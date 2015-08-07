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  • Трансферные слухи. Кержаков меняет профессию, Ибрагимович воссоединяется с Бекхэмом

Трансферные слухи. Кержаков меняет профессию, Ибрагимович воссоединяется с Бекхэмом

О новой профессии Кержакова, «дармоеде» Буссуфа, возвращении Кассано в «Сампдорию» и воссоединении Ибрагимовича и Бекхэма – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

Россия

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не особо задумывается над продолжением карьеры. По слухам, на днях новое предложение игроку сделал «Локомотив», но тот отказался. Сейчас Кержаков снимается в художественном фильме «О чем молчат французы». Картина должна выйти в свет в январе 2016-го.

Первая за долгие месяцы радостная новость пришла для поклонников «Динамо». Защитник Кристофер Самба не смог договориться с «Трабзонспором» о переходе и вынужден остаться в московском клубе. Также Самба не смог найти общий язык с руководством «Спартака»: «красно-белые» предложили ему 1.5 млн евро в год. Кристофер хочет не менее 3-х.

«Интер» достиг предварительной договоренности о трансфере с Доменико Кришито. Последним препятствием является «Зенит» – питерцы требуют за Кришито 15 млн евро. По сообщению SkySport, Доменико попросил клуб снизить цену.

Матч с «Анжи» станет последним в «Динамо» для Матье Вальбуэна в РФПЛ, утверждает L’Equipe. Сегодня вечером москвичи достигли договоренности с «Лионом» о трансфере. Вальбуэна перейдет в стан «львов» за 7 млн евро.

Нападающий «Зенита» Саломон Рондон близок к переходу в «Вест Бромвич». «Дрозды» готовы заплатить за игрока 15 млн фунтов – это абсолютный рекорд в истории клуба!

Президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что хотела бы отпустить Мубарака Буссуфа в другой клуб. Однако пока хороших предложений по нему не поступает. Все идет к тому, что Буссуфа «досидит» в «Локо» оставшийся год контракта.

«Челси» все ближе к закрытию сделки по Акселю Витселю, вследствие чего резко активизировался «Милан». Итальянцы готовы заплатить за бельгийца 35 млн евро – ранее они от этой цифры лишь недовольно щурились. Тем временем, «Зенит» уже нашел замену Витселю: питерцы провели переговоры с хавбеком «Порту» Эктором Эррерой.

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Италия

Нападающий Антонио Кассано близок к возвращению в «Сампдорию». Более того, как сообщила Gazzetta dello Sport несколько минут, де-факто улажены последние детали. Наставник «Сампы» Вальтер Дзенга одобрил приход Кассано, но с одним условием. Согласно контракту, форвард обязан во всем подчиняться тренеру и интересам коллектива. В случае первого же демарша контракт с Кассано будет расторгнут.

Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау все ближе к переходу в «Рому». Свое согласие на трансфер уже дал наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес. Тренер «Реала» уже подыскал Коэнтрау замену: ей должен стать защитник «Наполи» Фаузи Гулам. На алжирца также претендуют «Атлетико» и «ПСЖ».

«Ювентус» готовит решающий штурм по приобретению хавбека «Интера» Фредди Гуарина. Туринцы предлагают за колумбийца 12 млн евро, а самому игроку – более высокую зарплату. Устоят ли «нерадзурри» и сам Гуарин?

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Франция

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович окончательно отказался от перехода в «Милан». Следующий чемпионат швед проведет в Париже, после чего отправится либо в Катар, либо в США. Контракт на сезон 2016/17 уже предложил «Аль-Саад» – команда, где сейчас доигрывает Хави. Из Америки им интеруется «Майами Фьюжн», который основал сам Дэвид Бекхэм!

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Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Реал Кержаков Александр Вальбуэна Матье Самба Кристофер Кассано Антонио Буссуфа Мубарак Коэнтрау Фабиу
Комментарии (9)
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batya13
1438973555
Вальбуэна сваливает, на сезон хватило только(
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VIPded
1438975707
Через год ты Милану не нужен, Ибра... Пожалеешь о принятом решении, ой, пожалеешь... (((
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GINSTOP
1438975797
Керж еще всем покажет
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фарход
1438978446
Дерево живёт в одном мести
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Костя-ФК Барселона
1438979938
Рондона, конечно, жаль
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миха спартак
1438982679
керж последние лет пять по моему как в кино
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foxxx
1439049666
Кривоногий давно уж завязал с футболом.....все мысли в околобензиновым бизнесе.
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Busta Rhumes
1439195506
Кержаков вполне ещё может года два три отбегать на высоком уровне
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