Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Трансферные слухи. Гильерме готовится перейти в «Краснодар», сделка Ибрагимовича и «Милана» на грани срыва

Трансферные слухи. Гильерме готовится перейти в «Краснодар», сделка Ибрагимовича и «Милана» на грани срыва

<em>О ссоре Ломича и Гордеева, новом варианте Ярмоленко, саморекламе Да Кошты и неожиданном повороте в саге с Ибрагимовичем – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».<br /> </em><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Россия</span></strong><br /> <br /> Будущее форварда ЦСКА Константина Базелюка – в глубоком тумане. По словам гендиректора армейцев Романа Бабаева, сейчас игрок проходит просмотр в «Крыльях Советов». Самарцы сомневаются в необходимости аренды Базелюка и, скорее всего, примут решение в самый последний момент. На случай отказа у нападающего есть еще несколько предложений, в том числе от клубов Премьер-Лиги.<br /> <br /> «Спартак» продолжает переговоры о трансфере хавбека «Кубани» Шарля Каборе. Француз раздражен хроническими задержками зарплат и уже выразил желание покинуть Краснодар. «Спартак» готов обменять Каборе на двух своих игроков – защитника Евгения Макеева и форварда Павла Яковлева.<br /> <br /> После небольшого перерыва «Милан» возобновил контакты с «Зенитом» по трансферу Акселя Витселя. По словам источника, близкого к итальянскому клубу, «россонери» готовятся сделать блицкриг по приобретению бельгийского опорника. Заполучить Витселя «Милану» будет непросто: недавно гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что Витсель продается за 100 млн евро.<br /> <br /> Защитник «Мордовии» Марко Ломич покидает клуб из-за конфликта с наставником саранчан Андреем Гордеевым. Тот подозревает серба в нарушении дисциплины и уже подыскивает Ломичу новую команду. Также «Мордовия» ведет переговоры с ЦСКА о переходе форварда Кирилла Панченко.<br /> <br /> Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме подтвердил факт скорого получения российского гражданства. Ожидается, что после этого бразилец перейдет в «Краснодар».<br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434599"><br /> Таблица летних трансферов РФПЛ<br /> </a><br /> <img width="580" height="330" src="https:///images/upload/Ламела(2).jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Англия</span></strong><br /> <br /> Форвард «Тоттенхэма» Эрик Ламела близок к переходу в «Порту». Англичане уже ищут ему замену: главным кандидатом на место Ламелы называется нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434939">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Германия</span></strong><br /> <br /> Экс-форвард «Монако» Димитар Бербатов может продолжить карьеру в Бундеслиге. Сегодня ему поступило предложение от «Вердера», который в спешном порядке ищет замену ушедшему в «Шальке» Франко Ди Санто.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434679">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Италия</span></strong><br /> <br /> Форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Альберто Джилардино может продолжить карьеру в Серии А. На экс-звезду «Милана» всерьез претендует новичок высшей лиги «Карпи». Последние полгода Джилардино провел в «Фиорентине», но ничего путного из этого сотрудничества не вышло.<br /> <br /> Защитник «Сивасспора» Мануэль Да Кошта предложен «Милану». Португалец хочет попробовать себя в играх на высоком уровне, и «россонери», по его мнению, - идеальный вариант. «Уверен: я готов выступать за этот прославленный клуб», - отметил Да Кошта. Напомним, в 2011-2012 годах Да Кошта играл в России за «Локомотив».<br /> <br /> А в голову руководителей «Интера», «Сампдории» и «Дженоа» пришла отличная идея, которая вряд ли осуществлена. Они решили переманить к себе ударного форварда «Аталанты» Хермана Дениса. «Их попытки обречены на провал. Мы уже отказали каждому из этих клубов. Денис – игрок «Аталанты», и ничто этому не помешает», — заявил спортивный директор бергамасков Джованни Сартори.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=434860">Таблица летних трансферов Серии А</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Франция</strong></span><br /> <br /> Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович вновь удивляет. «Какой клуб будет для меня следующим? Вы будете по-настоящему шокированы», - заявил он в интервью Sky Sports. Пресса уже поговаривает о срыве перехода Ибрагимовича в «Милан». Возможно, следующий клуб Златана базируется в США, куда он давно мечтает переехать. У шведа также вроде как есть вариант с «МЮ».<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=435036">Таблица летних трансферов Лиги 1</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Белоруссия</span></strong><br /> <br /> Некогда пыливший в «Арсенале» Александр Глеб близок к возвращению на родину. 34-летний хавбек должен заключить контракт с БАТЭ, за который уже выступал в сезоне 2012/13.<br />

Франция. Лига 1 Весь мир ЦСКА Спартак Тоттенхэм ПСЖ Ибрагимович Златан Ярмоленко Андрей Базелюк Константин Ламела Эрик
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Костя-ФК Барселона
1438282918
Было бы интересно, если бы Ибра перешёл в Милан
Ответить
LokoGoGo
1438284974
"Скоро буду оформлять гражданство, но точно не могу сказать, когда его получу. Это непростой момент. После оформления российского гражданства я, возможно, перейду в "Краснодар"? Нет, я останусь в "Локомотиве". Никуда он не уйдет! Истинный паровоз
Ответить
ВАЙПЕР
1438297196
Ибра всех по-настоящему шокирует если перейдёт в БАТЭ
Ответить
Павлюченко 13
1438325673
Скорее бы Крылья уже по Базелюку определились, Каборе Спартаку не нужен, тем более в обмен на своих воспитаников. Витсель в Милан не перейдет. Гильерме не стоит менять клуб.
Ответить
Busta Rhumes
1438326936
Руки прочь от Витселя )))
Ответить
Busta Rhumes
1438326962
Ибра в МЮ - это будет круто)
Ответить
sergey_andreich
1438328085
Гиля уже подтвердил, что никуда не уйдет.
Ответить
VIPded
1438330677
Маринато Гильерме станет Макаром Гиревым? ))
Ответить
ChiliVily
1438345236
Да, Диканю нужна смена, все-таки 38 лет, хоть он и хорош, но возраст берет свое. А вот Златан с Ди Марией, это будет бомба, нельзя уходить сейчас.
Ответить
3наток футбола
1438346392
Гильерме точно никуда не уйдет.
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
1
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
30
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+