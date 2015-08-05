«Спарта» - ЦСКА – 2:3. Как это было

<em> Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для московского ЦСКА получился неоднозначным. Несмотря на ужасную игру в обороне, армейцы сумели добиться итогового успеха (2:3). О том, что творилось в Праге – обзор «Бомбардира». </em><br /> <br /> <div> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Спарта» – ЦСКА – 2:3 <a href="https:///online/82435" target="_blank">Текстовый онлайн</a><br /> <br type="_moz" /> </strong></span></div> <div>Болельщик ЦСКА с большим стажем вспомнит «Ференцварош»–1994. Поколение помладше обязательно упомянет «Вардар»–2003. Шведский АИК–2012 надолго останется в памяти самых юных поклонников клуба. Как видите, благосклонный жребий не всегда являлся для ЦСКА гарантом успеха, поэтому еврокубковая кампания армейцев не раз обрывалась в самом ее зародыше. Как казалось на первый взгляд, судьба улыбнулась и вновь, отведя в соперники москвичам пражскую «Спарту», но итог первой игры расставил акценты по-иному. <br /> <br /> Футбол, показанный дружиной Слуцкого в Химках, был далек от совершенства: забивать приходилось через силу, попутно допуская нелепые оплошности, в то время как соперник будто не прилагал усилий, чтобы отыграться. В итоге голевая ничья возвела чехов в статус фаворита противостояния, а ЦСКА поставила в настоящие «спартанские» условия: гарантировать себе проход в следующий этап ЛЧ армейцы могли лишь победой, либо супер-результативной ничьей от 3:3 и выше. <br /> </div> <div>Все уже привыкли к тому, что ротация состава применительно к нынешнему ЦСКА кажется чем-то невообразимым. В этой же игре место перестановкам все же нашлось: с первых минут пару центральных защитников составили братья Березуцкие, а немолодеющий Игнашевич остался в запасе. Впрочем, как и Давид Лафата, лучший снайпер «Спарты» и чемпионата Чехии прошлого сезона. Появится ли 33-летний чех в стартовом составе «Спарты» с первых минут? Этот вопрос перед игрой имел наибольший резон. Ответ оказался отрицательным.<br /> </div> <div>Как защитников не меняй, а «на лад их дело не пойдет». Кошмарные провалы словно перекочевали из Химок в «Летну», и совершено не понятно, что представляла из себя оборона ЦСКА в первые 20 минут. К тому же армейцам катастрофически не хватало скорости: как в движении, так и в принятии решений, чем, к слову, активно пользовались хозяева. Так, например, был забит первый гол: Фатаи беспрепятственно продрался по флангу и выдал кросс в центр, где Ладислав Крейчи, оторвавшись от Фернандеса, замкнул пас партнера. <br /> </div> <div>Второй гол – персональная ошибка Кирилла Набабкина. Именно он не уследил за тем же Фатаем, который на штанге замкнул подачу Дочкала. На этом пражане не остановились, продолжая терроризировать владения Акинфеева: еще несколько моментов занес себе в актив неугомонный Кехинде Фатаи. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/32666_vac_6492-2.jpg" width="720" height="394" alt="" /><br /> <br /> Летаргический сон москвичей прервался после получаса игры. Помогло то, чего так не хватало в дебюте, – скорости. Ахмед Муса, славящийся своими скоростными данными, откликнулся на пас Романа Еременко, оторвался от защитника и протолкнул сферу мимо Бичика. С этого момента ЦСКА хоть как-то отодвинул игру от своих ворот и возродил интригу в матче.<br /> </div> <div>Отдохнув от постоянных атак соперника и изнуряющей пражской жары, во втором тайме ЦСКА принялся за дело. Теперь жара началась уже на поле. Началось все с гола Ахмеда Мусы. Помог набедокуривший в первом тайме Набабкин, который хоть и неуклюже, но прострелил с левого фланга в штрафную Бичика. Нигериец же проткнул «круглого» аккурат в нижний угол ворот, восстановив паритет в матче. После пропущенного мяча наставник «Спарты» Зденек Щасны бросил в пекло Давида Лафату. Чешский джокер сходу пошел напролом, почти тут же угодив в штангу. Армейцы ответили острым выпадом Мусы, замахнувшемся на хет-трик, а игра с этого момента пошла на встречных курсах. <br /> </div> <div>В такой суматохе чехи дали слабину: Марек Матейовски прямыми ногами въехал в Марио Фернандеса, оставив «Спарту» в меньшинстве. Теперь судьба матча всецело находилась в руках ЦСКА. Армейцы не сплоховали. Алан Дзагоев, развернувшись на линии штрафной, хлестко пробил в девятку – 3:2! Камбэк! В последние минуты силы окончательно покинули обе команды. Невыносимая жара и высокий темп игры, конечно, сделали свое дело, и по такой ситуации москвичи довели дело до конца. Победного конца! <br /> </div> <div>Начав из рук вон плохо, ЦСКА нашел в себе силы на сумасшедший камбэк и шагнул в следующий эта Лиги чемпионов. <br /> <br /> <iframe width="500" height="320" src="//rutube.ru/play/embed/7883096" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br /> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Герой матча: Ахмед Муса<br /> <br type="_moz" /> </strong></span></div> <div>О том, как нигериец умеет бегать, воочию знают все клубы РФПЛ. Давно известно, что это одно из главных оружий ЦСКА в атаке. Со скоростью Мусы теперь познакомились и игроки «Спарты». Ей нигериец воспользовался, когда оставил в дураках оппонента и забил первый мяч. С этого момента во многом и началось возрождение армейцев из пепла. Он же и реанимировал команду, забив второй мяч. Вполне мог футболист претендовать и на хет-трик, но несколько моментов во втором тайме было растранжирено. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/2269715_w2 (1).jpg" width="720" height="405" alt="" /><br /> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Выезд <br /> <br type="_moz" /> </strong></span></div> <div>Для болельщиков ЦСКА вояж в Прагу стал первым официально разрешенным выездом на матч в еврокубках после отбытия дисквалификации. Напомним, прошлогодний матч с «Ромой», где команда Слуцкого уступила 1:5, завершился для россиян скандалом. Там фанаты красно-синих серьезно вышли за рамки дозволенного: жгли на трибунах файеры, провоцировали местных болельщиков, не обошлось и без расистских выкриков. <br /> <br /> За этот проступок УЕФА вынес ЦСКА серьезное наказание в виде дисквалификации домашнего стадиона на 2 матча. Столько же болельщики не могли поддерживать команду и в гостях. Теперь же армейцы находятся на условном наказании, а поездка в Прагу обошлась без происшествий. <br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=437898" target="_blank">ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня</a><br /> </strong></div>