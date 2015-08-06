«Рубин» - «Штурм» - 1:1, «Краснодар» - «Слован» - 3:3. Онлайн событий дня

<em>«Рубин» попытается пройти австрийский «Штурм», а «Краснодар» - разобраться со «Слованом». «Бомбардир» следит за всеми событиями вокруг выступления наших клубов в еврокубках. <br /> <br /> </em><strong>23:15</strong> 3 из 3. Все российские команды прошли в следующий раунд и теперь ждут новых соперников. Будем болеть за них и дальше. Но уже не сейчас. А сейчас пора отдыхать. Спасибо, что были с нами - до новых встреч на "Бомбардире"<br /> <br /> <strong>23:14 </strong>Смоооолооов! Спас честь "Краснодара", забив первый гол за новую команду<strong><br /> <br /> 23:04</strong> Хет-трик Виттека. Спокойно, без паники, ребят. Еще есть задел в два гола. Выстоять бы...<br /> <br /> <strong>22:39 </strong>Снова Виттек! "Слован", что ты делаешь?! Находят в себе силы словаки на то, чтобы отыграть два мяча. Осталось забить еще три...<strong><br /> <br /> 22:34. </strong>Привет из 2010-го. Роберт Виттек портит вечер Андрею Диканю. Ну что за народ эти словаки - ни себе, ни людям. 1:2 в Братиславе<strong><br /> <br /> 21:25 </strong>Все в порядке у "Краснодара". Два быстрых гола Павла Мамаева, и матч можно завершать уже после 12 минут<strong><br /> <br /> 21:08 </strong>"Слован" - "Краснодар"<strong> <a href="https:///online/82584" target="_blank">в нашей текстовой трансляции<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/1-6977.jpg" width="630" height="431" alt="" /></a><br /> <br /> 20:55 </strong>Все! "Рубин" ушел от неприятного поражения и с чистой совестью пошел в раунд плей-офф. Пока радуют результатами наши клубы в Европе. <strong><br /> <br /> 20:49 </strong>Стартовый состав «Слована»: Муха, Худяк, Горозито, Салата, Поданы, Секулич, Гонсалез, Кубик, Милинкович, Пелтьер, Виттек <br /> <br /> Тут уже есть знакомые люди. Это герой ЧМ-2010 Виттек и бывший голкипер "Крыльев" и тульского "Арсенала" Ян Муха. <br /> <br /> <strong>20:45</strong> Олег Кузьмин в концовке все-таки сравнивает счет. Реабилитировался за удаление в игре со "Спартаком"<strong><br /> <br /> 20:29</strong> Эх, "Рубин" все-таки не устоял. 0:1 проигрывают за 20 минут до конца казанцы. Один гол может решить все<strong><br /> <br /> 20:28 </strong>Состав<strong> </strong>«Краснодара»: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Ахмедов, Лаборде, Петров, Ари, Смолов.<strong><br /> <br /> 20:18 </strong>Немного о стадионе. Играть сегодня "Краснодару" придется в районе Нове-Место на арене "Пасиенки". Это крохотный 13-тысячный стадион, который редко когда заполняется даже на половину. Лишь одна крытая трибуна и унылый пейзаж вокруг. Похвастаться "Пасиенки" может лишь тем, что тут когда-то выступала сама группа Metallica<strong><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/800px-Pasienky_1.JPG" width="630" height="473" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 19:57 </strong>Пока в Казани на табло комфортные нули, давайте начинать готовиться к следующему матчу. "Краснодар" подготовил самое информативное на свете превью. В нем есть все<br /> <strong><br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uTjzHMLWqc8" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> 18:59 А следить за событиями матча лучше всего в <a href="https:///online/82577" target="_blank">нашем онлайне</a><br /> <br /> 18:39 </strong>Хм, букмекеры заявляют, что на счет 1:2 в пользу "Штурма" коэффициент упал с 19 до 10. Верите, что что-то можем быть?<strong><br /> <br /> 18:29</strong> Наконец-то состав "Штурма". Изучите, если узнаете хоть одну знакомую фамилию:<br /> <br /> Эссер, Ликояннис, Мадль, Шпендльхофер, Камавуака, Потцманн, Оффенбахер, Шмербек, Добрас, Шик, Тадич.<strong><br /> <br /> 18:19</strong> Стадион "Центральный" за 40 минут до начала. Красота. Хотя хотелось бы уже видеть людей на трибунах. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Безымяанный.png" width="630" height="438" alt="" /><br /> <br /> <strong>18:05</strong> Пара слов о сопернике. Австрийский "Штурм" - небольшой даже по меркам Австрии клуб. За свою более чем столетнюю историю становился чемпионом только три раза. Главный тренер команды - немец Франко Фода, работающий со "Штурмом" в общей сложности больше десяти лет. <br /> <br /> Есть в клубе и наши представители. 23-летний Наим Шарифи воспитывался в школе "Локомотива", играл за "Амкар", вызывался в молодежную сборную России, но успеха так и не добился. Поэтому уже два года играет в Австрии<strong><br /> <br /> 17:56 </strong>Состав "Рубина"<strong><br /> <br /> <img src="https:///images/upload/о(7).jpg" width="450" height="453" alt="" /><br /> <br /> 17:46 </strong>Официальный канал казанского "Рубина" продолжает радовать. Вот такое вот задорное превью к игре сделали. Смотрим<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dfIh-PWSpao" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <strong><br /> 17:38</strong> А вчера играл другой российский клуб - ЦСКА. В нервном и зрелищном противостоянии "армейцы" все-таки вырвали у "Спарты" путевку в следующий раунд Лиги Чемпионов. Давайте вспомним, <strong><a href="https:///articles/?id=437928" target="_blank">как это было</a></strong><strong><br /> <br /> 17:30</strong> Добрый день, дорогие друзья. Сегодня болеем за наших! Напомним, что и "Рубин", и "Краснодар" в своих первых матчах добились победных результатов. Но расслабляться пока рано и выдохнуть мы сможем только после финального свистка в Братиславе.