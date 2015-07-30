Трансферные слухи. Гильерме готовится перейти в «Краснодар», сделка Ибрагимовича и «Милана» на грани срыва

<em>О ссоре Ломича и Гордеева, новом варианте Ярмоленко, саморекламе Да Кошты и неожиданном повороте в саге с Ибрагимовичем – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».<br /> </em><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Россия</span></strong><br /> <br /> Будущее форварда ЦСКА Константина Базелюка – в глубоком тумане. По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, сейчас игрок проходит просмотр в «Крыльях Советов». Самарцы сомневаются в необходимости аренды Базелюка и, скорее всего, примут решение в самый последний момент. На случай отказа у нападающего есть еще несколько предложений, в том числе от клубов Премьер-Лиги.<br /> <br /> «Спартак» продолжает переговоры о трансфере хавбека «Кубани» Шарля Каборе. Француз раздражен хроническими задержками зарплат и уже выразил желание покинуть Краснодар. «Спартак» готов обменять Каборе на двух своих игроков – защитника Евгения Макеева и форварда Павла Яковлева.<br /> <br /> После небольшого перерыва «Милан» возобновил контакты с «Зенитом» по трансферу Акселя Витселя. По словам источника, близкого к итальянскому клубу, «россонери» готовятся сделать блицкриг по приобретению бельгийского опорника. Заполучить Витселя «Милану» будет непросто: недавно гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что Витсель продается за 100 млн евро.<br /> <br /> Защитник «Мордовии» Марко Ломич покидает клуб из-за конфликта с наставником саранчан Андреем Гордеевым. Тот подозревает серба в нарушении дисциплины и уже подыскивает Ломичу новую команду. Также «Мордовия» ведет переговоры с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.<br /> <br /> Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме подтвердил факт скорого получения российского гражданства. Ожидается, что после этого бразилец перейдет в «Краснодар».<br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434599"><br /> Таблица летних трансферов РФПЛ<br /> </a><br /> <img width="580" height="330" src="https:///images/upload/Ламела(2).jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Англия</span></strong><br /> <br /> Форвард «Тоттенхэма» Эрик Ламела близок к переходу в «Порту». Англичане уже ищут ему замену: главным кандидатом на место Ламелы называется нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434939">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Германия</span></strong><br /> <br /> Экс-форвард «Монако» Димитар Бербатов может продолжить карьеру в Бундеслиге. Сегодня ему поступило предложение от «Вердера», который в спешном порядке ищет замену ушедшему в «Шальке» Франко Ди Санто.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434679">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Италия</span></strong><br /> <br /> Форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Серии А. На экс-звезду «Милана» всерьез претендует новичок высшей лиги «Карпи». Последние полгода Джилардино провел в «Фиорентине», но ничего путного из этого сотрудничества не вышло.<br /> <br /> Защитник «Сивасспора» Мануэль Да Кошта предложен «Милану». Португалец хочет попробовать себя в играх на высоком уровне, и «россонери», по его мнению, - идеальный вариант. «Уверен: я готов выступать за этот прославленный клуб», - отметил Да Кошта. Напомним, в 2011-2012 годах Да Кошта играл в России за «Локомотив».<br /> <br /> А в голову руководителей «Интера», «Сампдории» и «Дженоа» пришла отличная идея, которая вряд ли осуществлена. Они решили переманить к себе ударного форварда «Аталанты» Хермана Дениса. «Их попытки обречены на провал. Мы уже отказали каждому из этих клубов. Денис – игрок «Аталанты», и ничто этому не помешает», — заявил спортивный директор бергамасков Джованни Сартори.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434860">Таблица летних трансферов Серии А</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Франция</strong></span><br /> <br /> Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович вновь удивляет. «Какой клуб будет для меня следующим? Вы будете по-настоящему шокированы», - заявил он в интервью Sky Sports. Пресса уже поговаривает о срыве перехода Ибрагимовича в «Милан». Возможно, следующий клуб Златана базируется в США, куда он давно мечтает переехать. У шведа также вроде как есть вариант с «МЮ».<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=435036">Таблица летних трансферов Лиги 1</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Белоруссия</span></strong><br /> <br /> Некогда пыливший в «Арсенале» Александр Глеб близок к возвращению на родину. 34-летний хавбек должен заключить контракт с БАТЭ, за который уже выступал в сезоне 2012/13.<br />