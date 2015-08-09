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  • Роман Герус: «Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче»

Роман Герус: «Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче»

<em> Голкипер пермского «Амкара» Роман Герус в преддверии <a href="https:///online/80945">матча четвертого тура Премьер-лиги с московским ЦСКА</a> в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» признался, что трудный график для уральцев только в плюс, а также назвал слабые стороны красно-синих.</em><br /> <br /> <div><strong>- Роман, как проходит подготовка клуба к выездной встрече?</strong><br />  </div> <div>- Подготовка, в принципе, проходит по тому же графику, как и к любому другому сопернику из чемпионата: теория, подстройка схем, разбор предстоящего оппонента. Обязательно рассматриваем сильные и слабые стороны команды. Работа у нас кипит.<br />  </div> <div><strong>- «Амкар», судя по вашим словам, готов продолжить ту победную серию, которая у коллектива началась во втором туре?</strong><br />  </div> <div>- Да, конечно. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом результате и постараемся взять три очка на «Арене Химки» в эти выходные. Получится ли у нас это – увидим уже скоро.<br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=438093">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ</a></strong><br />  </div> <div><strong>- ЦСКА, как и петербургский «Зенит», сейчас является лидером турнира, имея в своем активе девять очков после трех игр. За счет чего вы сможете остановить дружину Слуцкого?</strong><br />  </div> <div>- Их статистика выглядит неплохо, согласен. Однако если посмотреть игру армейцев, будет видно, что опасные моменты есть и у их ворот. Любой из оппонентов красно-синих по первым встречам проявлял если не равное, то достойное соперничество на поле. Если реализовывать свои моменты, то можно добиться успеха.<br />  </div> <div><strong>- Можно ли сказать, что если пермяки нейтрализуют Мусу, Еременко или Дзагоева, то игра армейцев развалится?</strong><br />  </div> <div>- Не впервой противостоять им, и при этом каждый раз замечаю, что, если лидерам команды не удается показать тот футбол, на который они способны, ЦСКА валится. Так что вы правильно заметили: если кого-то нейтрализовать, то нам будет гораздо легче.<br />  </div> <div><strong>- Удалось ли посмотреть валидольное противостояние команды Слуцкого со «Спартой» в Праге?</strong><br />  </div> <div>- Да, интересная игра получилась, и мне кажется, что москвичи потратили очень много сил, чтобы добыть путевку в следующий этап. Нам это будет только на руку.<br />  </div> <div><strong>- Противостояние с ЦСКА будет выездным для «Амкара». Это будет плюсом для вас или нет? Понятно, что после Праги для красно-синих лететь в Пермь было бы совсем не вариантом.</strong><br />  </div> <div>- Да, тут все верно сказано. Если бы мы играли в домашних стенах, то ЦСКА пришлось бы совсем не сладко. Сейчас же им, напротив, будет легче. Родные трибуны помогут нашему сопернику, но мы будем готовы дать отпор.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/8967896789678.jpg" width="720" height="450" alt="" /><br />  </div> <div><strong>- Многие отмечают, что в тех же еврокубках вратарь и вся защитная линия московского гранда выглядели, мягко говорят, не очень внятно – четыре мяча в двух играх. Что скажете?</strong><br />  </div> <div>- Повторюсь, что и в чемпионате России было много эпизодов, когда красно-синие должны были пропускать, но противник прощал. Просто сейчас в Лиге чемпионов попался такой коллектив, который смог выжать максимум из своих возможностей, да и ставка была несколько выше, чем в домашнем первенстве – все-таки Лига чемпионов. У ЦСКА есть проблемы в обороне.<br />  </div> <div><strong>- У «Амкара» тяжелый график на август: сейчас вояж в Москву, затем дома принимаете «Анжи» и «Спартак», после чего отправляетесь в гости к «Ростову». Кроме Махачкалы, провалившей старт, все остальные исправно набирают очки в турнире.</strong><br />  </div> <div>- Как показывает практика, чем сложнее соперник, тем легче «Амкару» играется. Я не знаю, почему так получается, но из года в год складывается такая тенденция. Хочется верить, что этот отрезок мы проведем достойно.<br />  </div> <div><strong>- Герус уже два матча кряду держит свои ворота «сухими». В чем ваш секрет?</strong><br />  </div> <div>- Никакого рецепта нет: смотрим игру линии атаки соперника и стараемся хорошо перекрыть все свободные зоны. В двух последних поединках защита сделала все, чтобы перекрыть пути противника к воротам, а мне только оставалось «снимать» верх. Надеюсь, что так будет и дальше.<br />  </div> <div><strong>- Следите ли сами за этими цифрами или не придаете значения статистике?</strong><br />  </div> <div>-Я всегда придерживался такого правила – лучше выиграть 6:5, чем сыграть по нулям. Три очка ценнее, чем одно.<br />  </div> <div><strong>- Можно теперь настраиваться в выходные на 6:5 в Химках?</strong><br />  </div> <div>- Если при этом мы выиграем у ЦСКА 6:5, то я согласен (смеется).</div> <div> </div>

Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Герус Роман Еременко Роман Муса Ахмед Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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VIPded
1439052575
Нейтрализаторов хватит? )))
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бомбардирушка
1439053573
клоун !!!
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CSKA-39-
1439066053
Не выросла еще нейтролизовалка!
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DAD81
1439068305
Проблемы в обороне ЦСКА конечно есть. Да и не может их не быть, если вспомнить, что Вася и Игнаш толком не проходили предсезонку с командой. То травмы, то болезни. В предсезонных товарняках пару центр-деффов составляли Леша и Васин. Парни только начинают вкатываться в сезон. Вскоре все будет нормально.
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Слуцкий
1439103091
у ЦСКА в команде лидер Акинфеев как его они нейтрализуют???а нападение все Дзагоев Тошич Муса Еременко Нахо они одно целое даже если трех нейтрализовать останется два тогда уж нейтрализовать придется 2/3 команды!ЦСКА не зенит халка нет чтоб вырубить всю команду
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Kollljan
1439110227
Играйте спокойно, Амкар! Нет у ЦСКА никаких лидеров. А есть очень дырявая защита. Реализуйте свои моменты и всё.
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Зенит 2015
1439114190
"Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче" ... Это каких таких лидеров ЦСКА? Где ты там лидеров увидел. Конифея-Мордобойца, Натхо, он же Левий Пендель или болтливого и пьяного, после празднования липового чемпионства, подаренного по приказу кремля на юбилей конский, Дзагоева?
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