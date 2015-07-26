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  • Трансферные слухи. Педро переходит в «МЮ», Кришито намерен перебраться в «Дженоа»

Трансферные слухи. Педро переходит в «МЮ», Кришито намерен перебраться в «Дженоа»

<em>О не желающем играть за «Зенит» Ансальди, нарастающей испанской колонии в «Баварии», космической зарплате Де Брюйне и возвращении блудного Куадрадо – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em><br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Россия</span></strong></div> <div><br /> Защитник «Зенита» Кристиан Ансальди выразил желание покинуть клуб. Главным претендентом на него считается «Интер». В прошедшем сезоне Ансальди выступал на правах аренды за «Атлетико», где проявить себя не сумел.</div> <div><br /> На чемоданах продолжает оставаться и Доменико Кришито. Авторитетный источник Sky сообщает, что вчера агент итальянского защитника провел переговоры с «Дженоа». Кришито уже выступал за генуэзцев в 2009-2011 годах, откуда и перешел в «Зенит». Также отметим, что к переезду в Питер близок защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Германия</strong></span></div> <div><br /> Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола продолжает попытки укрепления в Мюнхене испанской колонии. Тренер выразил желание приобрести форварда «Барселоны»-Б Адама Траоре. За два сезона 19-летний нападающий забил 8 голов, а его команда в прошедшем чемпионате вылетела из Сегунды.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434679" target="_blank">Таблица летних трансферов Бундеслиги</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span></div> <div><br /> Вингер «Барселоны» Педро согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки составит 30 млн евро; она состоится сразу после того, как Анхель Ди Мария уйдет в «ПСЖ».</div> <div><br /> «Бешикташ» не успокаивается и готовит еще одну бомбу. Вслед за Марио Гомесом турки намерены приобрести форварда «Арсенала» Данни Уэлбека. Сумма возможного трансфера пока не разглашается.</div> <div><br /> «Тоттенхэм» пообещал в течение 48 часов приобрести звездного новичка. По сообщению Daily Star, им станет Саид Бераино. За форварда «Вест Бромвича» будет заплачено 15 млн фунтов.</div> <div><br /> «Манчестер Сити» и Кевин Де Брюйне все ближе друг к другу. «Горожане» заплатят «Вольфсбургу» 53 млн фунтов, а самому игроку будет предложен 6-летний контракт с зарплатой 20 млн евро за сезон.</div> <div><br /> Форвард «Ливерпуля» Рики Ламберт больше не наденет футболку «красных». Не закрепившийся в клубе нападающий, скорее всего, продолжит карьеру в «Лестере», который тренирует Клаудио Раньери.</div> <div><br /> Вратарь «Арсенала» Давид Оспина подумывает о смене команды. Причиной этому стал переход в лондонский клуб Петра Чеха, который, по всей видимости, займет пост №1 в грядущем сезоне. «Оспина нам нужен! Я делаю все, чтобы убедить его в этом» - заявил Арсен Венгер.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11356997_489076671261599_237807228_n.jpg" width="580" height="501" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Италия</strong></span></div> <div><br /> Полузащитник «МЮ» Майкл Каррик покидает клуб. Связано это с тем, что ряды манчестерцев пополнили Бастиан Швайнштайгер и Морган Шнайдерлин. Хавбек сборной Англии ведет переговоры с «Интером».</div> <div><br /> Но перед подписанием Каррика «нерадзурри» приобретут Стевана Йоветича. Завтра черногорец приезжает в Милан, где пройдет клубное медобследование. «Интер» заплатит «Манчестер Сити» за трансфер порядка 22 млн фунтов.</div> <div><br /> «Фиорентина» нашла замену ушедшему в «Бешикташ» Марио Гомес. Новым ударным форвардом «фиалок» должен стать игрок «Ромы» Маттия Дестро. Прошедший сезон Дестро провел в «Милане», где не особо себя проявил.</div> <div><br /> Кроме того, «фиалки» работают над возвращением Хуана Куадрадо. Колумбиец провалил свою миссию в «Челси», за что сегодня был выставлен на трансфер. На Куадрадо также претендует «Ювентус».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></div>  

Весь мир Ливерпуль Барселона Бавария Зенит Педро Кришито Доменико Ламберт Рики Гвардиола Хосеп
Комментарии (12)
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Анжи_Монако_05
1437938799
Куда в баварию столько испанцев?
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3ton
1437938839
Педро спулили , это хорошо . Игрок сборной и на лавке
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green1999
1437939011
о нежелающем
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MrVanes-Zenit
1437941725
Про Миммо бред больного
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FootballFun1985
1437943618
Куда Каррика-то? Нельзя его отдавать.
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Ruslan3132
1437943709
20 млн евро за сезон. Это самый высокооплачиваемый в мире будет?
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Arhive
1437963424
вот бы Слуцкого в Баварию пригласить!
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misha-misha
1437968800
"Тоттенхем по серьезному усиливается"
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Павлюченко 13
1437977287
Терять сразу Ансальди и Кришито будет просто катастрофично! А Набиуллину лучше из Рубина не дергатся пока!
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Kar_Laeda
1437986035
Кто Интеру Каррика отдаст?) Король Майкл остается на Олд Траффорд!
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