану Чех Петр Туран Арда Балотелли Марио Шакири Джердан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA75875
1439213178
Очень интересная статья)
Ответить
Pravdin_V
1439217197
И возьмите Дзюбу в группу, вышибалой. ммм. Ну хотя бы билетером)
Ответить
Genario
1439217479
разноразвитые..
Ответить
Maximilian Sinigr
1439233292
Де Челье еще можно как диджея Одна из его песен (Paolo De Ceglie - Moving On) даже на Рекорде звучала О_о
Ответить
Митёк
1439233889
Чех, красавчик!
Ответить
spartacus333
1439307665
кому нужны эти дурацкие статейки. о футболе лучше писали бы а не о всякой х....е.
Ответить
Karpathian
1439361819
сычев может рэп читать. сделать рэпкор группу))))))
Ответить
Финт
1439565879
Нормальная статья,интересная,спасибо
Ответить
Slaveg
1439737330
а как же Херман Бургос, нынешний ассистент Симеоне в атлетико и голкипер того же атлетико и сб. Аргентины в прошлом? у него даже своя рок-группа есть!
Ответить
bangladesh
1440453511
На подтанцовку можно Кевина Принца Боатэнга взять!)
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла Галатасараю победу над «Коджаэлиспором»
21:58
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
44
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+