Все по барабану. Петр Чех и его музыкальная команда

<em>Пожалуй, все болельщики знают о музыкальных талантах вратаря Петра Чеха, который отменно играет на ударных. Сможет ли кто-нибудь из футбольного мира подыграть голкиперу, или он так и будет репетировать свою сольную партию? «Бомбардир» решил разыскать среди футболистов талантливых музыкантов.<br /> </em><br /> Если вы вдруг забыли, насколько крут <strong>Петр</strong> <strong>Чех</strong>, то, пожалуйста, наслаждайтесь: <br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/hFjHZj85d0M"></iframe><br /> <br /> Так, мы попробуем сфантазировать, какая музыкальная группа могла бы получиться из этих игроков. А помимо музыкантов, поищем и таких необходимых в шоу-бизнесе людей, как композиторы и звукорежиссеры. Посмотрим, есть ли в футболе такие таланты. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Клавиши</strong></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>:</strong></span><strong> Марио Балотелли</strong><br /> <br /> Брутальный нападающий «Ливерпуля» (пока еще) и сборной Италии Марио Балотелли теряет всю свою брутальность, садясь за пианино. Он известен своей любовью к клавишам и с удовольствием исполняет классические композиции (и даже гимн Италии) на публике. Владеет инструментом он действительно мастерски, ведь долгое время брал уроки у лучших пианистов Италии. Берем Марио? Пойдет! Дуэт есть, однако этого мало для рок-группы. Понадобится еще несколько инструментов.<br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/dMSUT6zsZjY" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Гитара: </strong></span><strong>Томаш Росицки<br /> </strong><br /> Соотечественник, а теперь еще и одноклубник Чеха Томаш Росицки шикарно владеет электрогитарой и не стесняется это демонстрировать при каждой удобной возможности. А прозвище игрока - «маленький Моцарт» - и вовсе обязывает его активно музицировать. В духе этого гитариста – рок-музыка, что сужает жанровые поиски будущей группы. Отлично же! Осталось найти еще нескольких футбольных музыкантов.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/RFbOVTBcSgU" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> Битбокс:</strong></span><strong> Джердан Шакири</strong><br /> <br /> В шоу-бизнесе необходимо чем-то выделяться, иначе фанаты не смогут отличить одну рок-группу от очередной другой. Поэтому для привлечения внимания слушателей можно использовать талант швейцарского футболиста со звучной для музыкального мира фамилией Джердана Шакири. Он профессионально владеет техникой битбокса – создания звуков и мелодий при помощи губ и артикуляцией органами рта. Свои умения он демонстрирует широкой публике, выступая с немецкими и швейцарскими рэперами и музыкантами на больших площадках. Быть может, свой техникой битбкоса он сможет заменить бас-гитариста, которых в футболе не обнаружилось? Или же просто будет вставлять битбокс-партии на концертах нашей воображаемой рок-группы. <br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/GURvMZsDrYs" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Вокал:</strong></span><strong> Арда Туран</strong><br /> <br /> Какая же рок-группа без звонкого запоминающегося вокала. Именно таким талантом отличился турок Арда Туран. А так как до января у игрока куча свободного времени, то он вполне может посвятить себя творчеству. Свои таланты он продемонстрировал в одном из предновогодних выпусков турецкой версии шоу «Голос», вызвав бурные овации зрителей. <br /> <br /> Наставники, сидевшие спиной к исполнителю, не могли понять, чему так радуются люди в зале. Но, несмотря на шутливое (и, честно говоря, ужасное) пение футболиста, к нему обернулись сразу все судьи проекта. В шоу-бизнесе любовь публики зачастую важнее музыкальных талантов и вокальных данных, так что Туран уже знает, чем зарабатывать на жизнь по завершению футбольной карьеры. Звездный фронтмен группы – что еще надо для коммерческого успеха? <br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/EBhMK4_BpgQ" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <strong><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);">Композиторы: </span>Криштиану Роналду, Игорь Акинфеев</strong><br /> <br /> С основным составом группы определились – Чеху больше не придется музицировать в одиночестве. Однако открытым остается вопрос с репертуаром – кто же будет писать песни для этого бэнда? Слава богу, в футболе решается и этот вопрос – есть среди игроков и композиторы. К примеру, португалец Криштиану Роналду (да-да, он еще и поет). В своей дебютной песне Amor Mio, состоящей всего из 6 строчек, Роналду не стал удивлять сюжетной или смысловой закрученностью: португалец поет о своей божественной красоты возлюбленной, без которой жизнь лишается смысла и глаза которой приковывают несчастного возлюбленного к себе навеки (клише на клише, но вы представляете, как отреагировали фанатки?). Именно такими песнями группа завоюет женскую аудиторию. А теперь надо найти что-то более мужественное…<br /> <br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/n-EXPEiFW8s" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> Куда в современном мире без рэпчика? Никуда. Он окружает нас повсюду, хотим мы этого или нет. А самое приятное (или неприятное), что и на наших землях объявился одаренный в музыкальном плане футболист. Так вот, именно он сможет написать для группы Чеха отличную мужскую песню и всенепременно с рэпчиком. Как, например, дебютная песня голкипера Игоря Акинфеева и известного музыканта Сергея Жукова, взрывавшего танцполы 90-х. <br /> <br /> Их связывает многолетняя дружба, что в итоге вылилось в совместную музыкальную композицию под романтичным названием «Мой Друг». Игорь одним из первых стал частью рэп-тусовки, зачитав философские строки о злой судьбе и крепкой мужской дружбе, обрамляемые мелодичным припевом в духе группы «Руки Вверх». Четкие строчки о мужской дружбе – что еще нужно для привлечения такой же четкой мужской аудитории? Решено! Акинфеев поможет бэнду Чеха с философскими текстами! Группа набрана, композиторы в сборе. Теперь, как говорится, стартуем! Но не решен еще один вопрос – где же записывать будущие хиты?<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <iframe width="520" height="350" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/36DHpad0y34"></iframe> <br /> <br /> Звукорежиссер:</strong></span><strong> Рио Фердинанд</strong><br /> <br /> Эту проблему поможет решить Рио Фердинанд, также известный в музыкальном мире, благодаря своей собственной студии звукозаписи. В 2005 году Фердинанд вместе со старым школьным приятелем основал звукозаписывающий лейбл White Chalk Music. На настоящее время с данным лейблом работают двое не очень известных музыкантов: Melody Johnston и Nia Jai, причем последний выпустил альбом 6 октября 2008 года, в котором Фердинанд читает рэп. А это значит – что Рио будет рад пустить к себе новую футбольную рок-группу, и, возможно, лично зачитает те самые четкие строчки от отечественного поэта-песенника Игоря Акинфеева. <br /> <br /> <img width="720" height="473" src="https:///images/upload/Риочка(1).jpg" alt="" /><br /> <br />