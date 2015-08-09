Убийство болельщика «Спартака» и обстрел автобуса «Герты». Дайджест новостей дня

<em>В Самаре убит фанат «Спартака». Известны подробности ухода Вальбуэна из «Динамо». Новые подробности трансфера Де Хеа в «Реал». «Бомбардир» подготовил подборку самых важных событий суток. </em><strong><br /> <br /> <font color="#ff9900">В Самаре ночью убит болельщик «Спартака»</font></strong><br /> <br /> <div>Около трех часов ночи в Самаре был убит болельщик "Спартака", прибывший из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов". Кирилл Гаврилов, один из болельщиков москвичей рассказал, что жертве был нанесeн смертельный удар ножом в область шеи. </div> <div> </div> <div>"Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли", - рассказал Гаврилов.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">«Реал» готов заплатить за Де Хеа 25 миллионов</span></strong><br /> <br /> <div> "Реал" собирается предложить "Манчестер Юнайтед" 25 миллионов фунтов за переход голкипера Давида де Хеа, но англичане просят на десять миллионов больше. Если в Мадриде согласятся на требования "МЮ", то английский клуб отпустит 24-летнего вратаря.</div> <div> </div> <div>В "Манчестер Юнайтед" уже определились с возможной заменой де Хеа. Несколько недель назад наставник "красных дьяволов" Луи ван Гаал выходил на связь со своим коллегой из "Аякса" Франком де Буром, сообщив ему об интересе манкунианцев к Ясперу Силлессену.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Бьелса: «Я разочарован и возвращаюсь в Аргентину»</strong></span><br /> <br /> <div>Бывший главный тренер "Марселя" Марсело Бьелса прокомментировал свою отставку после домашнего поражения от "Кана" в 1-м туре чемпионата Франции.</div> <div> </div> <div>"Моя работа здесь завершена, возвращаюсь в свою страну. Я благодарен болельщикам, которые всегда поддерживали меня как во время матчей, так и в повседневной жизни. Я разочарован, но ситуация нестабильности в клубе для меня неприемлема", - заявил 60-летний аргентинец.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438130" target="_blank">Что стоит ждать от нового сезона чемпионата Франции</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>ЦСКА: «Договорились со «Спартаком» о переносе игры перед началом сезона»</strong></span><br /> <br /> <div> Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что договоренность о переносе матча пятого тура РФПЛ со "Спартаком" была достигнута с самими красно-белыми еще перед началом сезона. Ранее генеральный директор хозяев предстоящего поединка Сергей Родионов заявил, что его клуб не хотел бы играть на день раньше. </div> <div> </div> <div>"Договоренность о переносе матча с 15 на 14 августа была принята на общем собрании клубов при утверждении календаря чемпионата России в начале июля. ЦСКА оповестил "Спартак" о возможной выездной игре в Лиге чемпионов, и красно-белые с этим согласились", - сказал Аксенов. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Билич: «Это абсолютно невероятный результат»</strong></span><br /> <br /> <div>Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич не сдерживал эмоций после матча первого тура английской премьер-лиги против лондонского "Арсенала".</div> <div> </div> <div>"Это великая победа, великолепный старт сезона и великолепный результат для клуба и болельщиков. Мы играли против большой команды, против принципиальных соперников и сумели добиться успеха на их стадионе. Не знаю, когда такое было в последний раз – пять или десять лет назад, но, в любом случае, повторюсь, этот результат абсолютно невероятен".</div> <div> </div> <div>Напомним, в итоге "молотобойцы" одержали победу со счетом 2:0.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Динамо» получит за Вальбуэна 5 миллионов</strong></span><br /> <br /> <div>Стали известны подробности перехода полузащитника московского "Динамо" Матье Вальбуэна во французский "Лион".</div> <div> </div> <div>По данным RMCSport, бело-голубые выручат за 30-летнего хавбека порядка 5 миллионов евро, а официально о трансфере будет объявлено уже 11 августа.</div> <div> </div> <div>Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России Вальбуэна провел за "Динамо" все четыре матча и забил два гола.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438130" target="_blank">Импортозамещение. Почему "Динамо" прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Автобус «Герты» обстреляли перед матчем с «Арминией»</strong></span><br /> <br /> <div>Серьезный скандал разразился в Германии в преддверии матча Кубка страны между берлинской "Гертой" и "Арминией" из Билефельда.</div> <div> </div> <div>Как сообщает официальный Twitter столичного клуба, по пути на игру его автобус был обстрелян неизвестным, скрывшимся с места преступления.</div> <div> </div> <div>Отметим, что водитель автобуса лишь чудом не пострадал, а сама команда в это время добиралась на встречу на поезде – автобус должен был забрать игроков только после матча.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/20150809p.jpg" width="720" height="405" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>РФПЛ. Дубль Промеса позволил «Спартаку» одолеть «Крылья»</strong></span><br /> <br /> <div>Московский "Спартак" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" в рамках матча 4-го тура российской премьер-лиги.</div> <div> </div> <div>Решающий вклад в очередной успех красно-белых внес нападающий Квинси Промес, забивший по голу в обоих таймах противостояния.</div> <div> </div> <div>Отметим, что этот результат позволил москвичам вновь догнать московский "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России.</div> <div> </div> <div>В следующем же туре "Спартаку" предстоит сыграть с ЦСКА.</div> <div><em> </em></div> <div><em>9 августа. Самара. Стадион "Металлург"</em></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)</strong></span> <a href="https:///online/80939" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></div> <div> </div> <div><strong>Голы: </strong>0:1 – Промес, 5. 0:2 – Промес, 52.</div> <div> </div> <div><strong>Крылья Советов:</strong> Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко, 84), Цаллагов (Махмудов, 89), Надсон, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко, 69), Корниленко, Садик. </div> <div> </div> <div><strong>Спартак:</strong> Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров (Паршивлюк, 68), Глушаков, Попов, Промес (Давыдов, 87), Мовсисян (Зе Луиш, 59). </div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения:</strong> Попов, 51. Таски, 82.</div> <div> </div> <div><strong>Судья:</strong> Кирилл Левников (Санкт-Петербург)<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>РФПЛ. ЦСКА побеждает в четвертый раз подряд</strong></span><br /> <br /> <div>Перед химкинской игрой, пожалуй, главной интригой был вопрос, продолжит ли идти «армейский» клуб без потерь или дерзко стартовавший пермский «Амкар» остановит мчащихся на всех парах москвичей. Начало все очень печально для гостей. На исходе полуминуты игры <strong>Иван Черенчиков</strong> только с себе понятной целью поднял в штрафной руку, которая коснулась мяча. Это бесспорный пенальти, который спокойно реализовал <strong>Бибрас Натхо</strong>. Естественно, дальше играть ЦСКА было проще. Второй мяч был забит <strong>Зораном Тошичем</strong>. Он подхватил снаряд неподалеку от чужой штрафной и, не найдя никаких других вариантов, с мастерской подкруткой послал мяч в нижний угол ворот соперника. Вратарь <strong>Роман Герус</strong> только кончиками пальца пытался спасти команду — не получилось. Больше голов в игре не было, «армейцы» в гроссмейстерски экономичном режиме выжали три очка.<br /> </div> <div><em>9 августа. Химки. Стадион «Арена-Химки»</em></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>ЦСКА (Москва) - Амкар (Пермь) - 2:0 (2:0) <a href="https:///online/80945" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></span></div> <div> </div> <div><strong>Голы: </strong>1:0 - Натхо, 2 (с пенальти); 2:0 - Тошич, 41. </div> <div> </div> <div><strong>ЦСКА: </strong>Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо (Миланов, 64), Тошич (Головин, 78), Еременко, Вернблум (А. Березуцкий, 87), Муса. </div> <div> </div> <div><strong>Амкар:</strong> Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов (Йовичич, 49), Пеев (Идову, 59), Гол, Огуде, Баланович, Узочакву (Прудников, 34), Салугин.</div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения: </strong>Черенчиков, 1; Узочакву, 30; В. Березуцкий, 32.</div> <div> </div> <div><strong>Судья:</strong> Игорь Низовцев (Нижний Новгород).<br /> <br /> Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным. соответствующим всем требованиям обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмере, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита» <strong>Халк </strong>и <strong>Данни</strong>. Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам, <strong>Давид Юрченко</strong> справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели. <div> </div> <div>«Зенит», таким образом, не дал оторваться от себя московским «армейцам», хотя у <strong>Андре Виллаш-Боаша</strong> были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=438379" target="_blank">Попасться за 30 секунд. Как "Амкар" сам себя загнал в могилу</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>РФПЛ. «Зенит» благодаря голу Данни победил в Уфе</strong></span></div> <br /> <div><em>9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник»</em></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Уфа - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0) <a href="https:///online/80942" target="_blank">Текстовый онлайн матча<br /> <br /> </a></strong></span><strong>Гол:</strong> 0:1 - Данни, 86. </div> <div> </div> <div><strong>Уфа: </strong>Юрченко, Кацалапов (Сафрониди, 68), Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Марсиньо (Зинченко, 73), Ханджич (Фримпонг, 56), Игбун. </div> <div> </div> <div><strong>Зенит:</strong> Лодыгин, Смольников, Кришито (Анюков, 70), Нету, Гарай, Шатов (Долгов, 83), Юсупов (Данни, 70), Витсель, Гарсия, Дзюба, Халк. </div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения: </strong>Фримпонг, 64; Марсиньо, 73.</div> <div> </div> <div><strong>Судья:</strong> Игорь Федотов (Москва).</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>