Таблица летних трансферов АПЛ. Хонг-Мин пополнил «Тоттенхэм»

"Бомбардир" представляет таблицу всех официальных летних переходов в клубах чемпионата Англии (будет обновляться по мере появления новых трансферов).

Челси

Пришли: з. Мане (Виторул, Румыния), н. Фалькао (Монако, Франция, в аренду), в. Бегович (Сток Сити), пз. Патнич (Партизан, Сербия), з. Баба (Аугсбург, Германия), н. Педро (Барселона, Испания)

Ушли: пз. Т. Азар (Боруссия М, Германия, выкуп контракта), н. Дрогба (свободный агент), пз. Атсу (Борнмут, в аренду), в. Чех (Арсенал), пз. Бакер (Витесс, Голландия, в аренду), пз. Пашалич (Монако, Франция, в аренду), пз. Какута (Севилья, Испания), з. ван Гинкель (Сток Сити, в аренду), пз. Натан (Витес, Голландия, в аренду), н. Бэмфорд (Кристал Пэлас, в аренду), пз. Куадрадо (Ювентус, Италия, в аренду), пз. Марин (Трабзонспор, Турция, в аренду)

Манчестер Сити

Пришли: н. Унал (Бураспор, Турция), пз. Стерлинг (Ливерпуль), пз. Делф ( Астон Вилла), пз. Робертс (Фулхэм), з. Отаменди (Валенсия, Испания)

Ушли: з. Настасич (Шальке, Германия, выкуп прав), пз. Синклэйр (Астон Вилла), з. Боята (Селтик, Шотландия), пз. Милнер (свободный агент), н. Гвидетти (свободный агент), з. Рекик (Марсель, Франция), н. Негредо (Валенсия, Испания, выкуп прав), пз. Лэмпард (свободный агент), з. Ричардс (Астон Вилла), н. Йоветич (Интер, Италия), н. Джеко (Рома, Италия, в аренду)

Арсенал

Пришли: в. Чех (Челси), н. Кэмпбелл (Вильярреал, Испания, из аренды), з. Драгомир (Поли Тимишоара, Румыния)

Ушли: пз. Диаби (свободный агент), н. Подольски (Галатасарай, Турция), пз. Миячи (Санкт-Паули, Германия, свободный агент), н. Саного (Аякс, Голландия, аренда), з. Дженкинссон (Вест Хэм, в аренду)

Манчестер Юнайтед

Пришли: н. Депай (ПСВ, Голландия), в. Милинкович-Савич (Войводина, Сербия, из аренды), н. Эрнандес (Реал Мадрид, Испания, из аренды), з. Дармиан (Торино, Италия), пз. Швайнштайгер (Бавария, Германия), пз. Шнайдерлин (Саутгемптон), в. Ромеро (свободный агент)

Ушли: пз. Клеверли (Эвертон), в. Амос (свободный агент), пз. Нани (Фенербахче, Турция), н. Фалькао (Монако, Франция, из аренды), з. Янко (Селтик, Шотландия), н. Энрикес (Динамо Загреб, Хорватия), н. ван Перси (Фенербахче, Турция), з. Рафаэл (Лион, Франция), пз. Ди Мария (ПСЖ, Франция), з. Эванс (Вест Бромвич)

Тоттенхэм

Пришли: з. Виммер (Кельн, Германия), з. Триппьер (Бернли), з. Алдервейрельд (Атлетико, Испания), н. Хонг-Мин (Байер, Германия)

Ушли: пз. Холтби (Гамбург, Германия, выкуп прав), в. Фридель (конец карьеры), пз. Паулиньо (Гуанчжоу, Китай), пз. Капу (Уотфорд), з. Кабуль (Сандерленд), пз. Стамбули (ПСЖ, Франция)



Ливерпуль

Пришли: пз. Милнер (свободный агент), н. Ингз (Бернли), в. Богдан (свободный агент), з. Гомес (Чарльтон), пз. Фирмино (Хоффенхайм, Германия), з. Клайн (Саутгемптон), з. Илори (Бордо, Франция, из аренды), н. Ориги (Лилль, Франция, их аренды), н. Бентеке (Астон Вилла)

Ушли: пз. Джеррард (свободный агент), з. Джонсон (свободный агент), н. Аспас (Севилья, Испания), з. Коатес (Сандерленд), пз. Альберто (Депортиво, Испания, в аренду), пз. Стерлинг (Манчестер Сити), н. Ламберт (Вест Бромвич), н. Балотелли (Милан, Италия, в аренду)

Саутгемптон

Пришли: н. Хуанми (Малага, Испания), з. Соарес (Спортинг, Португалия), в. Стекеленбург (Фулхэм, в аренду), пз. Мартина (Твенте, Голландия), пз. Класи (Фейенорд, Голландия), пз. Ленс (Динамо Киев, Украина)

Ушли: пз. Клайн (Ливерпуль), в. Боруц (свободный агент), з. Альдервейрельд (Атлетико, Испания, из аренды), пз. Элиа (Вердер, Германия, из аренды), пз. Шнайдерлин (Манчестер Юнайтед)

Суонси

Пришли: пз. Айю (свободный агент), з. Табану (Сент-Этьен, Франция), в. Нордфельдт (Херенвен, Голландия), н. Эдер (Брага, Португалия), н. Мичу (Наполи, Италия, из аренды)

Ушли: з. Ричардс (Фулхэм), н. Доннелли (Гилингхэм), в. Треммель (свободный агент), н. Оливейра (Бенфика, Португалия, из аренды)

Сток Сити

Пришли: з. Волльшайд (Байер, Германия), н. Хоселу (Ганновер, Германия), в. Хаугард (Мидтьюлланд, Дания), з. Джонсон (свободный агент), пз. ван Гинкель (Челси, в аренду), н. Эль-Урбяши (Барселона, Испания, свободный агент), пз. Шакири (Интер, Италия)

Ушли: з. Хут (Лестер), в. Соренсен (свободный агент), пз. Паласиос (свободный агент), пз. Уолтерс (свободный агент), пз. Нзонзи (Севилья, Испания), в. Бегович (Челси)

Кристал Пэлас

Пришли: пз. Кабай (ПСЖ, Франция), н. Бэмфорд (Челси, в аренду)

Ушли: з. Хант (Шеффилд, в аренду), н. Амеоби (свободный агент), з. Чемберс (свободный агент)

Эвертон

Пришли: пз. Клеверли (Манчестер Юнайтед), пз. Деулофеу (Барселона, Испания), н. Хэнэн (Олимпиакос, Греция), н. Родригес (Ривер Плейт, Аргентина)

Ушли: з. Дистен (свободный агент), з. Алькарас (свободный агент)

Вест Хэм

Пришли: з. Хендри (Хэмильтон Академика), в. Рэндольф (свободный агент), пз. Обьянг (Сампдория, Италия), пз. Пайе (Олимпик, Франция), з. Огбонна (Ювентус, свободный агент), з. Дженкинссон (Арсенал, в аренду)

Ушли: в. Яаскелайнен (свободный агент), н. Коул (свободный агент), пз. Сонг (Барселона, Испания, из аренды), з. Демель (свободный агент), пз. Даунинг (Мидлсбро)

Вест Бромвич

Пришли: пз. Джемс МакКлин (Уиган), н. Самарос (Аль-Хилай, Катар), н. Ламбер (Ливерпуль), н. Рондон (Зенит, Россия), з. Эванс (Манчестер Юнайтед)

Ушли: пз. Руф (Оксфорд Юнайтед), пз. Мулумбу (Норвич), пз. Бэйрд (Дерби), з. Давидсон (свободный агент) н. Джонс (свободный агент), з. Даниэлс (Уиган, свободный агент)

Лестер Сити

Пришли: з. Фукс (свободный агент), з. Хут (Сток), н. Шинзи Оказаки (Майнц, Германия), пз. Нголо (Кан, Франция), пз. Инлер (Наполи)

Ушли: пз. Камбьяссо (свободный агент), в. Смит (Нортхэмптон Таун), з. Апсон (свободный агент), пз. Кнокерт (Стандарт, Бельгия)

Ньюкасл

Пришли: пз. Марво (Генгам, Франция, из аренды), пз. Вейналдум (ПСВ, Голландия), н. Митрович (Андерлехт, Бельгия), пз. Товен (Марсель, Франция)

Ушли: з. Сантон (Интер, Италия, выкуп прав), з. Гутьеррес (свободный агент), з. Тэйлор (свободный агент), н. Амеоби (Кардифф, в аренду), пз. Кабелла (Марсель, Франция, в аренду)

Сандерленд

Пришли: пз. Альварес (Интер, Италия), з. Коатес (Ливерпуль), з. Мэтьюс (Селтик, Шотландия), н. Ленс (Динамо Киев, Украина), з. Кабуль (Тоттенхэм)

Ушли: з. Ревейллер (свободный агент)

Астон Вилла

Пришли: пз. Синклэйр (Манчестер Сити), з. Ричардс (Манчестер Сити), пз. Гуйе (Лилль, Франция), в. Бунн (Норвич), з. Амави (Ренн, Франция), н. Дж. Айю (Лорьян, Франция)

Ушли: н. Бент (свободный агент), з. Стивенс (свободный агент), н. Вайманн (Дерби Каунти), з. Лоутон (Бернли), пз. Силла (Ренн, Франция), з. Влар (свободный агент), пз. Делф (Манчестер Сити), н. Бентеке (Ливерпуль)

Борнмут

Пришли: в. Боруц (свободный агент), в. Федеричи (свободный агент), пз. Кинг (свободный агент), пз. Атсу (Челси, в аренду), з. Мингз (Ипсвич), з Дистин (свободный агент)

Ушли: н. МакКвойд (свободный агент), пз. Кулибали (Расинг, Испания, свободный агент), пз. Фарзер (Ипсвич, в аренду)

Уотфорд Пришли: з. Предль (свободный агент), в. Арлаускис (свободный агент), н. Выдра (Удинезе, Италия), з. Холебас (Рома, Италия), пз. Капу (Тоттенхэм), пз. Бехрами (Гамбург, Германия), з. Ньом (Гранада, Испания), пз. Хурадо (Спартак, Россия), з. Бритос (Наполи, Италия) Ушли: в. Бонд (Рединг), пз. Савич (свободный агент), з. М. Мотта (свободный агент), з. Хуанфран (Депортиво, Испания, в аренду)

Норвич

Пришли: пз. Мулумбу (свободный агент), пз. Дюрран (Вест Бромвич)

Ушли: з. Гарридо (свободный агент), пз. Куэльяр (свободный агент)