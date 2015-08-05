Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спарта» - ЦСКА – 2:3. Как это было

<em> Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для московского ЦСКА получился неоднозначным. Несмотря на ужасную игру в обороне, армейцы сумели добиться итогового успеха (2:3). О том, что творилось в Праге – обзор «Бомбардира». </em><br /> <br /> <div> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Спарта» – ЦСКА – 2:3   <a href="https:///online/82435" target="_blank">Текстовый онлайн</a><br /> <br type="_moz" /> </strong></span></div> <div>Болельщик ЦСКА с большим стажем вспомнит «Ференцварош»–1994. Поколение помладше обязательно упомянет «Вардар»–2003. Шведский АИК–2012 надолго останется в памяти самых юных поклонников клуба. Как видите, благосклонный жребий не всегда являлся для ЦСКА гарантом успеха, поэтому еврокубковая кампания армейцев не раз обрывалась в самом ее зародыше. Как казалось на первый взгляд, судьба улыбнулась и вновь, отведя в соперники москвичам пражскую «Спарту», но итог первой игры расставил акценты по-иному. <br />  <br /> Футбол, показанный дружиной Слуцкого в Химках, был далек от совершенства: забивать приходилось через силу, попутно допуская нелепые оплошности, в то время как соперник будто не прилагал усилий, чтобы отыграться. В итоге голевая ничья возвела чехов в статус фаворита противостояния, а ЦСКА поставила в настоящие «спартанские» условия: гарантировать себе проход в следующий этап ЛЧ армейцы могли лишь победой, либо супер-результативной ничьей от 3:3 и выше.   <br />  </div> <div>Все уже привыкли к тому, что ротация состава применительно к нынешнему ЦСКА кажется чем-то невообразимым. В этой же игре место перестановкам все же нашлось: с первых минут пару центральных защитников составили братья Березуцкие, а немолодеющий Игнашевич остался в запасе. Впрочем, как и Давид Лафата, лучший снайпер «Спарты» и чемпионата Чехии прошлого сезона. Появится ли 33-летний чех в стартовом составе «Спарты» с первых минут? Этот вопрос перед игрой имел наибольший резон. Ответ оказался отрицательным.<br />  </div> <div>Как защитников не меняй, а «на лад их дело не пойдет». Кошмарные провалы словно перекочевали из Химок в «Летну», и совершено не понятно, что представляла из себя оборона ЦСКА в первые 20 минут. К тому же армейцам катастрофически не хватало скорости: как в движении, так и в принятии решений, чем, к слову, активно пользовались хозяева. Так, например, был забит первый гол: Фатаи беспрепятственно продрался по флангу и выдал кросс в центр, где Ладислав Крейчи, оторвавшись от Фернандеса, замкнул пас партнера. <br />  </div> <div>Второй гол – персональная ошибка Кирилла Набабкина. Именно он не уследил за тем же Фатаем, который на штанге замкнул подачу Дочкала. На этом пражане не остановились, продолжая терроризировать владения Акинфеева: еще несколько моментов занес себе в актив неугомонный Кехинде Фатаи. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/32666_vac_6492-2.jpg" width="720" height="394" alt="" /><br /> <br /> Летаргический сон москвичей прервался после получаса игры. Помогло то, чего так не хватало в дебюте, – скорости. Ахмед Муса, славящийся своими скоростными данными, откликнулся на пас Романа Еременко, оторвался от защитника и протолкнул сферу мимо Бичика. С этого момента ЦСКА хоть как-то отодвинул игру от своих ворот и возродил интригу в матче.<br />  </div> <div>Отдохнув от постоянных атак соперника и изнуряющей пражской жары, во втором тайме ЦСКА принялся за дело. Теперь жара началась уже на поле. Началось все с гола Ахмеда Мусы. Помог набедокуривший в первом тайме Набабкин, который хоть и неуклюже, но прострелил с левого фланга в штрафную Бичика. Нигериец же проткнул «круглого» аккурат в нижний угол ворот, восстановив паритет в матче. После пропущенного мяча наставник «Спарты» Зденек Щасны бросил в пекло Давида Лафату. Чешский джокер сходу пошел напролом, почти тут же угодив в штангу. Армейцы ответили острым выпадом Мусы, замахнувшемся на хет-трик, а игра с этого момента пошла на встречных курсах. <br />  </div> <div>В такой суматохе чехи дали слабину: Марек Матейовски прямыми ногами въехал в Марио Фернандеса, оставив «Спарту» в меньшинстве. Теперь судьба матча всецело находилась в руках ЦСКА. Армейцы не сплоховали. Алан Дзагоев, развернувшись на линии штрафной, хлестко пробил в девятку – 3:2! Камбэк! В последние минуты силы окончательно покинули обе команды. Невыносимая жара и высокий темп игры, конечно, сделали свое дело, и по такой ситуации москвичи довели дело до конца. Победного конца! <br />  </div> <div>Начав из рук вон плохо, ЦСКА нашел в себе силы на сумасшедший камбэк и шагнул в следующий эта Лиги чемпионов. <br /> <br /> <iframe width="500" height="320" src="//rutube.ru/play/embed/7883096" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe> <br />  </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Герой матча: Ахмед Муса<br /> <br type="_moz" /> </strong></span></div> <div>О том, как нигериец умеет бегать, воочию знают все клубы РФПЛ. Давно известно, что это одно из главных оружий ЦСКА в атаке. Со скоростью Мусы теперь познакомились и игроки «Спарты». Ей нигериец воспользовался, когда оставил в дураках оппонента и забил первый мяч. С этого момента во многом и началось возрождение армейцев из пепла. Он же и реанимировал команду, забив второй мяч. Вполне мог футболист претендовать и на хет-трик, но несколько моментов во втором тайме было растранжирено. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/2269715_w2 (1).jpg" width="720" height="405" alt="" /><br />  </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Выезд <br /> <br type="_moz" /> </strong></span></div> <div>Для болельщиков ЦСКА вояж в Прагу стал первым официально разрешенным выездом на матч в еврокубках после отбытия дисквалификации. Напомним, прошлогодний матч с «Ромой», где команда Слуцкого уступила 1:5, завершился для россиян  скандалом. Там фанаты красно-синих серьезно вышли за рамки дозволенного: жгли на трибунах файеры, провоцировали местных болельщиков, не обошлось и без расистских выкриков. <br /> <br /> За этот проступок УЕФА вынес ЦСКА серьезное наказание в виде дисквалификации домашнего стадиона на 2 матча. Столько же болельщики не могли поддерживать команду и в гостях. Теперь же армейцы находятся на условном наказании, а поездка в Прагу обошлась без происшествий. <br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=437898" target="_blank">ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня</a><br /> </strong></div>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спарта Игнашевич Сергей Лафата Давид Муса Ахмед Слуцкий Леонид
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
2009CSKA
1438804296
Просто МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Core
1438806711
Судя по подборке к статье Армейцам очень сильно повезло. Гол Алана может и шедевр. А оба Мусы просто фантастичны, так в обычной ситуации везти не может.
Ответить
compka
1438807155
Еременко - лучший игрок матча!
Ответить
Chuyskiy Spartanec
1438831300
У Спарты, просто дикий процент брака в передачах!
Ответить
civilist
1438843536
Будучи адекватным болельщиком Анжи не могу не радоваться победе ЦСКА. Поздравляю!!! Желаю пройти до конца и победить.
Ответить
alex-76
1438862482
Как это было: Оборона напоминала дуршлаг. Липовое удаление у пражан и не назначенный пенальти в ворота армейцев. Хотя конечно надо отдать должное армейцам за характер.
Ответить
Сэми
1438867806
хахаха,после первого тайма и не стал смотреть-стыдно вообще.какие лч?в первом тайме дзагоев,тошич и еременко играли.остальные хз чем занимались.дело в том,что никто не боится наши клубы.НИКТО!ман сити только из-за этого проиграли,а вообще зрелище печальное было вчера.стыдно!
Ответить
Сэми
1438868018
и еще не понимаю радость некоторых людей по поводу плохой игры.нет чтобы за российские клубы в лч и ле топить(несмотря на свои предпочтения),они только и срут.дебилы и глоры.да,играли плохо,но прошли.это хорошо
Ответить
3eмлянин
1438872730
весело получилось
Ответить
MaxSevilla
1438881017
Спарта и Спартак. Всего одна буква, а какая разница в классе)
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
3
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
41
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+