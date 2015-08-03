«Торпедо» Карпина в пятый раз подряд сыграло 0:0. Дайджест новостей дня

<div><em>КДК будет рассматривать поведение фанатов ЦСКА. Мишель Платини собирается увеличить чемпионат мира до 40 команд. «Спартак» обыграл «Рубин» в рамках 3-го тура РФПЛ. «Бомбардир» - о главных новостях дня.<br /> </em><strong><br /> <font color="#ff9900">Роналду на свадьбу подарил своему агенту остров</font></strong></div> <div> </div> <div>Нападающий "Реала" Криштиану Роналду выступил в роли шафера на свадьбе своего агента Жорже Мендеша. По информации источника, качестве свадебного подарка португалец приобрел для агента один из греческих островов.</div> <div> </div> Церемония бракосочетания прошла в Порту в одном из крупнейших музеев Португалии, сообщает Move Noticas. <br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Виталий Мутко: «Непопадание на чемпионат Европы не будет катастрофой»</strong></span></div> <div> </div> <div>Министр спорта России Виталий Мутко не считает катастрофой возможное непопадание сборной России на Евро-2016. В то же время министр отметил, что это будет минусом для российского футбола.</div> <div> </div> <div>"Да нет, это не будет катастрофой. Это будет плохо для российского футбола. Всегда непопадание на чемпионаты отбрасывает команду на какое-то время назад. Это не будет катастрофой, потому нам уже по сегодняшним результатам некуда особо...</div> <div> </div> <div>Нет необходимости драматизировать. Мы уже в третьем десятке сборных. Хотя это необъективно, я считаю. Многие ребята в нашей сборной, особенно игроки средней линии и атаки выше среднего европейского уровня. При хорошей организации и настрое они способны показывать футбол очень хорошего качества" - сказал Мутко в эфире телеканала "Россия 2".<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Лион» близок к согласованию контракта с Вальбуэна, остается договориться с «Динамо»</strong></span></div> <div> </div> <div>Французский "Лион" близок к согласованию условий личного контракта с футболистом московского "Динамо" Матье Вальбуэна. Футболистом. По информации L'Equipe французам предстоит согласовать трансфер с руководством московского клуба.<br /> </div> <div>Сообщается, что Вальбуэна готов пойти на существенное понижение зарплаты ради возможности перейти в "Лион".<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА на матче против «Анжи»</strong></span></div> <div> </div> <div>Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что не подобающие поведение болельщиков московского ЦСКА на матче третьего тура РФПЛ против махачкалинского "Анжи" (1:0) будет рассмотрено на ближайшем заседании. </div> <div> </div> <div>"КДК рассмотрит инциденты по трем матчам: "Локомотив" — "Динамо", "Зенит" — "Терек" и ЦСКА — "Анжи". Будут рассмотрены баннер оскорбительного характера и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных и нецензурных выражений. В рапорте есть запись делегата матча с подробным описанием того, что и как скандировалось, какой баннер был и так далее. Оценку данному баннеру и скандированиям даст КДК на своем заседании", - поведал функционер. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=437684" target="_blank">Люди иск. Почему история с фанатами на матче ЦСКА - "Анжи" позорит российский футбол</a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img src="https:///images/upload/11348261_105141833168905_1585493985_n.jpg" width="580" height="381" alt="" /><br /> <br /> Платини предлагает ввести белые карточки </strong></span></div> <div> </div> <div> Кандидат на пост президента ФИФА Мишель Платини включил с свою избирательную компанию идею увеличения числа участников Чемпионата мира до 40-ка. Ее он озвучит на жеребьевке групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы 27-го августа в Монако. Напомним, что ранее француз уже увеличил Чемпионат Европы с 16-и до 24-х команд. </div> <div> </div> <div>Помимо этого, действующий президент УЕФА предложит ввести белые карточки, при предъявлении которых игрок будет вынужден покинуть поле на десять минут. Также Платини собирается наложить вето на трансферы футболистов, которым не исполнилось 18-и лет.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>ФНЛ. «Торпедо» Карпина вновь сыграло 0:0</strong></span></div> <div> </div> <div>Команда Валерия Карпина принимала одного из фаворитов ФНЛ "Тосно", имея в своей копилке четыре нулевых ничьи, что уже являлось рекордом страны. Не имея в своем арсенале достаточного числа нападающих, "Торпедо" вновь не смогло забить в пятом матче к ряду. Впрочем, армавирцы смогли сохранить свои ворота на замке даже несмотря на удаление Давида Хурцидзе в конце второго тайма.</div> <div> </div> <div>3 августа. Армавир. Стадион "Юность"</div> <div> </div> <div><strong>Торпедо (Армавир) - Тосно (Тосно) - 0:0 (0:0)</strong></div> <div> </div> <div><strong>Торпедо:</strong> Комаров (Ревякин, 14), Морозов, Тараканов, Дугалич, Мирошниченко, Хурцидзе, Пилиев, Алексанян, Воронкин, Геперидзе, Михеев.</div> <div> </div> <div><strong>Тосно:</strong> Книга, Тимошин, Аравин, Голышев, Мухаметшин (Ильин, 46), Комков, Прокофьев, Ковальчик, Причиненко, Смирнов, Чиркин (Бочков, 69).</div> <div> </div> <div><strong>Удаление:</strong> Хурцидзе, 83.</div> <div> </div> <div><strong>Судья:</strong> Виталий Мешков (Дмитров).<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия и Катар помогут друг другу в проведении ЧМ</strong></span></div> <div> </div> <div>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Катар будут помогать друг другу в проведении Чемпионатов мира, ближайшие из которых запланированы именно в этих странах.</div> <div> </div> <div>"Договорились о том, что будем координировать нашу линию и обмениваться опытом в контексте подготовки к проведению чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году - в Катаре", - заявил министр. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> </strong></span> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>РФПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин»</strong></span></div> <div> </div> <div>Матч 3-го тура РФПЛ между "Спартаком" и "Рубином" вызвал ажиотаж еще до его начала, спровоцировав огромные очереди в кассах. Болельщики "красно-белых", поверившие в команду с приходом Дмитрия Аленичева, надеялись на хороший результат в матче с двукратными чемпионами России. Начало встречи осталось за хозяевами, которые захватили инициативу и создали несколько опасных моментов, но в целом первый тайм больше запомнился великолепными сейвами Артема Реброва, который спас свою команду после двух опаснейших ударов подряд. Во втором тайме "Спартак" продолжил терять инициативу, пока Аленичев не принял решение выпустить нападающего Зе Луиша и сыграть в атакующий футбол. Пять минут понадобилось форварду из Кабо-Верде, чтобы отдать великолепную передачу верхом в одно касание прямо под удар Юре Мовсисяну, который в упор расстрелял Сергея Рыжикова. После забитого мяча Аленичев принял решение удерживать счет, и сменил тактику своей команды на более оборонительную. После этого команда Рината Билялетдинова взяла игру в свои руки, но на 85 минуте ситуацию для казанцев осложнила вторая желтая карточка Олега Кузьмина. В итоге матч закончился победой "красно-белых" с минимальным счетом.</div> <div> </div> <div>3 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена"</div> <div> </div> <div><strong>Спартак (Москва) - Рубин (Казань) - 1:0 (0:0) </strong><a href="https:///online/80934" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></div> <div> </div> <div><strong>Голы:</strong> 1:0 — Мовсисян, 60.</div> <div> </div> <div><strong>Спартак:</strong> Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 75), Ананидзе (Зе Луиш, 54), Промес, Мовсисян (Гранат, 65).</div> <div> </div> <div><strong>Рубин: </strong>Рыжиков, Кузьмин, Маурисио Лемос, Котуньо, Камболов, Георгиев, Оздоев, Билялетдинов (Портнягин, 64), Карлос Эдуарду, Гекдениз, Канунников.</div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения:</strong> Широков, 40; Котуньо, 40; Благо, 74; Кузьмин, 80.</div> <div> </div> <div><strong>Удаление:</strong> Кузьмин, 85.</div> <div> </div> <div><strong>Судья:</strong> Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> </div>