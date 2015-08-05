Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Алексей Попов: «Уверен, что ЦСКА победит «Спарту» со счетом 2:0»

Алексей Попов: «Уверен, что ЦСКА победит «Спарту» со счетом 2:0»

<div><em>Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сделал ставку на команду Леонида Слуцкого.<br /> <br type="_moz" /> </em></div> <div><strong>- Первый матч ЦСКА с чешским клубом завершился вничью — 2:2. Для нашей команды это, на ваш взгляд, большой минус?<br /> <br type="_moz" /> </strong></div> <div>- Как мне показалось, что не так все страшно, как это выглядело на табло стадиона. Армейцы обладают большим запасом прочности, но в этой встрече они несколько выпустили ситуацию из рук. Я не знаю, с чем это было связано, но я давно от них такой плохой игры в обороне не видел. Считаю, что эта линия армейцев провела одну из самых слабых встреч за последнее время.<br />  </div> <div><strong>- Как бы вы охарактеризовали тот футбол, который показала «Спарта» на «Арене Химки»?</strong><br />  </div> <div>- Думаю, что все европейские команды так играют, показывая динамичный футбол. Наши клубы не готовы к такой агрессии, ведь в Премьер-лиге все демонстрируют не столь высокий темп. Плюс, повторюсь, дружина Слуцкого очень много позволила сопернику.<br />  </div> <div><strong>- За счет чего теперь красно-синим предстоит добывать себе путевку в следующий этап турнира?</strong><br />  </div> <div>- Нужно забить гол и просто играть в свою игру. Других рецептов тут нет. Нужно думать не только о нападении, но и о том, как не пропустить. ЦСКА — более сильная команда, чем «Спарта», но чехи могут одолеть своего оппонента за счет морально-волевых.<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/76e55cef54f374de42ce95d0689cf681.jpg" width="720" height="433" alt="" /><br />  </div> <div><strong>- Стоит ли сейчас Слуцкому выставлять более атакующий состав или настраиваться на быстрый гол, а потом засушить всю игру?</strong><br />  </div> <div>- Ничего придумывать не стоит, надо лишь показывать комбинационный футбол. В первом матче у красно-синих было много возможностей забить еще, в Праге они тоже представятся.<br />  </div> <div><strong>- В первой встрече очень слабо себя проявила линия обороны, которую всегда считали одной из сильнейших в России. Может стоит пойти на некоторую ротацию в составе?</strong><br />  </div> <div>- Без проблем можно было бы выпустить Виктора Васина, например. Но он сейчас не в игровом тонусе находится, на поле в текущем сезоне пока не появлялся . Да, можно поставить его на фарт, но стоит ли лишний раз рисковать, когда на кону стоит путевка в следующий раунд?</div> <div><br /> <div><strong>- Как считаете, сильно ли изменится игра "Спарты", которая на этот раз будет выступать уже на домашней арене?</strong></div> </div> <div> </div> <div>- Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание в первом поединке. «Спарта» будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437825"><strong>Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»</strong></a><br />  </div> <div><strong>- Каков ваш прогноз на встречу?</strong><br />  </div> <div>- Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата.<br />  </div> <div><strong>- Много ходит разговоров о том, что новым главным тренером сборной России станет Слуцкий. Сказывается ли это как-то на футболистах красно-синих?</strong><br />  </div> <div>- Не уверен, что это как-то влияет на игроков и тренировочный процесс. Это только может сказаться на Леониде Викторовиче. В стане армейцев собраны профессионалы и если ты так будешь реагировать на все слухи — лучше на поле не выходить.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437026" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие</strong></a></div> <div> </div> <div><a href="https:///online/82435"><em>На «Бомбардире» будет организована текстовая трансляция матча "Спарта" - ЦСКА, которая начнется в 19:45 по московскому времени.</em></a></div> <div> </div>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спарта Попов Алексей Васин Виктор Слуцкий Леонид
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Forza Mian!
1438765852
Не понимаю болел других русских клубов которые желают российским командам неудач на евросцене
Ответить
Nayturs
1438767482
Я видел прошлый матч, который ЦСКА играл дома и у меня нет никакой уверенности, что ЦСКА пройдет Спарту в гостях.
Ответить
Gilmanov Rustam
1438768013
1-2 цска думаю натяжкой пройдет....прям вытащит победу!
Ответить
plusnindimon
1438768940
Обделаются сегодня и продолжения рекорда игорька
Ответить
dm100
1438770215
Тревожно чет. Уж слишком легко чехи сравнивали счет. Армейцам приходилось надрываться по полной, чтоб забить,а эти без всякого напряга... и всё по новой. Похоже,что нынешняя европейская кампания для ЦСКА подходит к завершению. Рад буду ошибиться.
Ответить
siberon
1438799794
А кто в России скажет другое? Что Спарта может выиграть?))
Ответить
2 ЗЛОДЕЯ
1438801159
Облажались вы, товарищ...)
Ответить
Диктор
1438806276
Если бы не судья-вообще проиграли бы.А вы 2-0 СМЕХ,
Ответить
Busta Rhumes
1438854616
С победой!!!
Ответить
3eмлянин
1438877340
На НОЛЬ?! - это же не возможно, это КОСМОС !!!
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
3
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
41
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+