Алексей Попов: «Уверен, что ЦСКА победит «Спарту» со счетом 2:0»

<div><em>Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сделал ставку на команду Леонида Слуцкого.<br /> <br type="_moz" /> </em></div> <div><strong>- Первый матч ЦСКА с чешским клубом завершился вничью — 2:2. Для нашей команды это, на ваш взгляд, большой минус?<br /> <br type="_moz" /> </strong></div> <div>- Как мне показалось, что не так все страшно, как это выглядело на табло стадиона. Армейцы обладают большим запасом прочности, но в этой встрече они несколько выпустили ситуацию из рук. Я не знаю, с чем это было связано, но я давно от них такой плохой игры в обороне не видел. Считаю, что эта линия армейцев провела одну из самых слабых встреч за последнее время.<br /> </div> <div><strong>- Как бы вы охарактеризовали тот футбол, который показала «Спарта» на «Арене Химки»?</strong><br /> </div> <div>- Думаю, что все европейские команды так играют, показывая динамичный футбол. Наши клубы не готовы к такой агрессии, ведь в Премьер-лиге все демонстрируют не столь высокий темп. Плюс, повторюсь, дружина Слуцкого очень много позволила сопернику.<br /> </div> <div><strong>- За счет чего теперь красно-синим предстоит добывать себе путевку в следующий этап турнира?</strong><br /> </div> <div>- Нужно забить гол и просто играть в свою игру. Других рецептов тут нет. Нужно думать не только о нападении, но и о том, как не пропустить. ЦСКА — более сильная команда, чем «Спарта», но чехи могут одолеть своего оппонента за счет морально-волевых.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/76e55cef54f374de42ce95d0689cf681.jpg" width="720" height="433" alt="" /><br /> </div> <div><strong>- Стоит ли сейчас Слуцкому выставлять более атакующий состав или настраиваться на быстрый гол, а потом засушить всю игру?</strong><br /> </div> <div>- Ничего придумывать не стоит, надо лишь показывать комбинационный футбол. В первом матче у красно-синих было много возможностей забить еще, в Праге они тоже представятся.<br /> </div> <div><strong>- В первой встрече очень слабо себя проявила линия обороны, которую всегда считали одной из сильнейших в России. Может стоит пойти на некоторую ротацию в составе?</strong><br /> </div> <div>- Без проблем можно было бы выпустить Виктора Васина, например. Но он сейчас не в игровом тонусе находится, на поле в текущем сезоне пока не появлялся . Да, можно поставить его на фарт, но стоит ли лишний раз рисковать, когда на кону стоит путевка в следующий раунд?</div> <div><br /> <div><strong>- Как считаете, сильно ли изменится игра "Спарты", которая на этот раз будет выступать уже на домашней арене?</strong></div> </div> <div> </div> <div>- Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание в первом поединке. «Спарта» будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437825"><strong>Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»</strong></a><br /> </div> <div><strong>- Каков ваш прогноз на встречу?</strong><br /> </div> <div>- Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата.<br /> </div> <div><strong>- Много ходит разговоров о том, что новым главным тренером сборной России станет Слуцкий. Сказывается ли это как-то на футболистах красно-синих?</strong><br /> </div> <div>- Не уверен, что это как-то влияет на игроков и тренировочный процесс. Это только может сказаться на Леониде Викторовиче. В стане армейцев собраны профессионалы и если ты так будешь реагировать на все слухи — лучше на поле не выходить.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</strong></a></div> <div> </div> <div><a href="https:///online/82435"><em>На «Бомбардире» будет организована текстовая трансляция матча "Спарта" - ЦСКА, которая начнется в 19:45 по московскому времени.</em></a></div> <div> </div>